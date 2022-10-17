Емельяненко и Дацик провели быстрый реванш! Александр упал уже на 8-й секунде

Снова лаки-панч?

Вечером 24 сентября в Москве на турнире Hardcore Boxing состоялся поединок между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком. Брат Федора упал в нокаут за 13 секунд, а после боя потребовал у Рыжего Тарзана реванш. Дацик ответил согласием, но второй бой пока отложили — следующим соперником Александра станет глава промоушена Arena Сергей Еркаев. И все же мини-реванш удалось устроить уже сейчас — он состоялся на конференции, где подводили итоги стадионного турнира.

Перед тем как снова войти в ринг, Александру позволили объяснить жуткое поражение и припомнили слова на прошлой прессухе, когда Емельяненко-младший заявлял, что Дацик вообще для него не опасен. «Во-первых, это тяжелый вес. Любой удар может быть нокаутирующим. Дацик хорошо бьет, размашисто кидает. Техники абсолютно никакой нет, просто акцентированные удары из-под жопы кидает. Ну, и так меня немножко судьба, жизнь, карма, Бог приземлили для того, чтобы я не возносился и по земле ходил ногами, а не летал на облаке», — объяснил Емельяненко поражение.

Реванш вышел неполноценным — его провели в формате «минутка» в маленьком ринге. Обслуживал этот принципиальный спарринг рефери Александр Сидорин. «Давай руки пожмем, чего ты убежал», — сказал Емельяненко Дацику перед началом боя. После соблюдения всех формальностей оппоненты сразу пошли в жесткую рубку. Уже на восьмой секунде Вячеслав попал в голову Емельяненко правым хуком — Александр упал на канаты, но сумел подняться и продолжить. Дацик продолжил бить Александра — он попадал намного чаще, и на 30-й секунде Емельяненко снова плюхнулся на канаты. «Я думаю, на этом хорош», — закончил бой Сидорин.

Бойцы соревновались не только в ринге — перед этим они еще и протестировали силу удара на специальной груше. Вместе с ними участие приняли и другие боксеры «Хардкора» — Сослан Асбаров, Али Балоев и Курейш Сагов. Самый сильный удар — у Рыжего Тарзана, он набрал 576 очков. После выстрела Балоева табло показало 527 баллов. Емельяненко и Асбаров разделили третью строчку — 480 очков. Последним оказался Сагов — 445.

Похоже, полноценный реванш в этом поединке не так уж и нужен. А если он все-таки состоится, вряд ли Емельяненко и Дацик заработают за него гонорары, сопоставимые с теми, что они получили за первый поединок. На конференции Анатолий Сульянов предположил, что бойцам придется платить посекундно — иначе получается слишком дорого.