Самый большой боец России. Он нокаутирует гигантов, а за время выступлений похудел на 40 кг

17 декабря Денис «Большой Папа» Вильданов даст реванш Максиму «Топору» Щербакову. Бой пройдет в Самаре на турнире РЕН ТВ «Буря на Волге». В этом материале — ретроспектива боев Вильданова.

Большой Папа стал героем YouTube в июне 2019 года, нокаутировав одной пощечиной блогера Сергея «Сатаниста» Поштака на шоу Амирана Сардарова «Каменные Лица». Вес Вильданова тогда составлял 220 кг (при росте 190 см).

О Вильданове, бывшем игроке в американский футбол, пауэрлифтере и обладателе самого большого бицепса России, заговорили. Ему бросил вызов звезда промоушена уличных боев «Стрелка» Андрей Ефимов, больше известный как Ушу-Мастер. Ефимов (вес 77 кг) и Вильданов провели бой для YouTube-канала True Gym. Исход поединка решился в первом раунде, когда силач бросил Ушу-Мастера на настил ринга так, что тот оказался в глухом нокауте и долгое время не приходил в себя.

Осенью 2019-го Вильданов дебютировал в смешанных единоборствах на новом шоу Сардарова — «Битва За Хайп». Его первым соперником был такой же новичок, как и он сам, — фитнес-тренер Арнольд Величко (вес 146 кг). Поединок ожидаемо получился недолгим — через 20 секунд Вильданов (212 кг) оформил яркий нокаут: нанес джеб, затем прижал соперника к сетке, а потом добил его несколькими боковыми ударами.

По словам Вильданова, он не любит бить людей, а бои для него не более чем способ заработка и возможность согнать вес до идеальных (по его мнению) 170 кг. «Возвращаясь к причинам, по которым я ушел из футбола. Готовился к сезону и сдуру полез на большие веса — приседания. Заработал межпозвоночную грыжу. В результате вес скакнул до 220 кг, хотя рабочим всегда был 170-180 кг», — рассказал он в интервью First & Goal в октябре 2019-го.

«Сейчас стараюсь бороться с излишками, ударился в бои. Шесть тренировок в неделю и кардионагрузка как минимум сдерживают вес и дают надежду, что удастся набрать форму», — добавил Большой Папа.

Следующий бой в «Битве За Хайп» чуть похудевший Вильданов (210 кг) провел против Максима Шандрыгина (140 кг), пауэрлифтера, который приехал в Москву мстить за своего друга Величко. Для Дениса все закончилось травмой: он неудачно выбросил левую руку и порвал дистальное сухожилие, которое скрепляет бицепс с лучевой костью. Победа была присуждена Шандрыгину — хоть он за минуту и не нанес ни одного удара.

После разрыва бицепса, операции и последующего восстановления Вильданов вернулся в спорт осенью 2020 года и провел бой на голых кулаках в промоушене «Кулак». Против него вышел Макс Топор. Денис победил нокаутом в третьем раунде. Топор весил 100 кг, Вильданов — 200.

Большой Папа вошел в раж и в 2020-м провел еще два боя на голых кулаках — в промоушене Punch Club: сначала он, 195-килограммовый, проиграл решением судей Денису Куричу (125 кг), а потом отбился вничью с другой звездой пощечин — Василием «Пельменем» Камоцким. Бой Вильданова и Камоцкого — в прямом смысле самый тяжелый бой в истории кулачки: Денис весил 197,7 кг, а Василий — 173,2 кг.

2021 год для Большого Папы начался с дебюта в профессиональном боксе. В ринге он встретился с серьезной оппозицией в лице Максима Новоселова. Вильданов на взвешивании показал 190 кг, а Новоселов — 139 кг. В третьем раунде боец ММА отправил Дениса в нокдаун, а в четвертом раунде закончил бой техническим нокаутом. По сути, это было первое безоговорочное поражение Вильданова, в том плане, что поражение от Шандрыгина — и не поражение вовсе, а бой с Куричем был абсолютно равным.

Затем Вильданов провел поединок против Егора Блашкевича (114 кг) в Punch Club — и победил нокаутом в первом раунде. В этом бою Денис весил 180 кг. После победы Большой Папа вызвал на бой звезду поп-ММА Данияла «Т-34» Эльбаева.

«Я тут краем уха слышал, на Hardcore один чувачок выступил, сломав глазницу Максу Топору, — это Даниял Т-34 Эльбаев. Даниял, куда ты прешь, ***! Ты видел это [показывает свой кулак]? Ты говоришь, что в нокдауне даже не бывал, но эта рука даст тебе, ***, и тебя не будет! Дважды подумай, куда ты лезешь, малыш. Это не твой вес, ***!», — обратился Вильданов к Т-34.

Пути Вильданова и Эльбаева пересеклись на боксерскому турнире РЕН ТВ 13 августа. Там Денис (185 кг) провел ничейный бой с Брюсом Хлебниковым (103 кг), а Даниял проиграл по очкам Вячеславу Дацику.

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В сентябре в кулачной лиге Hardcore Fighting Championship состоялся бой между Вильдановым и Эльбаевым, в котором победу нокаутом в первом раунде одержал Т-34. Вес Вильданова составлял 180 кг, а Эльбаева — 115 кг.

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За несколько дней до турнира в Самаре 34-летний Вильданов показал на весах 177 кг. Он близок к тому, чтобы достигнуть желаемой отметки в 170 кг.