Хабиб в окружении селебрити. Как прошел турнир лиги Нурмагомедова

Сильные мужчины дрались в клетке в самом красивом дворце спорта столицы на глазах у блогеров, футболистов, экс-звезды НБА и Галустяна.

9 февраля. Москва. Хабиб Нурмагомедов вручает чемпионский пояс Фаридуну Одилову. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Во вторник, 9 февраля, во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер -Усмановой прошел турнир лиги Eagle FC (EFC), которой владеет Хабиб Нурмагомедов. Посмотреть на поединки пришли известные спортсмены, деятели кино, шоу-бизнеса.

9 февраля. Москва. Актер Дмитрий Сычев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Посмотреть было на что! Например, в полулегком весе Герги Шахрурамазанов нокаутировал Али Дикаева великолепным ударом ногой в голову с разворота.

9 февраля. Москва. Герги Шахрурамазанов наносит победный удар Али Дикаеву. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Довольный такой красивой победой Шахрурамазанов от радости прыгнул на сетку.

9 февраля. Москва. Герги Шахрурамазанов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Среди зрителей было много известных лиц. Футболист, новичок «Сахалинца» Дмитрий Тарасов наблюдал за боями в компании с блогером Михаилом Литвиным.

9 февраля. Москва. Дмитрий Тарасов и Михаил Литвин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Казахстанец Жасулан Акимжан единогласным решением судей победил россиянина Олега Петеримова.

9 февраля. Москва. Жасулан Акимжан (сверху) и Олег Петеримов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Красава» Евгений Савин привел на турнир своих пацанов.

9 февраля. Москва. Евгений Савин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Трибуны оживились, когда на арене появился Хабиб. Почти все зрители достали свои телефоны и стали снимать непобедимого чемпиона UFC.

9 февраля. Москва. Болельщики. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Хабиб заявил в прямом эфире, что не собирается возобновлять спортивную карьеру.

9 февраля. Москва. Хабиб Нурмагомедов выступает в прямом эфире. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Один из безбашенных фанатов Хабиба попытался прорваться к своему кумиру, но был вовремя остановлен охраной.

9 февраля. Москва. Болельщик прорывается к Хабибу Нурмагомедову. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

После громкого заявления Хабиб проследовал в сопровождении охраны дворца на свое место. По пути он тепло приветствовал гостей турнира.

9 февраля. Москва. Михаил Галустян и Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В поединке основного карда спарринг-партнер Хабиба — Гаджи Рабаданов — единогласным решением судей победил Валерия Грицутина.

9 февраля. Москва. Валерий Грицутин и Гаджи Рабаданов (справа). Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Хабиб наблюдал за боем в компании президента Федерации баскетбола России, экс-звезды ЦСКА и клубов НБА Андрея Кириленко.

9 февраля. Москва. Андрей Кириленко и Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В перерывах Хабиб успевал общаться с гостями турнира.

9 февраля. Москва. Хабиб Нурмагомедов, Александр Легков и Камил Гаджиев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Трибуны одобрительно зашумели, когда на арене появился Магомед Исмаилов. Один из самых веселых бойцов как обычно заводил публику своей ослепительной улыбкой.

9 февраля. Москва. Хабиб Нурмагомедов, Мага Исмаилов и Вячеслав Василевский. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В со-главном событии турнира Eagle FC 33 Мансур Малачиев победил удушающим приемом .

9 февраля. Москва. Мансур Малачиев и Руслан Сариев (слева). Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Тем временем Хабиб Нурмагомедов о чем-то серьезно поговорил с Магой.

9 февраля. Москва. Хаби Нурмагомедов и Мага Исмаилов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Трибуны взорвались от восторга, когда на главный бой за титул чемпиона Eagle FC в среднем весе вышли Фаридун Одилов из Таджикистана и Сергей Калинин, представляющий старооскольский клуб им. Александра Невского (он тренируется в том же зале, что и Федор Емельяненко).

9 февраля. Москва. Фаридун Одилов и Сергей Калинин (слева). Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Магомед Исмаилов успел сделать селфи с футболистами «Спартака» Зелимханом Бакаевым, Георгием Джикией и экс-голкипером сборной России Владимиром Габуловым.

9 февраля. Москва. Футболисты «Спартака» Зелимхан Бакаев, Георгий Джикия, Магомед Исмаилов и Владимир Габулов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный бой вечера проходил с преимуществом Одилова, которому удалось провести несколько эффектных приемов.

9 февраля. Москва. Фаридун Одилов проводит прием. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Таджикский боец одержал победу удушающим приемом в четвертом раунде.

9 февраля. Москва. Фаридун Одилов побеждает Сергея Калинина удущающим приемом. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

После победы Одилов совершил традиционное сальто.

9 февраля. Москва. Фаридун Одилов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Чемпионский пояс боец из Таджикистана под оглушительный рев земляков, заполнивших верхний ярус арены, получил из рук Хабиба Нурмагомедова