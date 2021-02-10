Нейт Диас: не знает, какой сейчас месяц, и стыдит тех, кто проигрывает досрочно. Интервью-иероглиф звезды UFC

Досталось и COVID-19.

Один из самых стилевых персонажей в истории UFC Нейт Диас не дрался со 2 ноября 2019-го и в последнее время лишь лениво постреливал из Twitter по своим коллегам. На пенсию Нейт заработал еще в 2016-м двумя боями с Конором Макгрегором (за это противостояние Диас взял больше 10 миллионов долларов), поэтому сейчас может вести переговоры о новом поединке, только когда он в хорошем настроении.

Большие интервью Нейт дает крайне редко, но если уж дает, то получаются они незабываемыми. Ответы Диаса всегда непредсказуемы, мысли иероглифические, вкусы специфические, логика нелинейная, юмор черный. На этот раз уговорить пообщаться младшего из братьев удалось Ариэлю Хельвани из ESPN.

Кадр из интервью Ариэля Хельвани с Нейтом Диасом. Фото YouTube

Слушал вопросы Диас не всегда внимательно (на одном из них, например, внимательно переключал каналы на пульте и курил траву), но отвечал очень смешно и фактурно.

Ниже — самое интересное.

О поражении Конора

— Конора финишируют налево-направо. Поэтому сейчас не время для нашего боя. Его снова убрали. Конор делает одни и те же ошибки. Вымахивается, неправильно задирает темп, устает — и его финишируют. Так его финишировали я, Флойд и теперь Дастин. Люди говорили, что с Флойдом он дрался как-то там круто, но я не согласен. Он дрался с ним ужасно, ничем не удивил, все ждали и знали, что он будет делать.

Со мной он пошел вперед, слишком сильно задрал темп, устал и попался. С Хабибом он чуть получше контролировал темп, но все равно ничего не смог сделать. С Дастином он снова сразу резко попер вперед, промазал кучу ударов, вымахался и был пойман. Ему нужно было замедлять бой. Замедлять темп, быть умнее. Но он не умеет этого делать. И думаю, это психология тоже. Он не хочет долго находиться в клетке, поэтому торопится финишировать соперника.

Но я не могу сказать, что Порье сделал что-то особенное. Не столько он сделал что-то крутое, сколько Конор был в полной жопе.

О том, почему не выступал в 2020-м

— Не хотел драться с маской на лице.

О своих планах и « мертвом » легком весе

— Ариэль, позвони Дане и скажи, что я готов драться в апреле или мае. Какой сейчас месяц? (Cпрашивает у Хельвани.) Февраль?

Хочу минимум два боя до конца 2021-го. Максимум — четыре. Оливейра или Порье. 170 фунтов, 165, 190, 100 — сколько угодно. Но я не буду драться в 155 фунтах. Это мертвый дивизион. И я уже переехал его. Он мой.

Следит ли за боями

Нейт Диас: «Сейчас я смотрю все бои».

Ариэль Хельвани: «Вы смотрели турнир на этих выходных (Оверим — Волков)?»

Нейт Диас: «Кто с кем дрался?»

Тарантиновский диалог с Хельвани о сатиновых простынях

Ариэль Хельвани: «Марвин Хэглер говорил: «Тяжело вставать в пять утра на пробежку, когда ты спал на сатиновой простыне».

Нейт Диас: «Это он сказал? Не знаю... Ты должен драться, я считаю. Если ты боец, ты должен драться».

Ариэль Хельвани: «У вас дома есть сатиновая простынь?»

Нейт Диас: «Я даже не знаю, что это такое. Что такое сатин?»

Ариэль Хельвани: «Это такая очень приятная ткань, материал, очень модный».

Нейт Диас: «А у тебя есть она [сатиновая простыня]?»

Ариэль Хельвани: «Нет. Я все еще встаю каждый день в 5 утра. Я пахарь, еще не сделал большие деньги».

Нейт Диас: «Ты сейчас у себя дома?»

Ариэль Хельвани: «Да».

Нейт Диас: «У тебя что, дома библиотека?» (На заднем фоне у Хельвани книжная полка.)

Ариэль Хельвани: «Да. Просто книжная полка»

Нейт Диас: «Ай **** [блин]». (Смеется)"

Стыдит тех, кто проигрывает досрочно

— Всех этих ребят постоянно финишируют. Их постоянно вырубают или душат до полусмерти. Меня никогда не нокаутировали наглухо, никогда не душили до отключки. У меня нет ни одного очевидного досрочного поражения. Люди говорят: «Вот, он джорнимен, у него 11 поражений». Но что это за поражения? 95% этих поражений — решениями, и в большинстве из этих поражений я в реальности выиграл бои.

Я признаю хоть одно из своих поражений только тогда, как выпью чашу до дна. Когда это будут все сто процентов. А их еще ни разу не было. Как ты можешь считаться великим или отличным бойцом, когда после боя ты даже не можешь вернуться домой к своей собаке? Потому что тебя вырубили. Когда ты проигрываешь досрочно, тебя откатывает в рейтингах реально лучших куда-то на 15 пунктов вниз. Все, ты внизу, если проиграл досрочно. На 15 пунктов. Я говорю факты. Я и есть настоящий боец, потому что никогда не проигрывал досрочно.

О самом интересном бое в своей карьере

— Против Джоша Нира. Очень интенсивный бой. Когда я его пересматриваю, я снова переживаю те чувства, что у меня были в бою. Джош Нир был зверем. Его звали Дантист. Перед боем со мной он входил в топ-5. Он и Курт Пеллегрино тогда были топами. И я сказал, что мне нужна топ-оппозиция, и UFC дали мне Джоша. Посмотрите бой, почувствуйте, какая там энергия, какой нерв.

Нир прошел три раунда с Ником, моим братом. А пройти три раунда с тем Ником... Это очень круто. После боя с Ниром я уже 12 лет подряд дерусь с ребятами из топ-10 своих дивизионов. Подумайте об этом. (Ник Диас засабмитил Джоша Нира кимурой в третьем раунде и в последующие пять лет построил рекорд 16-1, включая 6-0 в Strikeforce. Нейт победил Нира раздельным решением судей. — Прим. «СЭ»).