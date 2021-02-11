«Да, животные страдают, но я не могу есть мясо из магазинов». Легенда UFC так любит охоту, что купил для нее камеру за 5 тысяч долларов

Бродит по шведским лесам ночами.

Александр Густафссон — один из лучших бойцов в истории UFC, которому так и не удалось стать чемпионом. Швед взял за руку Джона Джонса и Даниэля Кормье и 10 раундов водил их по аду. Именно Густафссону первым удалось рассечь и нанести ущерб Джонсу (до этого в 13 боях UFC у Джона не было ни единой сечки или царапины), а также он первым едва не финишировал Даниэля Кормье — уронил его тяжеленным коленом и чудом не добил.

После боя с Кормье Густафссон выдал два блестящих выступления — против Гловера Тейшейры и Яна Блаховича, выйдя на качественно новый уровень, но затем со шведом случилось что-то необъяснимое. Он провел три безнадежно слабых боя подряд: против Джонса, Энтони Смита и Фабрисиу Вердума, проиграв каждый из них без малейших шансов. Возможно, Александра необратимо изменили простои (после Гловера он не дрался 17 месяцев), возможно, он загнал себя (о неадекватных нагрузках в шведском зале All Star рассказывал, к примеру, Александр Ракич), а возможно, просто вышел из пикового состояния естественным образом — однозначно сказать очень трудно. Так или иначе, после 2017-го мы больше ни разу не видели Густафссона, показывающего элитное качество боя.

Александр Густафссон. Фото AFP

В медиа шведский боец никогда не отличался бурной активностью. Мог набросать умеренно дерзкий твит, чтобы привлечь внимание матчмейкеров, мог мимолетом кого-то несильно задеть в интервью — но ничего особенного. Большую часть времени Александр, как правило, пропадает в шведских лесах, добывая пищу. Густафссон настолько заядлый охотник, что у него есть видеокамера за 5 тысяч долларов для ночной охоты. Как-то швед приобрел ее в Лас-Вегасе в 2015-м, а во время принятия решения о покупке настолько нервничал, что у него вспотела футболка (на видео — с 1:23).

Густафссон: «Думаю, я все-таки куплю эту камеру».

Друг: «Тогда продай ту, что у тебя уже есть дома. Она тебе не понадобится».

Густафссон: «По сути я и охочусь в основном ночами. У меня больше не будет лучшего шанса купить такую камеру».

Друг: «Так покупай! Ты слишком загоняешься».

Густафссон: «Блин, ладно, покупаю. Смотри, вот что бывает, когда ты не знаешь, что тебе делать [показывает на вспотевшие подмышки]».

Александр Густафссон на охоте.

У шведа очень интересная философия отношения к охоте. Он убивает зверей не ради развлечения, а для добычи более качественного мяса. По мнению Густафссона, то, что продается в супермаркетах, ни при каких раскладах нельзя сравнить с тем, что ты сам добыл на охоте.

«Охота полностью определяет мой рацион, — говорил боец на подкасте Джо Рогана. — Я уже не могу вспомнить, когда в последний раз ел что-то из супермаркета. Я ем то, что добыл на охоте. И моя семья ест только то мясо, что я добыл на охоте. В наших лесах водится дикий кабан, благородный олень, лось. Невозможно сравнить мясо из супермаркета с тем, что ты добыл сам в лесу. И если ты правильно его приготовил, то это лучшее блюдо в мире.

Я не хочу сказать, что мне нравится охота. Это плохое, злое дело. Животные страдают. Я ни в коем случае не поддерживаю охоту, но я не могу есть то, что продают мне в супермаркетах. Когда я съедаю 400-граммовый стейк в ресторане, то чувствую себя тяжело. Это совсем не то, как если я приготовлю сам такой стейк из мяса, добытого на охоте. Вот после такого мяса я буду чувствовать себя свежим и сильным.

https://www.instagram.com/p/BFrZy4PQzfr/

Я вырос на ферме и охочусь с детства. Был долгий период, когда я не занимался этим, но в 2012-м вернулся к охоте. У меня есть лицензия. Я охочусь только в разрешенные законом сроки. В Швеции ты можешь использовать для охоты только винтовку и стрелять с дальнего расстояния. Я соблюдаю все правила. Все свободное время я провожу в лесу. Когда я не в зале, то нахожусь только в лесу или в горах. Я почти никогда не сижу дома и возвращаюсь туда только вечером".