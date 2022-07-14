Легенда ММА в шоке, что Rage Against the Machine одобряют вакцинацию и «мужскую беременность»

Джейк Шилдс не выдержал.

Культовая американская рок-группа Rage Against the Machine 9 июля дала первый концерт за 11 лет — в Висконсине на открытом воздухе, на площадке Alpine Valley.

Участники RATM всегда открыто выражали свою социальную позицию и на этот раз затронули тему абортов. В 1973 году Верховный суд США принял историческое решение (дело «Роу против Уэйда»), разрешив женщинам делать аборты (пока плод не станет жизнеспособным). А в конце июня 2022-го американские штаты получили возможность самостоятельно запрещать аборты на своей территории. То есть фактически Верховный суд США отменил постановление 1973-го о правах на аборт. И это возмутило Rage Against the Machine. Участники группы не произносили пламенных речей, вместо них говорил экран, на котором демонстрировались такие надписи:

«Принудительные роды в стране, которая является единственной богатой страной в мире, без какого-либо гарантированного оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком на национальном уровне»;

«Принудительные роды в стране, где у чернокожих, дающих рождение, смертность в два-три раза выше, чем у белых» (когда показывалась эта надпись, вокалист Зак Де ла Роча несколько раз выкрикнул слово «свобода»);

«Принудительные роды в стране, где насилие с применением огнестрельного оружия является причиной смерти номер один среди детей и подростков».

Когда выступление RATM закончилось, на экране появилась надпись «ОТМЕНИТЬ ВЕРХОВНЫЙ СУД». Зрители встретили ее аплодисментами.

25 июня, после отмены постановления «Рой против Уэйда», Rage Against the Machine сделали заявление: «Мы возмущены отменой дела «Роу против Уэйда» и тем разрушительным воздействием, которое оно окажет на десятки миллионов людей. Более половины страны (26 штатов), вероятно, очень скоро, если не немедленно, запретят или серьезно ограничат аборты, что окажет несоразмерное влияние на бедных, рабочий класс и незарегистрированные сообщества BIPOC». Также RATM объявили, что пожертвуют 475 тысяч долларов организациям по защите репродуктивных прав.

Вернемся к концерту Rage Against the Machine 9 июля, а если конкретнее — к постулату про черных и белых «дающих рождение». RATM использовали выражение birth-givers (дающие рождение), таким образом сделав реверанс в сторону трансгендеров, желающих заменить слово «женщина» на «менструаторы» и «рожавшие люди».

Это сильно не понравилось ветерану UFC Джейку Шилдсу (33-11-1, выступал с 1999 по 2018 год, бился за титул UFC в полусреднем весе с Жоржем Сен-Пьером в 2011-м, но проиграл единогласным решением судей). Шилдс оставил сообщение в Twitter, которое на данный момент набрало больше 18 тысяч лайков. Вот что он написал: «Rage Against the Machine из борцов с системой превратились в тех, кто призывает вас вакцинироваться и одобряет мужскую беременность».

Вот еще несколько цитат Шилдса:

«Вы либо умрете молодым, либо проживете достаточно долго, чтобы увидеть, как вы становитесь злодеем»;

«Почти все, кого я знаю, кто спорил со мной о том, что нужно сделать прививку, не получили свой бустер, потому что от прививки им стало плохо и они все равно подхватили covid»;

«Теперь, когда стало ясно, что вакцина не сработала, люди, которые пытались заставить нас принять ее, пытаются вести себя так, будто ничего не произошло»;

«Они хотят, чтобы мы забыли, но я никогда не забуду ненависть и презрение, которые они испытывали и даже пытались исключить нас [антиваксеров] из общества».

Легенда ММА Джейк Шилдс сходил на концерт Rage Against the Machine.

Согласных с позицией RATM в США более чем достаточно, и Шилдс бы атакован в Twitter. Но отбился.

Подписчик: — RATM следует науке и морали. И встает на защиту меньшинства и уязвимых слоев населения. Это то, что правые в Америке перестали делать давным-давно. Неудивительно, что вы, ребята, так взвинчены.

Шилдс: — Они следуют науке, но все же думают, что мужчины могут забеременеть.

Подписчик: — Кем, черт возьми, ты думал, была эта машина?

Шилдс: — Например, крупной фармацевтической компанией. Вот почему странно видеть, как они работают на Pfizer.

Подписчик: — Система угнетения все еще остается системой...

Шилдс: — Выдвигать тезисы о крупных фармацевтических компаниях и требовать принудительной вакцинации — это не против истеблишмента.

Это далеко не первый раз, когда Шилдс решил высказаться на счет социальной или политической темы. Например, он не раз критиковал президента США Джо Байдена, негодует из-за масштабной финансовой помощи Украине («Как насчет того, чтобы вложить эти деньги в школы, ремонт дорог и другие вещи, которые действительно помогают Америке?»), а также возмущался дебютом трансгендеров в женских ММА («Эта «женщина-боец», которой позволили избить девушку во Флориде. Очень смело с «ее» стороны сменить пол, а потом жить мечтой об избиении женщин»).