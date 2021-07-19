Моргенштерн собрался стать звездой поп-ММА. Бойцы его ненавидят, но ему это по кайфу

Он подписал контракт с Хардкором.

Глава лиги HFC MMA (Хардкор ММА) Анатолий Сульянов объявил в Instagram о подписании контракта с музыкантом Алишером Валеевым — т. е. с главным злодеем для многих российских бойцов Моргенштерном.

«Контракт подписан, Хардкор ММА в деле, детали позже... Варианты по оппонентам в комменты», — написал Сульянов.

Также он выложил видео, где они с Моргенштерном находятся, видимо, на каком-то московском водоеме и договариваются о сотрудничестве.

Моргенштерн: ММА надо запрещать.

Сульянов: Подожди, но за 20 миллионов долларов ты готов ворваться на Хардкор и подраться?

Моргенштерн: За 20 [миллионов] просто рублей.

Сульянов: Контракт подписан, это официальное заявление! Ищем соперника!

Далее Моргенштерн выложил совместное фото с Сульяновым. «Покупались и подписались», — написал он.

Ранее некоторые российские бойцы — в частности, Александр Шлеменко и Алексей Олейник — выступили с критикой «Альфа-Банка» за то, что тот сделал Моргенштерна лицом своей рекламной компании. Оба дали интервью (Шлеменко — несколько), в которых жестко высказались в адрес певца. Основной посыл: он развращает российскую молодежь.

Алишер ответил на это спустя несколько месяцев — в конце июня. «Предлагаю ввести цензуру и запретить ММА, — написал он в сторис Instagram. — Какой пример вы детям подаете? Они на вас насмотрятся и друг другу лица ломают на улицах. А про добивания лежачего вообще молчу. Это по-мужски? Не понимаю».

На ютуб-шоу Басты у Моргенштерна спросили, за сколько денег он готов выйти на бой против Шлеменко.

«А про кого он спрашивает? — уточнил Алишер у Басты. — За сколько? Просто я очень ценю свою голову, и для этого боя нужна такая сумма, чтобы я согласился дальше быть тупым. Как, в принципе... Ладно, сейчас лишнего наговорю... За сколько... Миллионов 20 долларов — и погнали. За эти деньги я не боюсь получить от него * (побои)».

Шлеменко прокомментировал это так: «Да кто ему даст такие деньги за то, что он получит люлей? Зачем с ним выходить на ринг? Я слабых и ущербных не бью. Это очередной пиар-ход, вот и все. Тупой пиар-ход. Согласится ли с ним кто-то подраться? Конечно, согласится. Уровень конкуренции и оппозиции не соответствует». (РБК)

Само собой, готовность Моргенштерна выйти в октагон бойцы и другие консервативно настроенные медийные персоны встретили с негативом. Вот, например, что сказал депутат Виталий Милонов, чьи чувства к Алишеру можно описать одним словом — ненависть. «Моргенштерна надо пригласить в октагон, чтобы ему быстро дали понять, кто мужик, а кто нет, — сказал он в интервью Sport24. — Не нужно даже Хабиба вместе с ним ставить — любой 9-летний дагестанский пацан его так приложит, что Моргенштерн будет визжать, лежа на лопатках, молить о пощаде. Он окружил себя педиками и варится в голубом котле. Предлагаю на всеобщем голосовании поменять Моргенштерну паспорт. Вместо «М» поставить «Ж», где «Ж» — это животное. Ему надо выдать ветеринарный паспорт, потому что он дикое животное».

Однако бой с участием Моргенштерна — это гарантированные 10, а то и 20 миллионов просмотров на Youtube. Поэтому Сульянов решил рискнуть, несмотря на предполагаемый народный гнев. Правда, соперника для Алишера подобрать будет непросто — он все же не спортсмен. Было бы весело, чтобы это был человек, настроенный примерно так же, как и Милонов. Может быть, сам Милонов.

Очевидно, что если бой Моргенштерна состоится, то по правилам ММА или около того (точно в перчатках). Hardcore Fighting — лига кулачных боев, одна из главных в России, очень заметная в сегменте поп-ММА, а теперь и единоборств вообще. Но этим летом был запущен новый проект — HFC MMA (Хардкор ММА), где бьются по классическим правилам смешанных единоборств. У двух проектов Сульянова в общей сложности 2,1 миллиона подписчиков на YouTube.