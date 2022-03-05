Самая известная победа топового российского бойца 2010-х.

Рустам Хабилов, 35 лет. Легкий вес, полусредний вес. Статистика в ММА: 24 победы, 4 поражения.

6 марта рано утром по московскому времени на турнире UFC 272 состоится бой очень принципиальных соперников — Колби Ковингтон выйдет против Хорхе Масвидаля.

У бывших друзей совсем разные карьеры. Колби пришел в UFC в 2014-м с рекордом 5-0, а Масвидаль — в 2013-м с рекордом 23-7, уже имя опыт выступлений в Strikeforce и Bellator.

Хорхе начал в UFC с двух побед подряд — над Тимом Минсом и Майклом Кьезой, а затем провел поединок с тогда еще очень перспективным российским бойцом Рустамом Хабиловым. У Рустама тоже было два победных поединка в UFC, причем выиграл он оба раза брутально, поразив фанатов амплитудными бросками.

Хабилов удивил и в бою с Масвидалем, но не борьбой, а тем, как уверенно бился в стойке — в третьем раунде он даже уронил соперника ударом ногой с разворота. В сентябре 2021-го мы встретились с Рустамом в Махачкале и вместе посмотрели тот самый бой с Масвидалем. Компанию нам составил боец UFC Тимур Валиев.

До боя

Хабилов: — Получается, после двух досрочных побед мне предложили бой с Масвидалем. Естественно, я согласился. Тогда мне было 27 лет, я газовал против любого. Согласился сразу, конечно. Я знал, что Масвидаль — крепкий соперник.

СЭ: — Каким он тогда казался? У него уже тогда был внушительный рекорд — кажется, больше 25 боев.

Хабилов: — Он такой якобы отморозок, уличные бои, типа он гангстер, плохой парень. Считался крепким парнем, в общем.

СЭ: — Может, только заводило, что он весь из себя уличный боец?

Хабилов: — Конечно! Я ждал встречи с ним. Он в Twitter что-то писал про меня, а я хотел его за горло схватить, когда увижу. Это же уже личное, а когда переходят на личное, надо решать вопрос сразу при встрече.

СЭ: — Где проходила подготовка?

Хабилов: — В Альбукерке. Спарринг-партнерами был Карлос Кондит, был Лэндо Ванната, его еще не было в UFC, молодой, шустрый. Ковбой Серроне был, Мэлвин Гиллард. Я попал в зал в то время, когда там были все топы в моем весе. Мне повезло с партнерами, конечно. Параллельно я ходил на бокс к Дэнни Ромеро, там с ребятами стоял в парах.

СЭ: — Это специально к Масвидалю, чтобы подтянуть стойку?

Хабилов: — Да. Мы хотели основную работу делать с рук, поэтому тогда было много бокса.

СЭ: — Кто давал установку на бой? Грег Джексон или Майкл Винкельджон?

Хабилов: — В основном как проходило: план на бой ставит Грег, а осуществляет уже Майкл. Они могут вместе сидеть, смотреть, обсуждать соперников, предлагать варианты. Грег под соперника мог показать несколько ударов, которые могут пройти, ты должен их отрабатывать. А Винкельджон дает общую картину, ты делаешь определенную работу, но и удары, которые Грег Джексон показывает, тоже отрабатываешь. Он объясняет, в какую сторону больше двигаться, с какой руки бить, какой удар будет больше проходить.

СЭ: — Кстати, если сравнивать Грега Джексона и Абдулманапа Нурмагомедова — в чем они похожи и в чем их отличия?

Хабилов: — Абдулманап, например, тоже мог показать определенную стратегию под соперника, он идеально, четко это подбирал. И осуществлял сам процесс. Переодевался, заходил в зал, утром он с тобой на зарядке, в общем, он всегда рядом с тобой. А у Грега чуть по-другому. Он приехал в зал, все показал и уехал, а ты отрабатываешь. Например, он говорит: «Рустам приходит в 09.30. Карлос — в 11.30. Джонс — в 13.00». Все расписано с каждым, индивидуально. У нас же так не бывает. У нас ты приходишь в зал, все пашут, Манап говорит: «У тебя вот такой-то соперник, тебе нужно больше работать над этим». Показывает, в какую ногу пройти, с какой руки ударить, какой проход пройдет — боковой или прямой.

СЭ: — Тот турнир проводился на военной базе. Как все выглядело? Где вы жили? Там, наверное, было много военных.

Хабилов: — Это было в Нэшвилле, мы жили в отеле рядом с базой. Нас привозили на базу только на взвешивание и на бой. Естественно, нам устроили экскурсию, показали военную технику, прокатили по базе. Интересно было. Зрителями были только военные.

СЭ: — Они, наверное, болели только за Масвидаля?

Хабилов: — Нет, я там из толпы слышал: «Я из Казахстана, привет!», или «Я из России!». В общем, было много русскоговорящих солдат. И ребята были, и девочки. Да и вообще та публика была за хороший бой. Поддержка там была нереальная. Помню, в последние 10 секунд они обратный отсчет хором вели.

Хабилов и Валиев пересматривают бой с Масвидалем.

Бой

(Хабилов заходит в клетку.)

СЭ: — Волнение чувствовалось перед началом боя?

Хабилов: — Конечно, даже по лицу видно, что волнуюсь, на суете.

Валиев: — Ты и волнуешься, и заряжен. Клетка маленькая была?

Хабилов: — Чуть меньше, да.

Валиев: — В институте UFC тоже такая. Это имеет значение, когда тебя — раз — и поджали на пару метров. Я еще Волкову говорил: «Мне тяжело там двигаться, а как вам-то, большим?», а он ответил: «Нормально, я привык».

СЭ: — Наверное, тут есть определенное преимущество для борцов.

Валиев: — Да, кто работает возле сетки — тому хорошо. Вот, он начинает раздергивать...

Хабилов и Валиев пересматривают бой с Масвидалем.

(Хабилов наносит точный оверхенд.)

Хабилов: —На-а-а!

СЭ: — Этот удар — домашняя заготовка?

Хабилов: — Да, это Винкельджон, это его коронка. Лови аптечку!

Валиев: — Кстати, знаете, как она называется?

СЭ: — Как?

Валиев: — Федор!

Хабилов: — Да-да!

Валиев: — Он же не будет кричать: «Джеб, правая рука!» Просто: «Федор, Федор!» Уже и «Федор-2» есть.

Хабилов: — Эй, все подсказки говорить не надо, не надо выдавать секреты!

Валиев: — Масвидаль похож стилистически на Андрея Корешкова. Но Андрей больше ногами бьет. А Масвидаль постоянно с правой руки заходит.

Хабилов: — Да, он постоянно меня вырубить хотел в первом же раунде. А вот щит, я давно его знал, просто сейчас его не делаю.

Валиев: — Я приехал как-то в институт UFC, меня встретил Форрест Гриффин. Он резко ко мне повернулся и спросил: «Как ты щит ставишь на правый лоу-кик?» Я ему ответил: «Ну, не знаю, вот так как-то».

СЭ: — Пока такое ощущение, что Масвидаль никак не может нащупать дистанцию.

Хабилов: — Потому что надо много двигаться. Если таким бойцам дать работать, то они расчувствуются и будут кидать все подряд.

Хабилов и Валиев пересматривают бой с Масвидалем.

(Хабилов делает попытку тейкдауна, Масвидаль защищается.)

СЭ: — Так, вот попытка прохода.

Валиев: — Масвидаль четко стоит на ногах, очень хорошая защита, хотя Рустам вроде и делает все правильно. И после клинча сразу бьет.

СЭ: — Жесткий удар был?

Хабилов: — Да, прилетело нормально.

СЭ: — Снова попал!

Валиев: — Он уже увидел, что Рустам правой заряжается и обманывает, джеб-нога.

Хабилов: — Он не попал тут, я поймал его.

СЭ: — Но темп боя высокий.

Хабилов: — Да, бонус получили. По 50 тысяч... В клинче он чуть разобрал меня, нет?

Валиев: — Да, на последней минуте раунда начал добавлять.

Хабилов: — Сам колено мне закидывает, мол, на, держи проход в ноги. Если бы он попал, то, конечно... Вот, слышите обратный отсчет? Так после каждого раунда было в последние 10 секунд.

Хабилов и Валиев пересматривают бой с Масвидалем.

(Перерыв после первого раунда.)

Хабилов: — Я говорил тренерам, что я сколько ни бью — он ничего не чувствует. Спрашивал: «Что делать дальше?» Они мне объяснили: «У тебя бокс проходит, работай в том же темпе с рук».

Валиев: — Вот здесь удар — кисть чуть-чуть ушла... А вот и наша заготовка.

СЭ: — А у этого есть какой-то шифр?

Валиев: — Конечно!

Хабилов: — Не говори!

СЭ: — В общем, Рустам еще рассчитывает поработать под руководством Грега Джексона?

Валиев: — Мы сразу все вспоминаем. Я же тоже там два года был с ним, сразу вспоминается, как Грег объясняет эти вещи.

Хабилов: — Тимка если начнет тренировать — будет одним из лучших.

Валиев: — У меня было пару учеников, но один завязал, особого желания нет. А так, есть пара пацанов.

СЭ: — Нет такого чувства, что Грег немного застоялся?

Хабилов: — Ну, он же сейчас работает чуть в другом направлении, военных тренирует. Контракты, думаю, хорошие.

СЭ: — В общем, есть другое место работы, на которое он сильно отвлекается.

Валиев: — Да и устаешь от этой работы. Летать туда-сюда, когда тебе уже 50 с чем-то лет...

Хабилов: — Тем более какие там были американцы! Грег одного готовит год-два, все успешно, а потом бах — поражение — и человек сразу уходит в другой зал.

Валиев: — Еще и скажет, что проиграл из-за Грега.

Хабилов: — Да, они же так и говорят тренерам: «Вы виноваты!» Могут даже процент с боя не заплатить, просто уйти внаглую. Тренер, наверное, задумывается об определенных вещах в такие моменты.

Валиев: — Но сейчас он работает с Аароном Пико, с ним ему нравится, ему он уделяет нормально времени. А так, конечно, все тренеры устают.

СЭ: — В общем, у них, как и у спортсменов, есть свой пик.

Валиев: — Да. А так, Грег — гигант, конечно.

Хабилов и Валиев пересматривают бой с Масвидалем.

(Масвидаль активизировался в стойке, владеет центром октагона.)

СЭ: — Масвидаль начал давить.

Валиев: — Он чувствует, что проигрывает, начинает прессинговать. Но хапает удары все равно. Если посмотреть — Рустам проделывает почти в два раза больше работы. Больше двигается, больше выбрасывает удары... Вот двойная атака прошла, Рустам!

СЭ: — Отлично залетела. А Масвидаль сразу заулыбался.

Хабилов: — Да, типа ничего не было. О, как пропустил я... Увлекся.

Валиев: — Внутренний... Ахмад если бы сейчас увидел, не оставил бы тебя.

Хабилов: — Сейчас были на сборах 2,5 недели, и там со мной работал чемпион Европы и призер мира по вольной борьбе. Тимур поэтому и говорит — если бы он увидел, что Масвидаль меня повалил, то он долго раскачивал бы эту тему. Сказал бы: «Да он тебя вообще как ребенка зацепом повалил».

СЭ: — Хорхе, конечно, стоит на ногах сильно.

Хабилов: — Он же тогда дружил с Ковингтоном, очень много работал с ним. Я даже видел видео, они где-то отдыхали, минут 25 просто боролись друг с другом в квартире.

Валиев: — Да, мой товарищ с ними жил, рассказывал. Масвидаль — жесткий игроман, казино и все дела.

Хабилов: — Игроман?

Валиев: — Да. А Колби очень много плавает в бассейне, из-за этого у него отличное кардио.

Хабилов и Валиев пересматривают бой с Масвидалем.

(Перерыв перед третьим раундом.)

СЭ: — Как себя чувствовали после второго раунда с Масвидалем?

Хабилов: — Очень плохо (смеется).

Валиев: — А что ты тогда улыбаешься?

Хабилов: — А я всегда так. Если ты полностью выложился, сразу одышка. Грег пару слов говорит спокойно, и ты сразу заулыбался, успокоился.

Валиев: — Вот у Масвидаля — паника. Он понимает, что проиграл два раунда — и теперь начнет темповать.

Хабилов и Валиев пересматривают бой с Масвидалем.

(Хабилов бьет ногой с разворота, Масвидаль падает, затем идет борьба на полу.)

Хабилов: —О-о-о!

Валиев: — Залетела родная!

Хабилов: — Из ниоткуда. Я щит сделал четко, а он так технично прокрутился!

Валиев: — Видно, что вы скользкие уже были.

Хабилов: — Да, я его просто в захват взял, он четко сел.

Валиев: — По идее, когда уходишь вправо, то такой захват неправильный, надо в другую сторону идти. Но с учетом того, что вы оба уже скользкие, нормально пошло.

СЭ: — Чувствовал, что еще чуть-чуть, и...

Хабилов: — Да.

Валиев: — Пошла борьба!

Хабилов: — Что за завязка! Вот здесь я его тоже четко поймал, он забежать не успел, на месте остался.

СЭ: — Не намазали его ничем?

Хабилов: — Не знаю, подозрительно все (улыбается).

Валиев: — Ну, он ватный тоже стал.

Хабилов: — Измазанный был, мне кажется, бразилец, который дрался со мной в Праге (Диего Феррейра. — Прим. «СЭ»). Каждый бросок слетал, такое впечатление, что я его вообще не мог держать.

Валиев: — Да, они, когда ноги бреют, как рыбы бывают.

СЭ: — Бразильцы?

Валиев: — У бразильцев видел часто. Бреют ноги, а когда потеют — сразу как рыбы становятся.

СЭ: — А вот эти вертушки — это с Винкелджоном отрабатывали?

Хабилов: — Да.

СЭ: — Долго отрабатывали?

Хабилов: — Вообще, когда я это все отрабатывал, там вообще ха-ха было. Адлан Амагов и Иманали [Гамзатханов] сидели и на каждом ударе смеялись, типа я коряво бью, неправильно. Я тренеру сказал: «Давай не будем», а он ответил: «Нет, надо 20 раз после каждой тренировки». Никогда не хотел бить этот удар, чуть неудобно было, стыдно. А она, оказывается, нормально залетала.

СЭ: — А что Амагов и Иманали сказали?

Хабилов: — Они сказали: «А мы зря смеялись, оказывается!» Высед Масвидаль сделал четкий, конечно.

Валиев: — Хорошая возня. Последние 40 секунд — как три дня тянутся.

Хабилов: — Да, такие долгие, что происходило — я в шоке. Мне же плохо стало после боя, вырвало. Я зашел за кулисы, увидел, куда можно — и сразу туда.

(Объявление победителя.)

СЭ: — Были сомнения, что выиграли?

Хабилов: — Немного были сомнения, но в момент, когда объявляли победителя, голова уже не особо соображала.

СЭ: — Вы с Масвидалем пожали руки. А не было мысли, что делать этого не стоит?

Хабилов: — Нет, после боя такого не бывает, только если человек тебя конкретно задел.

Валиев: — У меня тоже такого не бывает.

Хабилов: — Уже выпустил весь пар, все нормально.

СЭ: — Что у вас было-то после боя?

Хабилов: — Я же должен был спросить, зачем он писал мне плохие вещи в Twitter? Он же писал, что оторвет мне голову на этой военной базе. А он ответил, что это писал его менеджер, пытался раскрутить бой. Он сказал: «Я уважаю своих соперников». Мы дали по рукам и разошлись.

СЭ: — Это уже в гостинице было?

Хабилов: — Нет, там же, не отходя от кассы.

СЭ: — Есть ностальгия по тем временам?

Хабилов: — Да. Хотел бы получить визу даже не для того, чтобы выступить, а съездить и увидеть всех.