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20 января, 18:10

Произвольное сокращение мыщц и кинестетика. Какие тонкости учитывает тренер Гана к бою с Нганну

Как тренер Сирила Гана готовит его к бою против Франсиса Нганну на UFC 270
Никита Горшенин
Корреспондент
Фернанд Лопес и Сирил Ган.
Фото Instagram
Помешанный на деталях.

Тренер парижского зала «MMA Factory» Фернанд Лопес — специалист нового поколения, полновесно опирающийся на спортивную науку. В современных смешанных единоборствах, как правило, главные тренеры — это чистые «игровики», которые самостоятельно не контролируют вопросы питания и оптимизации физической подготовки.

Для этого у них в штате есть отдельные специалисты — диетологи и тренеры по силовой и функциональной подготовке. У Лопеса такой штат тоже, безусловно, есть, но собственные глубокие знания в этих направлениях помогают тоньше чувствовать состояние бойца и находить больше точек роста. Он и контролирует чисто бойцовскую часть (Лопес — бывший профессиональный боец ММА), и подводит научную базу. Фернанд — дипломированный специалист, который несколько лет изучал спортивную науку во Французском национальном институте спорта и физической культуры.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Если, кстати, посмотреть список степеней и дипломов Лопеса — они впечатляют:

— государственный диплом по фитнесу и силовой гимнастике с дополнительным дипломом по физической подготовке и спортивной диетологии INSEP;
— государственный диплом по вольной и греко-римской борьбе в Дижоне;
— государственный диплом по муай-тай;
— высший государственный диплом по спортивным достижениям INSEP.

Все это не просто корочки, а реально задокументированные знания и навыки — без них во Франции не дадут работать нигде. Да и если есть сомнения в том, насколько прилежно учился в этих заведениях Лопес, достаточно посмотреть на его результаты в качестве тренера и блестящие методические интервью.

Мы решили собрать несколько отрывков как раз из таких интервью Фернанда, чтобы читатели могли полнее представить, какая работа лежит на специалисте подобного уровня.

 
Гловер Тейшейра, Петр Ян, Франсис Нганну. UFC в 2021-м — возрастная революция Гловера, техшедевр Петра Яна и аномальные рекорды Нганну

Ган набрал к Нганну 4 кг чистой мышечной массы. Для этого ему понадобился 8-недельный цикл

«Нашей задачей было набрать Сирилу физическую силу, а не просто взрыв. Взрывную способность я могу улучшить Сирилу и за два дня до боя. Есть такой метод произвольного (или сознательного) сокращения мыщц, с помощью него можно прибавить во взрыве за день-два до поединка. Но мы не можем прибавить в силе за день-два до боя. Для этого нужен полноценный тренировочный цикл в восемь недель. Вообще дело не в том, что у Сирила есть недостаток силы.

Если вы посмотрите бой с Дерриком Льюисом — Сирил весил 112 кг, Деррик — 120 кг, но тем не менее в каждом клинче последнее слово оставалось за Сирилом. Так что с силой не так все плохо, но раз уж у нас было время и Сирил много времени находился дома, потому что у него родился ребенок, то я предложил ему: давай-ка наберем в силе и посмотрим, как это улучшит тебя. Задача была не набрать силу только под Франсиса, а набрать силу вообще — до конца карьеры.

Между Льюисом и Франсисом у нас было пять месяцев. Чтобы прибавить в силе, нужно хотя бы восемь недель. Как происходит этот процесс? Вы сначала «обнуляетесь», как бы ломаете мышцы и затем начинаете новую стройку, чтобы выйти на новый уровень силы. Этот процесс невозможно наладить, когда вы деретесь каждый месяц. В таком случае вы будете чувствовать усталость. В итоге мы использовали время, и Сирил набрал 4 кг чистой мышечной массы, сохранив при этом свою подвижность. Он будет весить 114–115 кг в поединке».

 
Сирил Ган и&nbsp;Франсис Нганну. «Ты сел на задницу!» — «Я его жестко нокаутировал левым хайкиком!» Таинственные спарринги Нганну и Гана

Даже неумный и нетехничный боец может просчитать соперника за счет кинестетики. Поэтому важно избегать контакта и не переборщить с массой

«Чтобы побить Франсиса, нужно быть аккуратным в наборе массы и не снизить свою подвижность. Это не тот соперник, с которым нужно драться, стоя рядом носок к носку. Если вы накачаетесь к Франсису, у него будет больше шансов вычислить ваши движения, потому что тут работает кинестетика, тактильная чувствительность.

То есть когда два бойца вступают в контакт, тело другого, даже если этот боец неумен и нетехничен, все равно почувствует, куда вы двигаетесь. Это называется кинестетика. Поэтому чем меньше мы контактируем, тем меньше ваше тело чувствует мое движение. В таком случае вам уже придется использовать мозг, чтобы поймать меня и заманить в ловушку. Поэтому нам нельзя работать с Франсисом в формате «тело vs тело». Кинестетика — очень важная вещь. Я уверяю вас, если вы спустите к Хабибу Нурмагомедову в партер по очереди всех легковесов из топ-10, он побьет их с закрытыми глазами. Потому что кинестетика все решит, а дальше он будет работать в партере на автомате».

У кого выше бойцовский интеллект — у Гана или Нганну

«Несколько лет назад в моем зале я вел рейтинг самых умных бойцов. Первую строчку занимал Тейлор Лаппилюс. Вторым был Сирил Ган, третьим Карл Амуссу и четвертым Франсис Нганну. Сейчас в этом рейтинге произошли изменения — Сирил поднялся на первую строчку. Поднялся потому, что он стал гораздо техничнее. Раньше он не мог по максимуму использовать свой интеллект из-за недостатки техники, теперь он может. Он прибавил сильно и в стратегии боя. Все это вместе с интеллектом выводит его на первую строчку моего рейтинга. Сейчас Сирил дерется с соперниками на своих условиях.

 
Франсис Нганну и&nbsp;Фернанд Лопес. «Нганну — жадный и неумный. Но я готов обнять его после боя». Фернанд Лопес — единственный тренер-трештокер в ММА

Вот вам пример. Если бы Сирилом в бою с Дерриком Льюисом руководил средний тренер, который не очень хорошо его знает, он бы сказал Сирилу: «Не бей раунд-мидлкики, потому что Льюис хорошо ловит такие кики и затем контратакует оверхендом. Используй только прямые кики, которые он не поймает, — типы, пуш-кики, фронт-кики и так далее». Но хороший тренер сказал бы ему по-другому: «Да, Льюис накрывает раунд-кики правой рукой. Но ты все равно можешь доводить их, когда выбор момента идет на твоих условиях. Когда ты выбил его из баланса обманным движением, раунд-кик легко зайдет и он не сконтрит тебя». С Льюисом нельзя сближаться, но, когда ты разбираешь его с дальней дистанции, у тебя будут возможности потихоньку подбираться на один-два дюйма и ближе и сокращать дистанцию. Не нужно так уже бояться его правой руки. Иногда Сирил вообще дерется на дистанции, которую я ему запретил. И у него на это всегда есть объяснение: «Я хотел прощупать его здесь». Он понимает все, что делает.

Франсис тоже умен, но не настолько, как Сирилл. Хотя Франсис — это нечто особенное. То количество силы, которое он может выдавать в секунду, — это невообразимо... Я никогда не видел ничего подобного раньше. И он достаточно сообразителен, чтобы разбирать соперников, знает, когда входить и выходить с дистанции, все это он понимает. По 10-балльной шкале бойцовского интеллекта ставлю ему 7. Сирилу — 9,5.

Различие в структуре мышц

«Франсис — боец быстрых мышечных волокон, склонный к тому, чтобы уставать раньше. Его тело просто не предназначено для того, чтобы доводить нормальные удары после третьего раунда. Он вкладывает в удар все, что у него есть, ему не нужна гибкость мышления, чтобы в случае чего в последний момент изменить траекторию панча. Он хочет вложиться весь и убить тебя.

Тут дело в нервном сигнале, который задействует мышцу. «Я очень боюсь и очень хочу убить тебя, и поэтому мне нужен нервный сигнал, который сгенерирует максимально возможную силу в секунду». Сирил же не хочет убить ударом, он хочет вести чистую, техничную игру. Поэтому он контролирует панчи, может менять их траектории. Дело в разнице нервных сигналов».

Как выглядят предбоевая неделя Гана и разминка в день поединка

«В боевую неделю я хочу, чтобы отработки были максимально приближены к бою, но при этом не хочу загнать бойца. Он не должен накапливать усталость во время этой недели. Поэтому мы четко разделяем тренировку на интенсивность и время. Когда мы работаем на лапах, я заставляю бойца поднимать интенсивность на максимум во время ударов, но на короткие промежутки времени. Тренировка длится, как бой, — пять раундов по пять минут. Пульс поднимается высоко и падает низко за очень короткое время. Благодаря этому боец может быстро восстанавливаться. Восьми минут ему достаточно, чтобы восстановиться после такой тренировки.

 
Франсис Нганну. Не тратит на женщин, зажал деньги на парковку и 600 евро в год за зал. Похоже, Франсис Нганну — редкий жадина

На завтра не будет никакого утомления. А вот если мы поднимем интенсивность на максимум и заставим бойца так работать всю тренировку — он будет измотан и не успеет восстановиться к бою. Поэтому на боевой неделе мне нужна интенсивность на очень короткие промежутки времени. Я хочу, чтобы мотор Сирила работал по принципу дизеля — топливо долго и медленно идет до двигателя, но, когда доходит, идет очень взрывная отдача. Я хочу, чтобы он взрывался на короткие периоды, а потом мы быстро заканчиваем тренировку. И здесь есть фактор ментального голода. В зале в обычном режиме Сирил тренируется два часа, а тут — в боевую неделю — 30 минут. Ему мало, он хочет еще, но еще нельзя, мы останавливаемся. А вот в бою этот голод пригождается, это зверь, который наконец свободен.

Что касается разминки в раздевалке перед боем, я требую от Сирила одного раунда работы на лапах. Не люблю, когда мои бойцы в самом начале боя получают очень высокий пульс. Если ты вышел и не очень интенсивно размялся, а соперник сразу агрессивно полетел на тебя, допустим, в желании забороть, то твой пульс от неожиданности подлетит очень высоко. И после такого ты уже не восстановишься до конца боя. Поэтому надо уже до боя забросить пульс высоко, а затем дать ему немного спуститься на уровень, близкий к среднему. И вот в таком состоянии выходить. Точно нельзя выходить на низком пульсе».

Гоняет ли сейчас вес Нганну

«Не думаю. Он гонял только раз, когда дрался со Стипе в 2018-м. Перед тем кэмпом я предлагал ему поработать с диетологом, но он не захотел. Потом мы работали еще два боя, и он больше не гонял вес. Думаю, на данном этапе карьеры он тоже не гоняет, его вес находится где-то в пределах 120 кг».

В тексте использованы отрывки из интервью Лопеса YouTube-каналам «Ушатайка-Спорт-Экспресс», «La Sueur» и «Haymakers».

Сирил Ган
Франсис Нганну
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