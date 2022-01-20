Произвольное сокращение мыщц и кинестетика. Какие тонкости учитывает тренер Гана к бою с Нганну

Помешанный на деталях.

Тренер парижского зала «MMA Factory» Фернанд Лопес — специалист нового поколения, полновесно опирающийся на спортивную науку. В современных смешанных единоборствах, как правило, главные тренеры — это чистые «игровики», которые самостоятельно не контролируют вопросы питания и оптимизации физической подготовки.

Для этого у них в штате есть отдельные специалисты — диетологи и тренеры по силовой и функциональной подготовке. У Лопеса такой штат тоже, безусловно, есть, но собственные глубокие знания в этих направлениях помогают тоньше чувствовать состояние бойца и находить больше точек роста. Он и контролирует чисто бойцовскую часть (Лопес — бывший профессиональный боец ММА), и подводит научную базу. Фернанд — дипломированный специалист, который несколько лет изучал спортивную науку во Французском национальном институте спорта и физической культуры.

Если, кстати, посмотреть список степеней и дипломов Лопеса — они впечатляют:

— государственный диплом по фитнесу и силовой гимнастике с дополнительным дипломом по физической подготовке и спортивной диетологии INSEP;

— государственный диплом по вольной и греко-римской борьбе в Дижоне;

— государственный диплом по муай-тай;

— высший государственный диплом по спортивным достижениям INSEP.

Все это не просто корочки, а реально задокументированные знания и навыки — без них во Франции не дадут работать нигде. Да и если есть сомнения в том, насколько прилежно учился в этих заведениях Лопес, достаточно посмотреть на его результаты в качестве тренера и блестящие методические интервью.

Мы решили собрать несколько отрывков как раз из таких интервью Фернанда, чтобы читатели могли полнее представить, какая работа лежит на специалисте подобного уровня.

Ган набрал к Нганну 4 кг чистой мышечной массы. Для этого ему понадобился 8-недельный цикл

«Нашей задачей было набрать Сирилу физическую силу, а не просто взрыв. Взрывную способность я могу улучшить Сирилу и за два дня до боя. Есть такой метод произвольного (или сознательного) сокращения мыщц, с помощью него можно прибавить во взрыве за день-два до поединка. Но мы не можем прибавить в силе за день-два до боя. Для этого нужен полноценный тренировочный цикл в восемь недель. Вообще дело не в том, что у Сирила есть недостаток силы.

Если вы посмотрите бой с Дерриком Льюисом — Сирил весил 112 кг, Деррик — 120 кг, но тем не менее в каждом клинче последнее слово оставалось за Сирилом. Так что с силой не так все плохо, но раз уж у нас было время и Сирил много времени находился дома, потому что у него родился ребенок, то я предложил ему: давай-ка наберем в силе и посмотрим, как это улучшит тебя. Задача была не набрать силу только под Франсиса, а набрать силу вообще — до конца карьеры.

Между Льюисом и Франсисом у нас было пять месяцев. Чтобы прибавить в силе, нужно хотя бы восемь недель. Как происходит этот процесс? Вы сначала «обнуляетесь», как бы ломаете мышцы и затем начинаете новую стройку, чтобы выйти на новый уровень силы. Этот процесс невозможно наладить, когда вы деретесь каждый месяц. В таком случае вы будете чувствовать усталость. В итоге мы использовали время, и Сирил набрал 4 кг чистой мышечной массы, сохранив при этом свою подвижность. Он будет весить 114–115 кг в поединке » .

Даже неумный и нетехничный боец может просчитать соперника за счет кинестетики. Поэтому важно избегать контакта и не переборщить с массой

«Чтобы побить Франсиса, нужно быть аккуратным в наборе массы и не снизить свою подвижность. Это не тот соперник, с которым нужно драться, стоя рядом носок к носку. Если вы накачаетесь к Франсису, у него будет больше шансов вычислить ваши движения, потому что тут работает кинестетика, тактильная чувствительность.

То есть когда два бойца вступают в контакт, тело другого, даже если этот боец неумен и нетехничен, все равно почувствует, куда вы двигаетесь. Это называется кинестетика. Поэтому чем меньше мы контактируем, тем меньше ваше тело чувствует мое движение. В таком случае вам уже придется использовать мозг, чтобы поймать меня и заманить в ловушку. Поэтому нам нельзя работать с Франсисом в формате «тело vs тело». Кинестетика — очень важная вещь. Я уверяю вас, если вы спустите к Хабибу Нурмагомедову в партер по очереди всех легковесов из топ-10, он побьет их с закрытыми глазами. Потому что кинестетика все решит, а дальше он будет работать в партере на автомате » .

У кого выше бойцовский интеллект — у Гана или Нганну

«Несколько лет назад в моем зале я вел рейтинг самых умных бойцов. Первую строчку занимал Тейлор Лаппилюс. Вторым был Сирил Ган, третьим Карл Амуссу и четвертым Франсис Нганну. Сейчас в этом рейтинге произошли изменения — Сирил поднялся на первую строчку. Поднялся потому, что он стал гораздо техничнее. Раньше он не мог по максимуму использовать свой интеллект из-за недостатки техники, теперь он может. Он прибавил сильно и в стратегии боя. Все это вместе с интеллектом выводит его на первую строчку моего рейтинга. Сейчас Сирил дерется с соперниками на своих условиях.

Вот вам пример. Если бы Сирилом в бою с Дерриком Льюисом руководил средний тренер, который не очень хорошо его знает, он бы сказал Сирилу: «Не бей раунд-мидлкики, потому что Льюис хорошо ловит такие кики и затем контратакует оверхендом. Используй только прямые кики, которые он не поймает, — типы, пуш-кики, фронт-кики и так далее». Но хороший тренер сказал бы ему по-другому: «Да, Льюис накрывает раунд-кики правой рукой. Но ты все равно можешь доводить их, когда выбор момента идет на твоих условиях. Когда ты выбил его из баланса обманным движением, раунд-кик легко зайдет и он не сконтрит тебя». С Льюисом нельзя сближаться, но, когда ты разбираешь его с дальней дистанции, у тебя будут возможности потихоньку подбираться на один-два дюйма и ближе и сокращать дистанцию. Не нужно так уже бояться его правой руки. Иногда Сирил вообще дерется на дистанции, которую я ему запретил. И у него на это всегда есть объяснение: «Я хотел прощупать его здесь». Он понимает все, что делает.

Франсис тоже умен, но не настолько, как Сирилл. Хотя Франсис — это нечто особенное. То количество силы, которое он может выдавать в секунду, — это невообразимо... Я никогда не видел ничего подобного раньше. И он достаточно сообразителен, чтобы разбирать соперников, знает, когда входить и выходить с дистанции, все это он понимает. По 10-балльной шкале бойцовского интеллекта ставлю ему 7. Сирилу — 9,5.

Различие в структуре мышц

«Франсис — боец быстрых мышечных волокон, склонный к тому, чтобы уставать раньше. Его тело просто не предназначено для того, чтобы доводить нормальные удары после третьего раунда. Он вкладывает в удар все, что у него есть, ему не нужна гибкость мышления, чтобы в случае чего в последний момент изменить траекторию панча. Он хочет вложиться весь и убить тебя.

Тут дело в нервном сигнале, который задействует мышцу. «Я очень боюсь и очень хочу убить тебя, и поэтому мне нужен нервный сигнал, который сгенерирует максимально возможную силу в секунду». Сирил же не хочет убить ударом, он хочет вести чистую, техничную игру. Поэтому он контролирует панчи, может менять их траектории. Дело в разнице нервных сигналов » .

Как выглядят предбоевая неделя Гана и разминка в день поединка

«В боевую неделю я хочу, чтобы отработки были максимально приближены к бою, но при этом не хочу загнать бойца. Он не должен накапливать усталость во время этой недели. Поэтому мы четко разделяем тренировку на интенсивность и время. Когда мы работаем на лапах, я заставляю бойца поднимать интенсивность на максимум во время ударов, но на короткие промежутки времени. Тренировка длится, как бой, — пять раундов по пять минут. Пульс поднимается высоко и падает низко за очень короткое время. Благодаря этому боец может быстро восстанавливаться. Восьми минут ему достаточно, чтобы восстановиться после такой тренировки.

На завтра не будет никакого утомления. А вот если мы поднимем интенсивность на максимум и заставим бойца так работать всю тренировку — он будет измотан и не успеет восстановиться к бою. Поэтому на боевой неделе мне нужна интенсивность на очень короткие промежутки времени. Я хочу, чтобы мотор Сирила работал по принципу дизеля — топливо долго и медленно идет до двигателя, но, когда доходит, идет очень взрывная отдача. Я хочу, чтобы он взрывался на короткие периоды, а потом мы быстро заканчиваем тренировку. И здесь есть фактор ментального голода. В зале в обычном режиме Сирил тренируется два часа, а тут — в боевую неделю — 30 минут. Ему мало, он хочет еще, но еще нельзя, мы останавливаемся. А вот в бою этот голод пригождается, это зверь, который наконец свободен.

Что касается разминки в раздевалке перед боем, я требую от Сирила одного раунда работы на лапах. Не люблю, когда мои бойцы в самом начале боя получают очень высокий пульс. Если ты вышел и не очень интенсивно размялся, а соперник сразу агрессивно полетел на тебя, допустим, в желании забороть, то твой пульс от неожиданности подлетит очень высоко. И после такого ты уже не восстановишься до конца боя. Поэтому надо уже до боя забросить пульс высоко, а затем дать ему немного спуститься на уровень, близкий к среднему. И вот в таком состоянии выходить. Точно нельзя выходить на низком пульсе » .

Гоняет ли сейчас вес Нганну

«Не думаю. Он гонял только раз, когда дрался со Стипе в 2018-м. Перед тем кэмпом я предлагал ему поработать с диетологом, но он не захотел. Потом мы работали еще два боя, и он больше не гонял вес. Думаю, на данном этапе карьеры он тоже не гоняет, его вес находится где-то в пределах 120 кг».

В тексте использованы отрывки из интервью Лопеса YouTube-каналам «Ушатайка-Спорт-Экспресс», «La Sueur» и «Haymakers».