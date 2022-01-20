Чемпион UFC разоткровенничался на медиадне.

Франсис Нганну, Камерун, 35 лет. Чемпион UFC в тяжелом весе.

Статистика в ММА: 16 побед, 3 поражения.



Сирил Ган, Франция, 31 год. Временный чемпион UFC в тяжелом весе.

Статистика в ММА: 10 побед, 0 поражений.

В августе прошлого года, накануне боя Сирила Гана и Деррика Льюиса (Ган выиграл ТКО в третьем раунде), в Instagram ESPN MMA был выложен фрагмент спарринга Гана и Франсиса Нганну. Спарринг состоялся где-то четыре года назад, когда они вместе тренировались в парижском зале MMA Factory. Тогда Нганну уже был знаменитостью в мире ММА, а про Гана никто ничего не знал — он только дебютировал в смешанных единоборствах. И на этом видео уже опытный Нганну смотрится ничуть не лучше, чем новичок Ган. До этого в Cети всплывали и другие фрагменты их спаррингов — там тоже не было доминирования камерунца, но и работали бойцы в щадящем режиме.

В конце декабря Нганну решил прокомментировать эти спарринги на своем YouTube-канале. Он назвал эти видео сфальсифицированными, имея в виду, что они нисколько не отражают картину того, что на самом деле происходило в его спаррингах с Ганом.

«Я рассмеялся, увидев эти видео, поскольку мне точно было известно, что происходило во время тех спаррингов, — сказал Нганну. — Но вот в чем дело: когда они хотят сделать нарезки лучших моментов, то всегда выбирают определенную часть видео. Видеофрагментов было куча, поскольку в те времена они снимали наши тренировки, чтобы продвигать его, его бои и остальное. Так что там было очень много записей с тех тренировочных сессий. Многое они так и не выложили, и я уверен, что никогда не выложат».

«Все подстроено таким образом, чтобы он выглядел лучше, а я хуже, чтобы доказать, что он крутой, — отметил чемпион UFC. — Иногда я заинтригован этими вещами. Я о том, как они контролируют мнение других людей, заставляют их думать так, как им хочется. Как же умело они это делают! И я такой: «Ух ты, как легко манипулировать людьми!». А они действительно хороши в манипулировании. Но, как я уже говорил, мы оба знаем, что тогда произошло».

«Сирил довольно хороший боец, и я знал это с первого дня. Он хорош, он действительно хорош, и он с каждым разом будет становиться все лучше. Нет сомнений в том, что он талантлив. Именно поэтому он достиг высот. Однако я лучше него. Я тот человек, который остановит хайп вокруг него», — заключил Нганну.

***

В начале января видео спарринга (то, которое выложил ESPN) прокомментировал Фернанд Лопес — тренер Гана и бывший тренер Нганну. Тут надо сказать, что вокруг боя тяжеловесов много хайпа, в частности благодаря Лопесу (его сотрудничество с Нганну прекратилось в 2018-2019 годах). За последние полтора года он раздал множество интервью, обвиняя Нганну в неблагодарности. По словам Лопеса, он вытащил камерунца с улицы, сделал из него бойца ММА, но в ответ получил полнейший игнор. Как видим, интервью Фернанда никак не растрогали Франсиса, а только разозлили.

Так вот, Лопес в интервью MMA Fighting заявил, что в спарринге, фрагмент которого опубликовал ESPN, Ган отправил Нганну в нокдаун.

«В его [Нганну] словах нет никакого смысла, — сказал Лопес. — Давайте рассмотрим наихудший сценарий — UFC действительно манипулировал отснятым материалом. Но разве это не верно отснятый материал? В любом случае почему тебя беспокоят эти кадры? Это гребаная видеозапись. Вы же не в четырехунцовых перчатках. Ты же не пытаешься отправить Сирила в нокдаун. Я признаю его мощь. Сирил Ган признает его мощь. Весь мир знает, насколько он мощный. И на видео заметно, что Фрэнсис не использовал всю мощь, чтобы отправить Гана в нокдаун. Верно? Так в чем же заключается манипуляция?

Ты хочешь сказать, что видел отрезки видео, в которых Сирил находится в опасности? Хорошо, тогда расскажи, что там было. Проясни ситуацию, расскажи. Ты хочешь, чтобы я рассказал всю правду? У меня есть полное видео этого спарринга. Я не хотел этого делать [выкладывать полное видео], потому что бойцы доверяют мне, и ESPN в какой-то момент попросил видео, чтобы опубликовать его. Вот как оно попало в Сеть. Хотите узнать, чем все тогда завершилось? Видео заканчивается тем, что Франсис Нганну садится в углу зала после пропущенного удара в печень. Ган нанес удар коленом в корпус. Он [Нганну] был чертовски измучен. Сидел уставший на коленях. Сирил подошел к нему и сказал: «Брат, поднимайся, пойдем, давай продолжим, давай продолжим тренироваться». Вот что произошло в конце видео.

Я могу показать видео. Он пропустил гребаный удар коленом от новичка, который пришел в зал пару месяцев назад. Ты пропустил удар коленом в печень и сел на жопу. А теперь говоришь: «Он знает, что там происходило». Что, черт возьми, он знает? О чем, черт возьми, ты говоришь? Что он знает? Выскажись, проясни ситуацию.

Но тренировка — это чушь собачья. Франсис — убийца. Франсис по силам вырубить любого. Без сомнения, он вырубает людей. Я первый, кто это сказал. Я первый, кто это признал. Франсис имеет динамит в руках. Но бой не состоит лишь из одного удара. Мы множество раз сталкивались с людьми, которые говорили: «Мне достаточно нанести один удар». И мы знаем результат, чем все это завершалось.

Никто не пытается выставить тебя в дурном свете. Никто не манипулирует видео. На этом видео — ты. Если это не ты, то скажи: «О, это не я». Или: «Знаете, что? Я не обладаю такой скоростью, поэтому это был не я». Или скажи: «Знаете, что? В какой-то момент я прошел ему в ноги. В какой-то момент, я не знаю, я отправил его в нокдаун». Ты прояснил ситуацию? Нет. Так о чем, черт возьми, ты говоришь?

Я немного удивлен. Люди говорят: «Франсис сказал, что им манипулировали». Как манипулировали? О чем вы говорите? Как они манипулировали тобой? Есть запись? Да. Там реальная скорость воспроизведения? Да. Это ты двигаешься? Да. Есть моменты, когда Сирил находился в опасности? Хорошо. Можешь рассказать поподробнее? Что это было? Ты толкнул его? Ты засабмиттил его? Ты его нокаутировал? О чем, черт возьми, ты говоришь? Я не знаю. Я не совсем понимаю, к чему именно он клонит».

К чему он клонит, Нганну рассказал на медиадне в среду. Франсис заявил, что в одном из спаррингов он нокаутировал Гана.

— Этот бой — один из самых обсуждаемых в вашей карьере. Все это из-за ситуации вокруг ваших взаимоотношений с Фернандом Лопесом и вашего контракта с UFC. Чувствуете ли облегчение, зная, что через пару дней вам больше не придется об этом думать и говорить?

— Во-первых, я об этом не думаю. Во-вторых, мне не очень хочется говорить об этом. Но — да, можно сказать, что после боя наступит облегчение.

— Когда вы видите такие вещи, как видео спарринга, которое было опубликовано, — разве это вас не раздражает и не бесит?

— Нет, это меня не бесит. Это даже забавно. Во-первых, это было не полное видео, а только лишь отрывок. В полном видео все было не так уж и хорошо [для Гана].

— В фильме «UFC 270: Обратный отсчет» вы сказали, что отправили Сирила в нокдаун. Все же это был нокдаун или нокаут?

— Разве я так говорил?

— Да, вы так сказали.

— О, прощу прощения за то, что я так сказал. Но тогда я его нокаутировал.

— Нокаутировали?

— Да.

— И как?

— Жестко. Левым хай-киком.

— По этой причине не вышло полное видео спарринга?

— Было много причин, по которым не вышла полная версия этого видео.

— Это дает вам уверенности в себе перед боем?

— Позвольте мне прояснить, что это был ненамеренный нокаут. Все получилось случайно. У меня даже в мыслях не было попытаться его нокаутировать. И сказать по правде — это не то, чем я горжусь или хвастаюсь, ведь я вырубил своего спарринг-партнера. На тренировках такое происходит часто, но это получается не специально. Мы несем ответственность перед партнером.

— В общем, это была случайность?

— Да.

— Насколько решение покинуть Францию и оставить прошлый зал оказалось правильным для вас?

— На тот момент я понимал, что я прав. Может быть, я был не прав в том, что не оставил эту команду раньше.

— Каким будет исход вашего боя?

— Думаю, что вырублю его в течение двух раундов.

— Взлет Сирила Гана в ММА оказался очень быстрым. Пару лет назад он был новичком в UFC, а теперь дерется за титул. Когда вы спарринговали с ним, вы предполагали, что его карьера будет развиваться так быстро?

— Что вы имеете в виду под словом «так быстро»?

— Пару лет назад в его активе было всего лишь несколько побед, а теперь он будет драться за титул.

— Я знаю кое-кого, кто был в таком же положении, и он сидит прямо перед вами [имеет в виду себя]. Так что... Да, он молодец. Увидев его, я понял, что у него все будет хорошо с карьерой, но это не значит, что он сможет победить меня.

— Каким вы представляете день боя? Вы будете слушать музыку, общаться с людьми или предпочтете остаться более закрытым?

— Буду тихим, буду слушать музыку, лежать, думать. Вот и все.

***

А что же Ган? На медиадне от вопроса про спарринг, в котором он якобы отправил Нганну в нокдаун, он увернулся так же хорошо, как уворачивается от ударов соперников: «Ни для кого не секрет, что у меня хорошо получается контролировать дистанцию. Вы, наверное, уже успели заметить это при просмотре фрагмента того спарринга? Кто бы ни был, у меня получается контролировать дистанцию». Про то, что в другом спарринге Нганну его вырубил хайкиком, Гана не спросили — просто он дал пресс-конференцию до того, как Нганну сообщил о нокауте.

Реакции же Лопеса на слова камерунца еще не последовало. Впрочем, не так давно он уже высказывался насчет того, бывало ли такое, чтобы Нганну нокаутировал Гана в спарринге. По словам Фернанда, такого не случалось никогда. "Франсис может выйти и сказать: "Я нокаутировал нахрен Сирила Гана в спарринге". Если хочет, он может сделать такое заявление. И оно не будет правдой, потому что этого никогда не было. Он также может сказать: "Я переводил Сирила Гана". И вот это будет правдой, потому что я видел это лично в моем собственном зале", - заявил Лопес в интервью LowKick MMA в начале января.

Бой между Нганну и Гану состоится 23 января рано утром по московскому времени в Анахайме (Калифорния, США).