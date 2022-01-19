«И тут я почувствовала запах...» Американка обгадилась во время боя в Петербурге и поехала на прием к президенту

В ММА бывает и такое!

Турнир Bodog Fight, прошедший в Санкт-Петербурге 14 апреля 2007 года, — событие для российских ММА если не эпохальное, то точно очень заметное. Там Федор Емельяненко победил Мэтта Линдланда (и этот бой почему-то не был главным событием вечера). Там первое поражение в ММА потерпел Эдди Альварес — его тогда нокаутировал Ник Томпсон. Томпсон же опасался, что его могут нокаутировать братья Емельяненко — за то, что он скопировал (в шутку) клубную футболку Федора. Да, Александр Емельяненко там тоже дрался, разбив толстячка Эрика Пеле.

И все это происходило на глазах у Владимира Путина, Сильвио Берлускони и Жан-Клода Ван Дамма, которые сидели в первом ряду.

Самая же дикая история произошла с американкой Джулией Кедзи. В Петербурге она победила Юлию Березикову. Во втором раунде она заключила шею россиянки в «треугольник» (то есть обхватила ногами), практически села ей на голову и начала бить. Рефери остановил поединок. Так вот, спустя несколько лет после боя, Кедзи призналась, что прямо во время боя, сама того не понимая, она сходила по-большому. Все бы ничего, но сразу после боя она приехала на прием к Владимиру Путину.

Эту историю Джулия рассказывала несколько раз (в русскоязычном сегменте перевод всплывал в ЖЖ и в уже заброшенном Telegram-канале Awesome MMA). Пожалуй, ярче всего она сделала это на подкасте Джо Рогана.

«Грег (Грег Джексон, тренер зала Jackson Wink. — Прим. «СЭ») вместе со мной поехал в Россию на тот бой, и я хотела произвести на него сильное впечатление, — начала Кедзи. — Не окажись я в Jackson Wink, я бы не понимала, насколько важно окружать себя правильными людьми. Я чувствовала, что он будет моим сенсеем, а я — самураем. Я забыла, как называют такие взаимоотношения с человеком, но я хотела, чтобы он действительно руководил мною и направлял меня. Он мой лидер.

Тогда я билась с Юлией Берзекович (так Кедзи произнесла фамилию Березиковой. — Прим. «СЭ»). Бой начался, она ударила меня в нос, и он начал истекать кровью. Я была вся в крови. Повторилось то же самое, что и в моем бою против Джины Карано, когда я сразу стала проигрывать. Мне не хотелось вновь оказаться проигравшей. Но в этот раз я смогла поймать соперницу на «треугольник» в позиции маунта и завершить бой ударами по лицу.

В перерыве между раундами один из моих угловых положил лед на мою шею, и у меня было ощущение, что я пукнула... Я подумала, что это был просто пердеж, но не тут-то было... Представьте, что чувствовала эта бедная девочка, ведь я была в маунте...

Я не понимала [что наложила в штаны во время боя]. Потом нас посадили в автобус и увезли. Я не стала переодеваться и поехала в бойцовской форме, которая была в крови. Разве что надела сверху спортивную форму. Меня и Аманду Бакнер посадили в отдельную машину, так как мы выиграли наши поединки. Не помню, в какой именно дворец нас повезли, но он находился в Санкт-Петербурге. Внутри дворец был очень красив — золото, шелк, бриллианты.

В общем, мы уже во дворце, я все еще в той форме [в которой дралась], и вдруг я начала чувствовать запах... Сразу вспомнила бойца, которого стошнило за кулисами после боя, в ходе которого он пропустил тяжелые удары в голову. Я подумала, что, возможно, наступила на его блевотину. От меня исходил неприятнейший запах, и тут к нам подходит Жан-Клод Ван Дамм. Все вокруг было странным и сюрреалистичным: то Ван Дамм подходит, то Федор [Емельяненко]. Я чувствовала себя настолько неловко, что извинилась перед Ван Даммом, сказав ему, что нечаянно наступила в блевотину. От меня так ужасно пахло. Так ужасно, что я чувствовала этот жуткий запах, несмотря на полученный в бою урон — я же пропустила удар в нос.

Я оглядывалась по сторонам, чтобы спросить, есть ли у кого парфюм или что-то такое, чтобы замаскировать этот запах. По-хорошему, стоило принять душ, но, так как я дралась сразу после поединка с участием Федора, меня быстро посадили в автобус и отвезли во дворец.

В итоге я оказалась в уборной, сняла трусы и увидела, что там повсюду запекшееся дерьмо. И я такая: «Как я вообще могла обосраться! Должно быть, это случилось в перерыве между раундами!» Было мерзко и отвратительно. И самое интересное — в этом прекраснейшем дворце, где вокруг золото и шелк, не было мусорной корзины. Затем я скомкала трусы и оставила их за унитазом. Я серьезно. Владимир Путин, это были черные кружевные трусики, и я хотела бы их взять обратно (улыбается)! Хотя нет, пожалуй, не хотела бы.

Потом я увидела там Берлускони. Он подошел ко мне и попытался подцепить, типа: «Эй, можно сегодня я стану твоим бойфрендом». И я такая: «Что?» Ну, он говорил это через переводчика. Я тогда подумала: «От меня же воняет дерьмом. Вот же ты грязный ублюдок!»

Затем пришел Путин и обнял меня. В этот момент я чувствовала себя чертовски странно. Я обосралась перед иностранными высокопоставленными чиновниками в другой стране. И это, наверное, моя самая любимая история, связанная с ММА».

Джулия Кедзи. Фото Getty Images

Кедзи после боя с Березиковой выступала еще шесть лет. Карьеру она закончила двумя проигрышами в UFC. Всего на счету Джулии 16 побед и 13 поражений. Сейчас ей 40 лет, и она уже восемь лет работает матчмейкером в женском промоушене Invicta FC.