Бывший чемпион мира по версии IBF в 1-м среднем весе Роман Кармазин разбирает выставочный бой между Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом, который продлился все отведенные восемь раундов.

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— Я удивлен. Блогер, который боксом занимался постольку-поскольку, показал неплохой бокс, опасный бокс для Мейвезера. Мейвезер не стал рисковать в этом бою — просто выиграл по очкам, чтобы не пропустить. Уровень этого Пола оказался действительно высок. Не супер-пупер, но случайно пропущенный корявый удар мог привести к плохим последствиям для Мейвезера. Поэтому Флойд не стал рисковать, технично, тихо-мирно победил по очкам. Все грамотно сделал.

Думаю, он хотел нокаутировать Пола, но не получилось. Люди пришли на зрелище, хотели увидеть нокаут, кровь. И если бы Мейвезер не хотел нокаутировать, ему бы сказали: «Ну хрен ли ты ничего не показал? Мы за нокаутом пришли». Но рисковать было опасно, просто опасно. И он не стал этого делать. А по очкам он, конечно, выиграл — вы это сами видели. Если бы рискнул, мог бы все потерять. Рискнул — упал случайно, и все бы сказали: «Колхозник нокаутировал самого Мейвезера».

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Учитывая, что Пол недавно занимается боксом, он показал бокс хорошего уровня. Нужно снять перед ним шляпу — вообще красавчик. Молодец. Действительно молодец. Пол быстренький. Если бы он был медленным, тяжелым — какими порой бывают боксеры такого веса, — то Мейвезер бы его нокаутировал когда захотел. А Пол оказался и быстреньким, и опасненьким. Он очень удивил меня. Я до этого боя видел отрывки, как он боксирует. И там он был колхозником. Если честно, не хотел рано просыпаться порнуху эту смотреть. Но когда пересмотрел — увидел в его исполнении бой, более-менее похожий на бокс. Он показал намного более высокий уровень, чем Макгрегор в поединке с Мейвезером.

Тогда Мейвезер мог закончить бой уже в первом раунде. Реально взять и закончить. Но, видимо, была установка до какого-то раунда показать шоу. И Мейвезер его немножко помучил-помучил, а потом просто прибил, и все. А тут так не получилось. Был реально конкурентный бой. Понятно, что Мейвезер намного техничнее и опытнее, но Пол представлял для него опасность.

В свое время у нас (в Санкт-Петербурге) была большая проблема со спарринг-партнерами. Очень большая. Было сложно найти кого-то, кто представлял бы опасность. И тренер ставил нас с супертяжами. С кем я только не спарринговал тогда! Я их избивал, потому что был намного быстрее. Но при этом у меня было чувство опасности, ведь я мог уснуть после любого пропущенного удара. Пропустил бы и не встал. Чувство опасности — это очень важно в спарринге. Если оно будет — ты будешь расти в боксе.

В боксерском бою Макрегора и Логана Пола я бы сто процентов поставил на Логана Пола. Даже если им сейчас сделать бой — Пол его убьет. Очень талантливый парень. Если он и правда за такой промежуток времени поднял свой бокс — честь ему и хвала.

Честно говоря, я думал, что там будет сценарий как с Макгрегором. Думал, что в пятом раунде все закончится, что Мейвезер прибьет Пола. Но пошло не так, как было задумано.

Мейвезер тоже красавчик. Он делает деньги на пустом месте, из воздуха. С кем он дерется? С лохами, извините за выражение. И получает даже не 10 миллионов долларов, а еще больше. Красавчик. И вот те, кто говорят, что он лох, что «я бы на его месте не вышел»... Костя Цзю чего-то заявляет. Поверьте, если бы сейчас Цзю предложили 10 миллионов долларов, он бы вышел и прибил какого-нибудь лоха. Это все игра на публику, честно вам скажу.