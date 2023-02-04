«США против России. А я не могу болеть за Россию. Бейдер победит». Прогнозы бойцов на прощальный бой Федора

Мнения разделились.

5 февраля рано утром по московскому времени в Инглвуде, штат Калифорния, состоится турнир Bellator 290, в главном событии которого Федор Емельяненко проведет поединок против Райана Бейдера. Бой за титул в тяжелом дивизионе станет для Последнего Императора прощальным: он завершит карьеру вне зависимости от исхода. О том, как закончится эта встреча, уже высказались многие профессиональные бойцы.

Ислам Махачев — в интервью matchtv.ru: «Не думаю, что он сможет Федора как-то прижимать и бороть, потому что Федор... Ну, не знаю даже, я всегда вспоминаю прошлого Федора и ставлю так, что никто не сможет его побороть. Просто Федору надо попасть, у него такие же быстрые руки, та же мощь в руках. Ну, и самому не пропустить».

Андрей Орловский — в интервью «СЭ»: «Пусть победит сильнейший. Болеть за кого-то вряд ли буду, смотреть — не знаю. Если 4 февраля, то смотреть точно не буду — надо будет с семьей время проводить и с друзьями. Вряд ли Федор его нокаутирует. Думаю, будет победа Бейдера решением».

Чемпион Bellator в среднем весе Джонни Эблин — на пресс-конференции: «Я буду болеть за Бейдера. США против России. Я не могу болеть за Россию. Я большой фанат Федора, он легенда спорта, но я просто думаю, что Бейдер победит. Он может его нокаутировать. Я ставлю на США».

Боец ACA Артем Резников — в интервью Meta MMA: «В предстоящем бою кто-то упадет в первом раунде. Исход поединков Емельяненко легко предсказать. Либо пропускает Федор, либо он роняет соперника. Первый раунд или начало второго. Буду надеяться на нокаут российского бойца. Емельяненко — тот боец, из-за которого начал заниматься смешанными единоборствами. Я фанател от Федора, и он повлиял на мой переход в ММА. Верю в победу Емельяненко».

Боец UFC Адриан Янез — в Twitter: «Бои перед уходом в отставку в последнее время проходят не очень хорошо, и Бейдер уже нокаутировал его. Я думаю, что он сделает это снова».

Экс-чемпион Bellator Виталий Минаков — в интервью «Газете.Ru»: «Думаю, Федор сделал работу над ошибками по прежнему поединку, учел нестандартную, размашистую технику Бейдера. Мне кажется, высокая вероятность, что Федор может нокаутировать Бейдера. По крайней мере он уже вряд ли попадется на корявую «плюшку». Нестандартной техники не ожидаешь».

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Боец Bellator Али Исаев — в интервью Meta MMA: «Преимуществом Федора всегда была борьба, взрыв. С годами она уходит, как я понял. Сейчас Федор больше стоит и дерется в стойке. Бейдер помоложе, тем более он выигрывал у Емельяненко. Даже не знаю, какое преимущество выделить. Все может быть. Федор выиграет, но как — я не могу сказать, потому что не знаю, как он тренируется, что он делает».

Экс-боец UFC Рамазан Эмеев — в интервью Sport24: «Я не думаю, что бой продлится все пять раундов. Думаю, в начале чуть-чуть разведка пройдет, сразу рубиться не будут, как в прошлый раз. Мое мнение — Федор сейчас намного лучше готов и настроен. Надеюсь, техническим нокаутом выиграет в конце первого раунда».

Боец UFC Дон Шайнис — в Twitter: «Да, я не думаю, что этот бой пройдет для Федора хорошо. Каждый раз, когда он собирается на пенсию и бьется с лучшими, это не приводит ни к чему хорошему. Этот вид спорта неумолим, и время непобедимо».

Боец UFC Джо Солеки — в Twitter: «Я снова назову Бейдера. Федор уже в возрасте, и его подбородок вызывает беспокойство».

Боец UFC Кайл Нельсон — в Twitter: «Я болею за Федора, так как ему было бы неплохо завершить карьеру победой и поясом. Но я не думаю, что его подбородок выдержит удары Бейдера, поэтому я полагаю, что Бейдер снова победит нокаутом в первом раунде».

Чемпион ONE Анатолий Малыхин — в интервью «Спорту день за днем»: «Федор набрал неплохую форму. Он максимально мотивирован, чтобы одержать победу в реванше. В своем предыдущем поединке Емельяненко показал свою былую скорость, силу в руках и мощь. Федор — очень умный боец. Я думаю, что он сделал выводы из первого их противостояния. Он обязательно должен одержать уверенную победу в реванше».

Боец UFC Девин Кларк — в Twitter: «Я выбираю Бейдера, он немного моложе, и мы уже видели, как он раньше побеждал Федора».

Боец UFC Паркер Портер — в Twitter: «Я очень хочу, чтобы Федор Емельяненко завершил свою карьеру победой и титулом. Но я должен выбрать Бейдера, чтобы выиграть».

Боец RCC Иван Штырков — в интервью Meta MMA: «Я думаю, что бой пройдет все раунды и Федор их заберет. Я считаю, что будет так. По-другому и не может быть — либо досрочка, либо так. В таком весе... Почему-то мне кажется, что это будет эпичная история. Жесткая эпичная история, и закончится она положительно для Федора и для нас».

Боец Bellator Макс Роскопф — в Twitter: «Я забираю Бейдера, он может нокаутировать его, но также может перебороть Федора».

Ставят на Федора: Ислам Махачев, Артем Резников, Виталий Минаков, Али Исаев, Рамазан Эмеев, Анатолий Малыхин, Иван Штырков.

Ставят на Бейдера: Андрей Орловский, Джонни Эблин, Адриан Янез, Дон Шайнис, Джо Солеки, Кайл Нельсон, Девин Кларк, Паркер Портер, Макс Роскопф.