От 92-килограммового Руттена до 120-килограммового Нганну. Как крупнели чемпионы UFC и Pride в тяжелом весе

26-летняя история в коротком материале.

7 февраля 1997 года прошел первый в истории UFC бой за звание дивизионного чемпиона.

Марк Коулмэн и Дэн Северн подрались за пояс в тяжелом весе, и хаос младенческих лет UFC сменился порядком — в организации появился первый официальный дивизион, а турниры-восьмерки навсегда ушли в прошлое.

Тяжеловесы-чемпионы 1990-х годов мало напоминали сегодняшних топовых тяжей не только универсализмом навыков, но и физической оснащенностью. Все они были ниже 190 см, и почти все (кроме Коулмэна) весили меньше 100 кг. Некоторые из них не сгодились бы даже для сегодняшних полутяжей.

Чтобы нагляднее показать, как с годами крупнели тяжеловесы в топовых организациях ММА, мы решили сделать список всех чемпионов UFC и Pride в их историческом порядке — и с тем весом, что они показали перед поединками, в которых впервые завоевали пояс.

Тим Сильвия и Федор Емельяненко. Affliction

UFC

Марк Коулмэн, 108.9 кг (к бою против Дэна Северна на UFC 12 в 1997 году)

Морис Смит, 99.8 кг (к бою против Марка Коулмэна на UFC 14 в 1997 году)

Рэнди Кутюр, 99.8 кг (к бою против Мориса Смита на UFC Japan в 1997 году)

Бас Руттен, 92.1 кг (к бою против Кевина Рэндельмана на UFC 20 в 1999 году)

Кевин Рэндельман, 96.2 кг (к бою против Пита Уилльямса на UFC 23 в 1999 году)

Кевин Рэндельман — самый низкорослый тяж-чемпион в истории UFC. Zuffa

Джош Барнетт, 110 кг (к бою против Рэнди Кутюра на UFC 36 в 2002 году)

Рикко Родригес, 110.2 кг (к бою против Рэнди Кутюра на UFC 39 в 2002 году)

Тим Сильвия, 114.3 кг (к бою против Рикко Родригеса на UFC 41 в 2003 году)

Фрэнк Мир, 114.8 кг (к бою против Тима Сильвии на UFC 48 в 2004 году)

Андрей Орловский, 109.3 кг (к бою против Джастина Эйлерса на UFC 53 в 2005 году)

Брок Леснар, 120.2 кг! (к бою против Рэнди Кутюра на UFC 91 в 2008 году)

Леснар — единственный тяж в истории UFC, кто показал 120 кг на взвешивании к поединку, в котором он впервые стал чемпионом. Zuffa

Кейн Веласкез, 110.7 кг (к бою против Брока Леснара на UFC 121 в 2010 году)

Джуниор Дос Сантос, 108.4 кг (к бою против Кейна Веласкеза на UFC On Fox в 2011 году)

Фабрисио Вердум, 107 кг (к бою против Кейна Веласкеза на UFC 188 в 2015 году)

Стипе Миочич, 107 кг (к бою против Фабрисио Вердума на UFC 198 в 2016 году)

Даниэль Кормье, 111.6 кг (к бою против Стипе Миочича на UFC 226 в 2018 году)

Франсис Нганну, 119.3 кг (к бою против Стипе Миочича на UFC 260 в 2021 году)

Нганну — тяжеловес-суператлет новой волны. Гигантские габариты и вес + атлетизм. Фото Reuters

Pride

Федор Емельяненко, 107.5 кг (к первому бою против Антонио Ногейры)

Антонио Ногейра, 104 кг (к первому бою против Федора Емельяненко. Сколько весил Ногейра к бою против Херринга, когда он стал впервые чемпионом, — узнать не удалось)

Мирко Кро Коп, 100.2 кг (к бою против Джоша Барнетта. Победа в «Гран-при»).

В бою с Федором Кро Коп весил 102 кг, Федор — 105.7 кг

Сколько весили Марк Коулмэн и Игорь Вовчанчин в финале «Гран-При», найти тоже не удалось, но ориентировочно 106-108 кг у Коулмэна и 92-93 кг у Вовчанчина.

Теперь интересная динамика роста чемпионов.

Марк Коулмэн, 185 см

Морис Смит, 188

Рэнди Кутюр, 185

Бас Руттен, 185

Кевин Рэндельман, 178

Джош Барнетт, 191

Джош Барнетт — первый чемпион-тяжеловес UFC, чей рост перевалил за 190 см. MMA fighting

Рикко Родригес, 193

Тим Сильвия, 203

Брок Леснар, 191

Фрэнк Мир, 191

Кейн Веласкез, 185

Джуниор Дос Сантос, 193

Фабрисио Вердум, 193

Стипе Миочич, 193

Даниэль Кормье, 180

Франсис Нганну, 193

Мы видим, что первые 5 чемпионов UFC были ниже 190 см. Затем пошло резкое укрупнение.

Кевин Рэндельман — самый низкий чемпион-тяжеловес в истории UFC с ростом 178 см.

Тим Сильвия — самый высокий, с 203 см. Разница 25 см между самым низким и самым высоким.

Даниэль Кормье — последний чемпион UFC в тяжелом весе, кто был ниже 190 см. MMA fighting

Кормье еще раз показывает, какой он феноменальный боец — среди последних шести чемпионов он единственный, кто ниже 190 см. И не просто ниже, а несказанно ниже. Со 180 см сегодня дерутся даже в легчайшем весе, 61 кг. Интересно, увидим ли еще хоть одного чемпиона в истории тяжелого веса UFC, кто будет 180 см? К сведению, Ган и Джонс, которые 4 марта будут драться за пояс, — 196 см и 193 соответственно.

В Pride дела обстояли так: Федор — 183 см, очень маленький тяж, по структуре тела похожий на Кормье, но гораздо более легкий. Кро Коп — 188 см — по фактуре типичнейший современный полутяж. Антонио Ногейра — 191 см.

Уточнения к материалу: был указан вес, показанный на официальном взвешивании к турниру. Указан вес только к поединкам, когда боец ВПЕРВЫЕ стал чемпионом. В последующих титульных боях, защитах его вес уже не рассматривался. Временные чемпионы не учитывались.