Первый бой после запоя. Емельяненко с трудом победил блогера Тарасова

Александр вышел в клетку в худшей форме в жизни.

Это был первый бой Александра Емельяненко с июля 2020-го, когда он проиграл техническим нокаутом Магомеду Исмаилову на турнире АСА 107. После того поражения Емельяненко ушел в длительный запой, а в конце февраля 2021-го неожиданно явился на шоу АСА в Москве — растолстевший, с опухшим лицом, еле передвигающийся.

«Да у него инсульт был!» — стали писать в комментариях (и до сих пор пишут). Эта информация не подтвердилась, но выглядел Александра и правда очень и очень плохо. Говорят, после боя с Исмаиловым и до этого самого явления народу на турнире АСА он пил абсолютно каждый день. Кстати, сам Емельяненко уверяет, что алкозависимости у него нет — просто он так любит отдыхать.

Александр тогда уверял, что поедет на сбор в Чехов. Вроде бы, и правда поехал. Однако почему-то не выложил оттуда ни одного видео. А если Емельяненко пассивен в инстаграме — значит, он, скорее всего, в романтическом путешествии (короче говоря — пьет). Летом менеджер Александра, бывший журналист «Известий» Азамат Бостанов предпринял еще одну попытку перезапустить карьеру легендарного бойца, отправив его на сбор в Карачаево-Черкесию. И на этот раз все получилось — Емельяненко начал тренироваться.

По возвращении в Москву Бостанов поселил Александра в своей квартире — чтобы тот снова не запил. Емельяненко продолжил тренировки — в компании с одним из самых опасных панчеров в кулачных боях Даудом Кельбихановым. На этот раз фирменные кубики пресса так и не появились, но «руки полетели» как надо (по его словам). За здоровья Артема Тарасова стало боязно. К тому же, правила боя были жесткими — бокс в перчатках для ММА.

Выбор соперника не должен удивлять. С кем еще драться после простоя, вызванного ТАКИМ образом жизни, после ТАКОГО состояния? Было бы странно, если бы Александр вышел против профессионального бойца. Это стало бы самоубийством. Хотя Емельяненко с такой позицией вряд ли согласен. Он всегда считал и, кажется, до сих пор считает, что побить может любого. Это не игра на публику — он правда такой.

У Тарасова уже был опыт бой с известным тяжеловесом — в апреле 2019-го он бился с Вячеславом Дациком, который за два месяца до этого вышел из тюрьмы. Дацик выигрывал, но зачем-то начал наносить запрещенные удары — и Тарасов победил дисквалификацией. Артем весил где-то на 60 кг меньше Славы. За два года он набрал мышечной массы и на взвешивании перед боем с Емельяненко показал 86 кг. Александр оказался тяжелее его на 38 кг. 124 кг — рекордный вес в его карьере, обычно он весил в районе 115-118 кг.

Емельяненко раздал много интервью, и всегда отмечал, что скорость нокаута зависит от того, насколько хорошо Тарасов будет от него убегать. Так и вышло. Артем включил велосипед сразу, как только раздалась стартовая сирена. Вряд ли стоит его критиковать за это: абсолютно нормальная тактика для блогера-самбиста в бою с тяжем-ударником. Емельяненко, хоть и похудел за пару месяцев, по сравнению с тем, каким он был даже год назад, выглядел заплывшим.

Погоня за Тарасовым продолжалась весь бой — все три раунда по 2 минуты. Иногда Артем сближался, выбрасывал размахайки и... и попадал. Емельяненко всегда много пропускал — несколько плюх ему в лицо прилетело даже в поединке с Михаилом Кокляевым. «Я забрал первый раунд», — сказал Тарасов после боя. И это похоже на правду — Емельяненко лишь раз удалось его настигнуть. Впрочем, для того, чтобы утверждать точно, нужно пересмотреть бой. Этот же материал был написан по горячим следам — из «Главклуба», где проходил турнир.

Во втором раунде Емельяненко начал поджимать Тарасова к клетке, и Артем стал падать, точнее — валиться вниз, спасаясь от добивающих панчей. По сути, и нокдаунами это назвать было сложно, но рефери начинал отсчет. Пожалуй, единственный раз, когда нокдаун реально имел место — это когда Тарасов оказался на полу в третий раз. В третьем раунде была та же картина — Емельяненко бежал за блогером, ловил у клетки, а тот валился вниз. Итог: закономерная победа потрепанного жизнью Александра единогласным решением судей.

После боя он заявил о готовности выступить на турнире Bellator 23 октября. Если пофантазировать и представить, что американская лига действительно предложит ему контракт, то ничего хорошего Емельяненко не ждет. Поединок с блогером Тарасовым показал, что он еще очень далек даже от просто нормальной формы.