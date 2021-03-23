Источник: в Моздоке погиб двукратный чемпион FCF MMA Хадзиев
11:59
Двукратный чемпион FCF MMA Алан Хадзиев погиб в Моздоке, сообщает Telegram-канал Baza 23 марта.
Хадзиев получил смертельное ранение во время стычки в местном ресторане «Вегас», сообщается, что вместе с ним погиб еще один мужчина. Третий участник инцидента находится в реанимации.
FCF MMA — полноконтактный рукопашный бой, вид смешанных единоборств.
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