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«Я дрался лениво, не финтил, но мое кардио все еще со мной». Диллашоу вытащил самый тяжелый бой в карьере

Никита Горшенин
Никита Горшенин
Корреспондент
Сегодня, 07:20
Ти Джей Диллашоу в главном поединке UFC on ESPN 27 победил Кори Сэндхагена. Фото Zuffa LLC
Ти Джей Диллашоу в главном поединке UFC on ESPN 27 победил Кори Сэндхагена. Фото Zuffa LLC
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Прошел через сечку, нокдаун и 110 ударов в голову.

В Лас-Вегасе завершился один из самых технически интригующих поединков года между двумя бывшими спарринг-партнерами Ти Джеем Диллашоу и Кори Сэндхэгеном.

Бывший чемпион выходил на бой после двухлетнего простоя, двух операций на плечи, с цифрой «35» в паспорте — и это против молодого супертопа, который моложе его на 6 лет. По ходу поединка Диллашоу оказался в нокдауне, получил тяжелое рассечение и 110 ощутимых ударов в голову, но за счет постоянного давления, лоукиков и доминирующего контроля в клинче сумел вырвать самую тяжелую победу в карьере. По факту судейских записок, Ти Джей уступил этот бой по раундам 2-3, но за счет того, что свои выигранные раунды он забирал по мнению всех трех судей, а Сэндхэгену 4-й и 5-й раунды отдали только двое из трех, общий счет в пользу Диллашоу — 47-48, 48-47, 48-47. Каторжная победа раздельным решением.

После боя Ти Джей говорил о самом тяжелом лагере в карьере, ругал свое ленивую манеру боя и гордился кардио. Ниже — самое интересное из послематчевой пресс-конференции Диллашоу.

***

О последствиях простоя

«Простой? Я недоволен тем, что мало финтил сегодня, что дрался лениво, не использовал много разных техник. Я доволен в принципе выступлением, но знаю, что способен на большее. Кори очень хорош, использует много углов для атаки, он очень длинный, крупный и быстрый. Но мне удалось поднять темп, думаю, все увидели, что мое кардио все еще со мной».

О том, почему лагерь к бою был худшим в карьере

«Я повредил нерв в стопе в этом лагере. Порвал внутреннюю боковую связку колена, порвал плечо, дважды сталкивался головами с партнером и открывал сечки.

Я даже не спарринговал весь лагерь, а за несколько дней до боя тренировался в обуви. Из-за того, что вылетело колено в 1-м раунде, я не мог поднимать его из клинча из-за спины и бросать. Мог только контролировать. Раз я его поднял, и колено сразу отказало. Когда я готов вернуться? Думаю, февраль-март".

О плане на бой

«Как говорил великий Нейт Диаз — «Попасть по нему каким-нибудь хорошим дерьмом, не попасться самому и забрать чек после боя» (смеется). Если серьезно, Кори не очень хорош в работе на контратаках. Когда ты давишь его и сажаешь на велосипед, то можешь делать с ним все, что хочешь — отбивать ноги, переводить и так далее. Задача была переводить его и забирать спину. Я занимался в зале Грейси к этому бою, очень хорошо наработал фул бэк-маунт, но из-за колена не мог обвязывать его корпус ногами».

Был ли потрясен после летящего колена

«Оно разбило мне нос, у него хороший тайминг для этого удара. Но колено не зашло чисто, поэтому я не был потрясен до той степени, что не понимал, где я. Треугольник? Нет, нисколько не был опасен».

Отличался ли Кори Сэндхэген от того, с кем он спарринговал 7 лет назад

«Для меня он тот же. Просто стал увереннее в себе. Очень хороший боец, здорово использует дистанцию, длинный, находит много углов для атаки, хороший тайминг и финты».

С чем связывает свое долголетие в спорте

«Связываю с тем, как б*** много я пахал. И связываю с помощью Сэма Калавиты. Этот человек — гений питания и восстановления. Я даже не могу передать, как благодаря ему прекрасно чувствую себя в 35 лет»

О бое Яна со Стерлингом и сроках возвращения

«Я хочу вернуть пояс, не был впечатлен боем Яна со Стерлингом. Готов ли быть запасным на их бой в Абу-Даби? Конечно, готов. Я хочу пояс назад. Когда готов вернуться? Февраль-март».

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