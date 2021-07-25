Первого российского чемпиона UFC пригласили на первые турниры Хардкор ММА — в жюри.

Создатели лиги кулачных боев Hardcore Fighting Championship запустили лигу ММА — Hardcore MMA (HFC MMA). Оценивать бои они пригласили значимых в ММА и боксе людей. В начале июня состоялись три первых шоу (были опубликованы в июле). Дважды в жюри находился Олег Тактаров. Сначала компанию в жюри ему составляли Константин Ерохин и Иван Штырков, а потом — Петр Ян и Дмитрий Кудряшов. Как Тактаров рассказал «СЭ», он поставил перед собой задачу было сделать так, чтобы не было скучно — «быть как Жириновский в Думе». Он с этой задачей справился прекрасно.

Мы собрали цитаты Тактарова в одном тексте. Отметим, что в выпуск вошли не все высказывания Олега Николаевича. Была, например, такая цитата про киргизского бойца, проигравшего поединок: «Худшая баранина, которую ел в жизни, была в Киргизии. Вот когда поправите это дело — начнете побеждать!» (естественно, Тактаров сказал это в шутку, по-доброму).

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Владислав Горнак vs Бари Мгоев. Победа Горнака болевым приемом на 43-й секунде экстра-раунда.

Тактаров: Слушайте, ребята, я сейчас увидел пример сурового воркутинского мужика. Рычаг он задумал в самом начале — до конца довел. Я в восторге от его выносливости и, честно говоря, сейчас прям 51 на 49 в голове насчет Бари Мгоева (оставлять в Хардкоре или нет. — Прим. «СЭ»). Что же с ним делать... Чуть-чуть ему потренироваться надо, может быть, а? Может быть, отдохнуть ему годик пока? Давай-ка ты отдохнешь, потренируешься и вернешься просто монстром.

Герман «Илбасхан» Березкин vs Магомедали «Маугли» Магомедрасулов. Победа Березкина единогласным решением судей.

Тактаров: Я начну с проигравшего — Магомедали. Если я буду снимать фильм про индейцев, то я его обязательно приглашу на одну из главных ролей. Он будет со скалы с ножом с каким-нибудь сальто резать. Волосы есть, все есть — молодец. Но мне кажется, что он отвлекался на эти волосы больше чем на удары соперника. Много чего надо подтягивать на самом деле, но хотя парень эффектный. Пусть занимается дальше, я буду только рад за него. А вот наш друг из республики Саха... Вы знаете, что? Якуты — это pound-for-pound самые сильные люди на Земле. Не знали? Ну вот теперь вы знаете. Мне нравится их дух, нравится их кухня и нравится то, как их люди живут — они могут 100 километров за собаками бежать.

Карлен Миносян — Григорий Беляев. Миносян победил жестким нокаутом (с добиванием, которое было лишним), у Беляева после боя этого произошла истерика.

Тактаров: Карлен, никаких минусов, и речь достойная, и тактика отменная. Он полностью изучил соперника своего. Все сделал четко. Как говорится: Mature. Человек ни разу не подверг себя опасности, выдал бой. Ну а, конечно же, что мы видели потом, что было с соперником, это было страшно. Я такого никогда не видел. Вот ребята, может быть, видели. Я ни разу такой реакции не видел.

Авазбек Акелов vs Нарт Бжембахов. Победа Акелова единогласным решением судей.

Тактаров: Жалко, конечно, что адыгейский спортсмен не победил, потому что была такая школа — майкопская. Была знаменитая школа дзюдо, Якуб Коблев ее возглавлял. Неправильно распределил тактику боя. В первом раунде выложился, и в общем-то проиграл. Я могу сказать, что Авазбек очень далеко пойдет, потому что он очень грамотно распределил все силы. Во-первых, дыхалка у него просто феноменальная. Я не знаю... Ты где тренируешься, кстати? У тебя явно дыхалка такая, что ты где-то в горах родился. Молодец, и потом: контролировал ноги, свой вес использовал, система рычагов и блоков, минимально терял свои силы. Это очень здорово. У тебя уже такая матерая манера.

Дмитрий «Ганнибал» Арышев vs Али «Травматолог» Зайналов. Победа Арышева сдачей соперника.

Тактаров: Али, ты, конечно, мужчина до мозга костей. Мужчина — и точка. Но тебе надо отдохнуть, восстановить голову после всех этих ударов. Здоровье важнее, чем все остальное. Вернешься в два раза сильнее, только поработай чуть-чуть над техникой.

Вернемся к Дмитрию. Поздравляю с победой, но я бы тебе посоветовал слушать своего тренера, потому что он тебе абсолютно правильные вещи говорит. Ты летишь, и твое желание опережает твое тело, руки. Ты мог бы несколько раз с другим соперником провалиться. Ты, конечно же, зверь. На себя разозлился в самом начале, когда он тебе лоу-кик пробил, а ты не успел одновременно поймать время. И раз потом лоу-кик пробил — и полез рвать на части. Да я уж понял, что у него прозвище Ганнибал. Сожрет еще тут всех нас (улыбается).

Андрей «Панда» Мешков vs Артур «Акаб» Кулинский. Победа Андрея Мешкова (отказ врача выпускать Кулинского на третий раунд).

Тактаров: Начну с поздравления Андрея Панды. Прекрасное прозвище (улыбается). Ладно, давайте пока вернемся к Акабу. Акаб, ты зачем себя так измучил? Такое чувство, что ты сделал все, чтобы измучить себя до невозможности, чтобы даже до дома дойти не мог. Андрей Панда как раз наоборот — он все правильно выстроил, подождал, чуть-чуть посмотрел что и как и, в общем-то, безоговорочно разобрал на молекулы.

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Фазлиддин «Карим» Мадрахимов vs Сухроб «Памирский Капитан» Таибов. Победа Мадрахимова нокаутом в первом раунде.

Тактаров: Что сказать по поводу Карима? Я понимаю, что ты зрителей хотел немного повеселить, но запомни, что на каждого Принца найдется Баррера (Тактаров имеет в виду бой между боксерами Насимом Хамедом по прозвищу «Принц Насим» и Марко Антонио Баррерой в 2001 году, который закончился победой Барреры единогласным решением судей. — Прим. «СЭ»). Выделывайся чуть поменьше.

Александр «Атаман» Яншин vs Алиджон «Людоед» Таибов. Победа Яншина болевым приемом в первом раунде.

Тактаров: Начнем с Алиджона. У меня такое чувство, что я побывал на сьемках «Кровавого спорта». Там Жан-Клод Ван Дамм где-то бегает — такая стойка была. Единственное, чего я не понял — это зачем тебе писать, что ты мастер спорта международного класса по самбо?

Давайте перейдем к нашему победителю, чемпиону. Столько эмоций (улыбается). Я все-таки надеялся, что он перелезет, и с Костей [Ерохиным] будет бой, потому что у него было столько энергии. Дальше бы и Ивану [Штыркову] досталось. Ну, слушай, молодец.

Ярослав Кук vs Багдат «Казах» Дюсембаев. Победа Кука во втором раунде (отказ угла Дюсембаева).

Тактаров: Багдат, на самом деле, тебе нечего стыдится. Дух есть, не сдался. Это самое главное. Так что давай домой, алга, поешь там бешбармак и возвращайся крепким, сильным. Ты победишь.

Дальше я перехожу на победителя — русского Тупака (Кук вышел на бой под рэп собственного сочинения. — Прим. «СЭ»). Бьешь ты гораздо лучше, чем читаешь рэп. Я буду в Америке и если увижу там своих черных братьев, передам им твой трек.

Назир «Волейболист» Кишуков vs Ахмед Пираев. Победа Кишукова нокаутом во втором раунде.

Тактаров: Я бы назвал этот бой «лучший камбэк вечера». Я думал, что сейчас все три раунда пройдут примерно так, что мы видели в начале. Вдруг неожиданно всплеск — и все поменялось. И не просто поменялось. Я не знаю, как этот человек в волейбол играет, но я видел, как он дерется. Ваня Штырков увидел всякие кульбиты. Он сегодня улетает в Екатеринбург и, я уверен, уже ночью будет отрабатывать [кульбиты]. Представляете, если человек весом 100 килограммов сделает что-то подобное. Если сделаешь такой кульбит, то это смерть врагам. На самом деле, я сижу, будто бы попав в другой мир. В кино, а не бои. Я никогда не видел такого в своей жизни ни на одном шоу. Молодцы.