«Сказал ему: «Это мой дом, а ты — грязный боец». Порье и Чендлер — слова после боя

Пресс-конференция после UFC 281.

Майкл Чендлер продолжает крутить болельщиков UFC на веселой карусели. Пятый бой кряду американский боец рубится, льет кровь, переворачивает сюжет боя с ног на голову и забирает послематчевые бонусы.

В этот раз он развязал бойню с Дастином Порье, потрясал его, душил, но в итоге устал и сам — впервые в карьере — был побежден приемом.

После боя Чендлер сокрушался, что не смог додушить соперника, а Порье жаловался на грязную манеру боя Майкла и рассказал, как во время удушения сзади его успели посетить мрачные мысли.

Чендлер доводит удар до Порье. Chris Unger/Zuffa LLC

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Чендлер

«Я чувствую разочарование, но в то же время и бодрость. У меня была огромная возможность, дрался против второго номера в Madison Square Garden. Что я сказал ему после боя? Я не буду говорить об этом, это между мной и им. Я сдержал свое слово, говорил: победа, ничья или поражение - я пожму ему руку, и я пожал. Он кое-что ответил, мне это не понравилось. Но мы все еще друзья, или друзья-враги, или я не знаю кто. (Смеется.) Мы сами точно не знаем, кто мы друг другу. Но он точно не был благороден после своей победы, как был бы я».

О том, над чем особенно работал к этому бою

«Я много работал над борьбой к этому бою, больше, чем обычно. Думаю, вы это заметили. Работал над футворком, углами, перекрытием в стойке блоком, разными вещами. Вы увидели сегодня отблески всего этого. Я рад своему выступлению.

Я сегодня снова не слышал своих тренеров, не знаю, не буду здесь больше драться. Два предыдущих раза меня выносили отсюда на носилках. Шучу. (Смеется.) Нью-Йорк, Madison Square Garden — это фантастика».

О нарушениях правил: засовывал пальцы в рот, бил по затылку, заливал кровью глаза сопернику

«Я признаю, что у него был открыт рот и моя рука зашла туда, в капу, он прикусил. Я пытался вытащить руку сразу, но не смог. Не потому что он прикусил ее, а потому что угол был такой, сетка рядом, неудобно. Дэн Мираглиота говорил, что я его еще бил по затылку, не знаю, мне нужно пересмотреть бой, мне показалось, что я всякий раз задевал его ухо. Вы все знаете, что я не читер. Заливал его кровью из носа и соплями? У меня текла кровь, мне нужно было как-то дышать, сейчас мне вон пришлось забить нос ваткой, чтобы он не тек. В тот момент я ничего не мог сделать, мне нужно было дышать, поэтому кровь высмаркивалась. Извиняюсь, но не я изобрел силу тяжести. Не я». (Смеется.)

Чендлер переводит Порье. Chris Unger/Zuffa LLC

О том, почему не смог додушить Порье

«Я не смог его задушить, хотя очень много работал над удушением сзади. Но было так скользко, даже не могу вам рассказать, как все выскальзывает, когда кровь мешается с потом. Но мне придется сказать себе: «Майкл, ты упустил шанс задушить его». Потому что я визуализировал, как душу его сзади. Но в итоге задушил так меня он. Вздор какой-то».

О следующем сопернике

«Мне бы хотелось подраться с Конором. Бои — это его первая настоящая любовь, в этот день, ровно шесть лет назад, 12 ноября, он стал двойным чемпионом. Конечно, тяжело бороться с Бугатти, Бентли, яхтами, компанией виски за 100 миллионов, но давай, Конор, возвращайся к своей первой любви».

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Порье — о том, как выбрался из удушающего Чендлера

«Я пытался бороться с его руками, правильно защищаться. Конечно, я думал: «Нет, только не это опять!» Был такой: «Hello, darkness, my old friend...» (Смеется.) Когда тебя задушили два раза подряд сзади в боях за титул, ты учишься поджимать подбородок сильнее в такой позиции. Я много работал над моей защитой с Майком Брауном, прибавил в этом».

О том, что сказал Чендлеру после боя

«Я сказал ему: «Это мой дом«. Вот что сказал. «Это мой дом«. И сказал, что он грязный засранец. За то, что засовывал мне пальцы в рот, сморкался. Я говорил ему и по ходу боя, что он грязный боец. Говорит, что засовывал пальцы не специально? Это определенно было специально«.

О том, готов ли стать запасным на бой Махачев — Волкановски

«Когда они дерутся, февраль? Не знаю... Далеко лететь, гонять вес... Им придется выписать мне чек. (Смеется.) Не знаю, кто победит в их бою, тяжело дать прогноз».