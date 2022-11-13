В Союзе ММА придумали замену ЧМ. Россияне взяли почти все медали

Один из бойцов под шумок попросил у руководства крутые номера для машины.

С 10 по 12 ноября в Ханты-Мансийске проходил Кубок Содружества, который в 2022-м был призван заменить сборной России привычные международные турниры под эгидой IMMAF. Международная федерация смешанных боевых искусств отстранила российских спортсменов от соревнований, и Союз ММА России под руководством Федора Емельяненко нашел выход, пригласив в Ханты-Мансийск другие сборные.

В турнире, помимо россиян, приняли участие команды Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Киргизии, Египта и Молдавии. В первый день состоялись отборочные поединки, 11 ноября было посвящено полуфиналам, а в субботу зрители увидели бои за пояса от Союза ММА. Особенностью турнира организаторы выделяли весовую категорию +120 кг, которой нет, например, на турнирах от IMMAF. Всего в Кубке Содружества было представлено 15 категорий.

Сагидгусен Кадимагомедов. Фото Соцсети

В полуфинале самым ярким событием стало обращение в камеру бойца Фархода Рахмоналиева. «Уважаемый начальник ГИБДД Чувашской Республики! Я единственный представитель Чувашии, который выступает на международных и всероссийских турнирах. Я хочу именные номера для своей «камрюхи»! — выдал боец.

Если вам кажется, что Фарход перегибает и что такими заявлениями он ничего не добьется, то в июне на Кубке России он уже попросил у руководства республики ту самую «камрюху», на которую ему теперь нужны номера. Жаль, что в финале он не доказал, что заслуживает номеров, — получил травму и занял лишь второе место.

В женских весах круче всех себя показала Матильда Бачурина — девушка задушила соперницу из Таджикистана до потери сознания приемом «гильотина» в стойке. Хорошо смотрелась и Александра Кипер, которая победила единогласным решением судей, но запомнилась еще молниеносной победой армбаром в полуфинале.

Запоминающийся бой провели Сагидгусейн Магомедов и Шамиль Ташагаджиев. Более опытный Магомедов без проблем отпирался от борьбы Шамиля, а во втором раунде, лежа под Ташагаджиевым, поймал шею соперника на удушающий прием. Среди тяжеловесов неожиданно проиграл Гамзат Сиражудинов. Любимец местных фанатов, представляющий Ханты-Мансийский автономный округ, уступил Магомеду Тучалову, так как получил травму ноги во время боя.

Но самая интересная рубка состоялась в конце, когда в клетке сразились супертяжи, от 120 кило. Шамсудин Махмудов в финале встретил Расула Хатаева. Махмудов известен поклонникам по боям с Пашой Хархачаевым. Очевидно, что он был фаворитом. Шамсудин доказал этот статус: все три раунда он бил Хатаева и в стойке, и в партере, но оппонент оказался крепким — даже ни разу не упал в нокдаун, хотя был близок к этому.

Шамсудин Махмудов. Фото Соцсети

За всеми финальными поединками лично с первого ряда наблюдал Федор, а по окончании боев он наградил участников. Глава Союза ММА внимательно и вдумчиво смотрел в медиакуб, висящий над клеткой, в то время как его коллега, вице-президент Андрей Терентьев, не мог усидеть на стуле и активно подсказывал бойцам. Во время каждой паузы к Последнему Императору подходили дети и взрослые для фотографии. Пауз было много, но поклонники все никак не заканчивались.

Кубок Содружества по ММА принес сборной России 15 золотых медалей и столько же серебряных. Смысла в медальном зачете просто нет — россияне забрали почти все, что могли. Остается ждать, когда на письмо Федора Емельяненко в IMMAF придет положительный ответ, чтобы новые награды были завоеваны в еще более конкурентной борьбе.