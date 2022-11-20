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20 ноября, 23:50

Как-то юный Дана Уайт побил живодера, потому что тот мучил жабу. За это его выгнали из школы

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Дана Уайт в школьные годы.
Фото Соцсети
Не оценили благое дело.

Президент UFC Дана Уайт — человек без высшего образования. Когда-то он пробовал учиться в массачусетском колледже Quincy, но бросил его на первом семестре. Затем числился в Университете Бостона, но снова не осилил даже один учебный год.

В области среднего образования он тоже особо не блистал. Сначала Дану дважды выгнали из католической школы Bishop Gorman High School (именно там он познакомился с будущими владельцами UFC, братьями Фертитта), а затем он все-таки с грехом пополам окончил старшую школу города Гермон, штат Мэн, но без каких-либо успехов и отличий.

Уайт с&nbsp;чешской фитнес-моделью Дениси Милани. Дана Уайт лишился невинности в 14 лет. «Девчонку звали Джейн, и я не впечатлил ее»

Слишком неусидчивым и проблемным был юный Уайт, чтобы регулярно посещать занятия и делать уроки. И если для обычной светской школы его поведения хватало, чтобы хотя бы не вылететь, то религиозную школу он совсем не потянул. Мальчика выгоняли оттуда дважды, причем второй раз — за вполне себе благое дело.

«Первый раз меня выгнали из католической школы за то, что я выбил ногой дверь кабинета старой монахини, — вспоминал Уайт в интервью Playboy. — Второй раз — за драку. Как-то я шел и смотрю — один парень посадил жабу в горшок и бросает туда тяжелые камни.

Говорю ему: «Завязывай. Оставь жабу в покое». Он ответил: «Иди на ***». И мы начали драться. Я наносил удары и думал: «Вот он я, в католической школе, дерусь, чтобы спасти жизнь пупыристой жабы. Они назовут меня героем». Но нет, они снова выгнали меня».

Дана Уайт. Раньше Дана Уайт так сильно храпел, что его рвало каждую ночь. Его вылечили кето-диета и чудо-врач
Дана Уайт
UFC
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