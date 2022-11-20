Как-то юный Дана Уайт побил живодера, потому что тот мучил жабу. За это его выгнали из школы

Не оценили благое дело.

Президент UFC Дана Уайт — человек без высшего образования. Когда-то он пробовал учиться в массачусетском колледже Quincy, но бросил его на первом семестре. Затем числился в Университете Бостона, но снова не осилил даже один учебный год.

В области среднего образования он тоже особо не блистал. Сначала Дану дважды выгнали из католической школы Bishop Gorman High School (именно там он познакомился с будущими владельцами UFC, братьями Фертитта), а затем он все-таки с грехом пополам о кончил старшую школу города Гермон, штат Мэн, но без каких-либо успехов и отличий.

Слишком неусидчивым и проблемным был юный Уайт, чтобы регулярно посещать занятия и делать уроки. И если для обычной светской школы его поведения хватало, чтобы хотя бы не вылететь, то религиозную школу он совсем не потянул. Мальчика выгоняли оттуда дважды, причем второй раз — за вполне себе благое дело.

«Первый раз меня выгнали из католической школы за то, что я выбил ногой дверь кабинета старой монахин и , — вспоминал Уайт в интервью Playboy. — Второй раз — за драку. Как-то я шел и смотрю — один парень посадил жабу в горшок и бросает туда тяжелые камни.