Двукратная олимпийская чемпионка по боксу дебютировала в ММА. Как это было

Кларесса Шилдс могла проиграть, но в итоге победила ТКО.

В ночь на 11 июня в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) прошел очередной турнир PFL. В главном бою вечера Кларесса Шилдс дебютировала в ММА поединком против Британи Элкин.

Неспроста к Шилдс приковано большое внимание. 26-летняя американка — двукратная олимпийская чемпионка по боксу (2012, 2016) и чемпионка мира среди профи в нескольких весовых категориях.

К первому бою в клетке она готовилась в JacksonWink MMA в Альбукерке — то есть в кузнице чемпионов и высококлассных бойцов, как, например, Джон Джонс и Холли Холм.

Сложно найти более подходящего соперника для дебюта, чем Британи Элкин. 35-летняя американка не дралась два с половиной года, а ее статистика до встречи с чемпионкой Олимпийских игр состояла из трех побед и шести поражений. Однако нужно отдать ей должное — опыт в джиу-джитсу и борьбе едва не принес ей победу. Но обо всем по порядку.

Явное преимущество в ударной технике, разумеется, было на стороне Шилдс. С первых секунд боя она превосходила оппонентку в этом аспекте. Элкин, поняв, что в стойке ей ничего не светит, рванула вперед и сумела перевести дебютантку на настил. В конце первой пятиминутки Британи оказалась в позиции фул-маунт, из которой начала накидывать шквал не самых увесистых, но ощутимых ударов. Казалось, что рефери вот-вот вмешается и остановит встречу, но Шилдс чудом выжила.

Во втором раунде Шилдс продолжила развивать успех в стойке, успешно проводя комбинационные атаки по всем этажам. Элкин вновь пришлось вспомнить борьбу и оформить тейкдаун, но никаких дивидендов извлечь она не смогла. На последней минуте раунда Элкин вышла на рычаг локтя, но не смогла его плотно зафиксировать и отпустила руку соперницы. За это она поплатилась: Шилдс нанесла несколько плотных ударов из граунд-энд-паунд.

В третьем раунде Британи отчаянно пыталась перевести бой на землю, но боксерша умело отзащищалась. Более того, она смогла занять доминирующую позицию, из которой начала разбивать соперницу. На отметке 1:44 финальной пятиминутки рефери остановил бой, зафиксировав технический нокаут в пользу Шилдс.

«Я понимала, что передо мной непростая задача, — говорит Шилдс в интервью после боя. — По этой причине я находилась семь месяцев в Альбукерке [в зале JacksonWink MMA], долго не была дома. Знала, что будет тяжело. Моя соперница — настоящий ветеран ММА. А я новенькая в этом спорте, ведь занимаюсь им 7 месяцев, а она — 12 лет. Опыт был на ее стороне».

«Я чувствовала, что проигрываю, — призналась Шилдс. — Но я знала, что впереди достаточно времени. В третьем раунде я полностью выложилась. Понимала, что бой по правилам ММА будет полностью отличаться от бокса. Главным для меня было просто войти в клетку, перебороть страх и сделать все возможное для победы».

Что мы имеем в итоге? Пусть не самое лучшее выступление, но однозначно успешный дебют. Говорить о чемпионских поясах пока рано, но Шилдс прошла тест. Первый бой — это всегда волнительно, этот факт не мог не сказаться. Работа над ошибками наверняка будет проделана, для этого у Кларессы есть все: начиная от тренерского штаба, заканчивая обилием опытных спарринг-партнеров.

Даже если у Шилдс ничего не получится в ММА, для нее все еще открыты двери к боксу, где ей принадлежат пояса WBC, WBA WBO, IBF и The Ring. В бою с Элкин она же показала такую боксерскую технику, какой в женских ММА нет ни у кого.

Когда следующий бой Шилдс — пока неизвестно. В женском Гран-при PFL-2021 она не участвует. Гран-при проходит в очень тяжелой для женских ММА весовой категории — до 70,3 кг. Например, в UFC такого женского дивизиона нет — просто потому, что его сложно наполнить девушками-бойцами с таким весом и с достойными боевыми навыками. Там даже в категории до 65,8 острый недобор. В PFL же, очевидно, такой дивизион создали из-за другой двукратной олимпийской чемпионки — дзюдоистки Кайлы Харрисон, которая в ММА сметает всех на своем пути (9-0). Сметет ли Шилдс? Сейчас — да. Но посмотрим, что будет через год.