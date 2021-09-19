В ММА грядет революция: появятся новые лиги по «футбольной модели». Они могут потеснить UFC

Кажется, у Даны Уайта появился повод для беспокойства.

Кто это придумал

Пару дней назад известный инсайдер Ариэль Хельвани сообщил в Twitter, что скоро появится новая лига, которая «встряхнет всю индустрию ММА». Затем портал MMA Fighting (Хельвани сейчас работает на него) анонсировал создание лиги World Fight League (WFL), а в нашу редакцию пришел пресс-релиз, в котором говорится, что в 2023 году промоушен Brave Combat Federation запустит Brave National League (BNL).

Лиги разные, но модели организаций очень похожи. Тут три варианта развития: или начнется неразбериха, из-за чего лиги потопят друг друга, или будет жесткая конкуренция, благодаря которой и WFL, и BNL добьются значительного прогресса, или же обе лиги будут работать в вялотекущем режиме и так и не сумеют пошатнуть нынешний баланс сил в ММА. Владельцы WFL пока неизвестны, а вот BNL — это бахрейнская история: промоушеном Brave CF управляют шейх Халид бин Хамад аль-Халифа, а также бизнесмен Мохаммед Шахин.

Adding another nugget to tonight's thoughts column on a new MMA league, that will be announced soon, and that is hoping to shake up the whole MMA industry. https://t.co/JemDSMCRJF pic.twitter.com/aO58akCShY — Ariel Helwani (@arielhelwani) September 15, 2021

В передаче MMA Hour Хельвани рассказал, что WFL работает с 2020 года, а как юрлицо была создана в минувшем мае. «Группа состоит из нескольких бывших/нынешних профессиональных спортсменов из мира НФЛ, НБА и ММА, в том числе нескольких чемпионов мира по ММА, пяти бывших уважаемых промоутеров ММА, бывших руководителей ММА, актеров и музыкантов», — сказал Хельвани.

WFL и BNL заявляют о наличии групп крупных инвесторов, которые будут вкладывать деньги не в какой-либо промоушен, ивент или поединок, а во всю индустрию.

«Бизнес-модель станет одной из самых больших возможностей для инвестиций в спорт. Это создаст новое экономическое движение в странах, которые вводят BNL. Это будет регулироваться национальной комиссией, которой будет руководить международный регулирующий орган. Полная глобальная экосистема для ММА», — пояснила операционный директор Brave CF Фейт Пирсон (цитата из пресс-релиза).

Структура

В чем заключается революция? В первую очередь в структуре проведения турниров. Есть главная организация — то ли WFL, то ли BNL. Это как ФИФА в футболе. Есть континентальные конференции — если продолжать проводить аналогии с футболом, то это как УЕФА, КОНМЕБОЛ и т.д. Есть так называемые «команды» — как клубы или национальные сборные в футболе.

По словам Хальвани, WFL планирует создать четыре конференции — Северная и Южная Америка, Европа, Африка и Азия, Океания. Каждая конференция будет состоять не менее чем из восьми команд. Каждая команда должна набрать 24 спортсмена — по три в каждой весовой категории. В настоящее время WFL ориентирована прежде всего на запуск в Северной Америке. У лиги есть шесть утвержденных владельцев франшиз (четыре в США и два в Канаде). Конференция может стартовать, когда будет собрано восемь команд.

В пресс-релизе BNL отмечается, что в лиге будет иметь значение только спортивный талант, а не конфликты и треш-ток: «Мы представим систему, которая позволит бойцам со всего мира стать лучшими в мире, независимо от цвета кожи, вероисповедания, пола или конкурентоспособности. Только талант будет иметь значение. Если у нас будет Лионель Месси в ММА, который не говорит по-английски, и мы не слушаем его интервью, но по-прежнему считаем его одним из лучших в мире... В тот день, когда у нас будет система, которая сможет этого достичь, тогда мы поймем, что у нас есть спортивная структура для ММА».

Зарплаты

Как утверждает Хельвани, конкурентное преимущество WFL (логично предположить, что и BNL тоже) перед UFC — хорошие финансовые условия для бойцов. Допустим, в 2019 году бойцам досталось лишь 16% от доходов в UFC. В WFL же эта цифра может достигнуть 50%. Теперь — подробнее о проблеме.

«Я слышал о том, что Дана дает официантке 10 000 долларов на чаевые, и это была моя зарплата как бойца, — цитирует New York Post бывшего бойца UFC Кайла Кингсбери. — Я жил в гараже моей мамы, и у меня были две работы, когда я сражался в UFC. Я был личным тренером, вышибалой, а еще барменом в стриптиз-клубе».

«Мы так и умрем в этой чертовой клетке, — говорит экс-боец UFC Нейт Куорри. — Первый бой в UFC я закончил со сломанной глазницей и чеком на 10 тысяч долларов. Затем я подвергся жесткому налогообложению, заплатил менеджеру, заплатил за два авиабилета до Аризоны, заплатил за еду и тренировочный лагерь. Мы работаем за бесплатно и заслуживаем большего».

Если 10 лет назад низкие доходы бойцов UFC можно было оправдать относительно невысоким спросом на ММА, то сейчас ситуация совсем другая — уже 20 турниров UFC продали более миллиона платных трансляций (13 из них — после 2010 года). Конечно, с приходом Конора Макгрегора все стало меняться — однако далеко не для всех. Конор показал, что семизначные гонорары приходят, когда боец показывает яркие перформансы не только в октагоне, но и за его пределами. То есть сколько бы ты ни побеждал, пока не научишься говорить — не жди крупного заработка. Хотя и треш-ток далеко не всегда помогает. Например, у такой легенды ММА, как Тони Фергюсон, гарантированный гонорар составляет 150 тысяч долларов. И это при том, что он а) яркий боец, б) готов ругаться на пресс-конференциях и в соцсетях, в) у него больше 2 миллионов подписчиков в Instagram. Что касается стандартного базового гонорара новичка UFC, то он равен 10 тысячам долларов.

UFC богатеет, а вот финансовое состояние бойцов лиги не растет. В 2019 году лига заработала 900 миллионов долларов, из которых, как уже было сказано, только 16% пошли на выплаты бойцам — это меньше 150 миллионов. Зато инвесторы промоушена — Марк Уолберг, Бен Аффлек, Шарлиз Терон, Серена Уильямс и так далее — получили за 2019-й более 300 миллионов. Понятно, что без инвесторов промоушен с трудом продержится и вряд ли будет развиваться. Но и без бойцов ему будет несладко, не правда ли?

«Почему именно Джейк Пол стал тем, кто подошел к Дане [Уайту] и пролил свет на происходящее — на пропасть в окладах в нашем виде спорта? — сказал MMA Fighting бывший чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весах Рэнди Кутюр. — Здорово, что Закон Али (выплаты боксерам с дохода от турниров — до 85% - Прим. «СЭ») работает в мире бокса, но ничего подобного не происходит в единоборствах в целом. Этому нужно положить конец. Парнем, который мог все изменить, был Конор Макгрегор. Тогда, когда он получил боксерскую лицензию. Но он этого не сделал. Вообще, это очень долгая игра, и переломить ситуацию будет непросто. Нужны коллективные иски. В UFC делают все, чтобы ничего подобного не произошло. Хотел бы отметить такие организации, как PFL, — они могут помочь делу. Там по достоинству платят бойцам».

Портал Wayofmartialarts.com, провел исследование, которое показывает, насколько беспощадна система UFC для рядовых/начинающих бойцов:

— средний гонорар бойца UFC за поединок в 2020 году составил 147 965 долларов (в 2019 году — 146 673 долларов);

— средний годовой доход семьи в США в 2020 году составил около 45 000 долларов — более трети бойцов UFC зарабатывают меньше (если быть точным, 210 бойцов, что составляет 36% ростера).

К слову, на сегодня только у Макгрегора есть контракт с UFC, который обязывает промоушен выплачивать ему примерно 32% с продаж трансляций и билетов, — поэтому он и самый богатый боец ММА (даже без учета боя с Флойдом Мейвезером в 2017-м).

В WFL же готовы делиться с бойцами половиной дохода. «Любой владелец франшизы подписывает соглашение, обеспечивающие соблюдение определенных условий, — рассказал Хельвани в MMA Hour. — В некоторых из этих положений говорится, что он [владелец франшизы] не может получать более 50% доходов. Кроме того, по информации источников, владелец франшизы должен обеспечивать бойцам медицинское страхование, страхование по завершении карьеры и пенсионное обеспечение». Под владельцами франшизы, видимо, подразумеваются команды (те самые — из 24 бойцов). Хельвани подчеркивает: пока еще структура WFL полностью не утверждена — как и модель финансового взаимодействия с бойцами. Но они точно будут обеспечены медицинскими страховками и будут иметь право рекламировать своих спонсоров. Сайт WFL уже создан. Ожидается, что более подробная информация об этой лиге появится в течение недели.