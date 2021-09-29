Джон Джонс неисправим. Снова арест: избил невесту, а потом вызвал полицейских на бой

Это его пятый арест за 9 лет.

24 сентября портал TMZ Sports сообщил, что экс-чемпион UFС в полутяжелом весе Джон Джонс был арестован по обвинению в домашнем насилии и порче имущества — и это спустя два часа после того, как бой Джонс — Густафссон (2013) был включен в Зал славы UFC.

Немного позднее в редакцию TMZ попал полицейский отчет, в котором было сказано, что в 05.08 утра в отель Caesars Palace (Лас-Вегас, США) был вызван наряд. По словам охранника отеля, вызвать полицейских его попросил младший сын Джонса, а за полчаса до этого невеста бойца — Джесси Мозес — зашла к нему, чтобы взять дополнительный ключ от номера. Как раз в этот момент он заметил на ее теле и одежде следы крови. Когда он поинтересовался, все ли в порядке, девушка расплакалась и сказала, что боится возвращаться в номер.

Согласно показаниям Джесси, Джонс вернулся в номер посреди ночи в компании друзей и был в плохом настроении. Они повздорили, поскольку он пришел, чтобы взять 10 тысяч долларов на стрип-клуб — девушке эта идея не понравилась. По словам Мозес, ссора дошла до физических воздействий, однако боец якобы всего лишь потрепал ее за волосы. Однако в полицейском отчете говорится, что прибывшие на место инцидента правоохранители во время допроса Джесси заметили следы крови — в ее носу и на толстовке, а также припухшую губу, как после удара. Позже они обнаружили засохшую кровь на простынях.

Полицейские задержали Джонса, когда заметили его возле отеля. По их словам, Джон сильно рассердился, а когда на него надели наручники, он ударил головой в капот патрульной машины, оставив вмятину среднего размера и сколы краски. Помимо этого, боец грозился подать в суд на департамент полиции Невады, поскольку его задержали в «главную ночь его жизни». Затем он и вовсе вызвал всех копов на бой, чтобы проверить, сможет ли он справиться со всеми одновременно.

Jon Jones was arrested at 5:45 a.m. Friday morning, Officer Larry Hadfield of the Las Vegas Metro PD told @marc_raimondi.



The UFC and Jones' team did not immediately respond to a request for comment. pic.twitter.com/QFMyUIV0jn — ESPN MMA (@espnmma) September 24, 2021

Уже в участке Джонс заявил, что никогда не подвергал свою невесту физическому насилию, однако обвинению эти слова были безразличны. Бойца обвинили в мелком бытовом насилии и порче транспортного средства. Суд пройдет в следующем месяце.

Накануне Джон опубликовал видео в сториз Instagram, пообещав, что поменяет свою жизнь, а начнет с отказа от алкоголя.

«У меня слишком много травм, чтобы употреблять алкоголь. Мой мозг просто больше не может с этим справляться. Я навсегда оставлю алкоголь в своем прошлом. Я собираюсь превратить этот кошмар в лучшее, что когда-либо случалось в моей жизни. Сейчас самое время работать усерднее, чем когда-либо. То, что для дьявола — зло, то для Бога — благо. Возвращаюсь в седло», — сказал Джонс.

Джон Джонс в тренажерном зале. Фото Instagram

Это уже пятый арест экс-чемпиона за 9 лет. Про предыдущие можно прочитать здесь.