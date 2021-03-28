Еще один Нурмагомедов начал побеждать в UFC. Он называет себя дагестанским гангстером
Средний вес: Марк-Андре Баррио (Канада) победил Абу Азайтара (Германия/Марокко) — ТКО, 3-й раунд, 4:56.
Полулегкий вес: Омар Моралес (Венесуэла) победил Шейна Янга (Новая Зеландия) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).
Полутяжелый вес: Михал Олексейчук (Польша) победил Модестаса Букаускаса (Англия) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).
Полусредний вес: Абубакар Нурмагомедов (Россия) победил Джареда Гудена (США) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).
Абубакар — троюродный (не дроюродный, как везде пишут, хотя это вряд ли имеет большое значение) брат Хабиба Нурмагомедова. Вообще, люди, которые знают его с детства, называют Абубакара Абдулманапом. Почему — он рассказал в большом интервью «СЭ» накануне UFC 260. В автобиографии Хабиб уделил Абубакару-Абдулманапу много внимания, рассказывая об их приключениях на улице: он самый хулиганистый из Нурмагомедовых. Абубакар в шутку называет себя дагестанским гангстером.
Абубакар выступал в престижной лиге WSOF/PFL, а в 2019-м подписался в UFC. Дебютировал в главном ММА-промоушене в ноябре 2019-го в Москве и проиграл удушающим малоизвестному Давиду Заваде. То поражение очень расстроило Абдулманапа Нурмагомедова, а Абубакар стал объектом шуток, мемов и т.д. — потому что он постучал в знак сдачи, а отец Хабиба до этого как-то сказал, что после удушающих стучат только те, у кого нет внутреннего стержня.
Вторым соперником Абубакара стал Джаред Гуден (17-8), у которого за плечами был лишь один бой в UFC — проигранный Алану Джубану единогласным решением судей. Перед поединком с Нурмагомедовым американец заявил, что стиль боя соперника напоминает ему гей-порно — потому что основан на борьбе. Однако два первых раунда практически полностью прошли в стойке, и Абубакар без проблем перебил Гудена.
В начале боя Гуден посек ему лицо, но больше никакого ущерба не причинил. Нурмагомедов полностью владел ситуацией, выбрасывал не только панчи, но и кики, а еще засадил несколько локтей. В целом же Абубакар был осторожен, держал дистанцию, атакуя лишь когда представлялся наиболее удобный момент. У Гудена же пройти эту дистанцию никак не получалось (и так и не получилось). В третьем раунде Абубакар сделал тейкдаун и так и пролежал на противнике до гонга. Убедительная победа единогласным решением судей.
В углу Абубакара были Хавьер, Хабиб и Умар Нурмагомедов (двоюродный брат).
Полутяжелый вес: Алонсо Менифилд (США) — Фабио Черант (США) — удушение Вон-Флю, 1-й раунд, 1:11.
Легкий вес: Джейми Малларки (Австралия) победил Каму Ворти (США) — КО, 1-й раунд, 0:46.
Наилегчайший вес (женщины): Миранда Маверик (США) победила Джиллиан Робертсон (Канада) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).
Легчайший вес: Шон О'Мэлли (США) победил Томаса Алмейду (Бразилия) — КО, 3-й раунд, 3:52.
О'Мэлли — тот боец, в котором Дана Уайт видит новую звезду UFC. И это оправдано: Шон ярко выглядит, красиво говорит, зрелищно дерется. Еще у него своеобразный образ жизни (растаман) — вроде бы, он противоречит здоровому образу жизни, но у О'Мэлли все прекрасно. Еще Шон веган, геймер и ютубер, а в Instagram у него уже больше миллиона подписчиков.
О'Мэлли выиграл четыре боя подряд, затем проиграл ТКО Марлону Вере — из-за травмы, а на UFC 260 встретился с Алмейдой, который до этого проиграл четыре последних боя из пяти, а зато до этого считался околотопом.
Шон делал с бразильцем что хотел. В первом раунде отправил в нокдаун, но не стал добивать. Во втором немного сбавил обороты, а в третьем нокаутировал — поймал на левый встречный, уронил, а затем жестко добил одним ударом. О'Мэлли показал потрясающее выступление в стойке: разнообразные удары (руки, ноги, колени), прекрасный тайминг, скорость. Просто топ! Но надо учитывать, что Алмейда сейчас на спаде. Следующий соперник Шона будет посерьезнее.
Полусредний вес: Висенте Луке (Бразилия) победил Тайрона Вудли (США) — удушение Д'Арсе, 1-й раунд, 3:56.
Похоже, что бывший чемпион UFC в полусреднем весе 38-летний Тайрон Вудли очень близок к увольнению из UFC. Поражение от Висенте Луке стало для него четвертым подряд. Причем бьют его капитально: Камару Усман, Гилберт Бернс и Колби Ковингтон разбили его в пух и прах, а Луке и вовсе задушил после того, как отправил в нокдаун.
Тяжелый вес: Франсис Нганну (Камерун/Франция) победил Стипе Миочича (США) — КО, 2-й раунд, 0:52. Бой за титул чемпиона UFC.
Подробно о главном бое вечера UFC 260 можно прочитать здесь.
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