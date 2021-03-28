Еще один Нурмагомедов начал побеждать в UFC. Он называет себя дагестанским гангстером

Обзор турнира UFC 260.

Средний вес: Марк-Андре Баррио (Канада) победил Абу Азайтара (Германия/Марокко) — ТКО, 3-й раунд, 4:56.

What a fight ??

Props to brother @abu_azaitar

Today is for my from Canada ??

?? ! @PowerBarriault #UFC260 pic.twitter.com/s4eAd0s75L — Fernand Lopez (@fernandlopez) March 28, 2021

Полулегкий вес: Омар Моралес (Венесуэла) победил Шейна Янга (Новая Зеландия) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Полутяжелый вес: Михал Олексейчук (Польша) победил Модестаса Букаускаса (Англия) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

Полусредний вес: Абубакар Нурмагомедов (Россия) победил Джареда Гудена (США) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Абубакар — троюродный (не дроюродный, как везде пишут, хотя это вряд ли имеет большое значение) брат Хабиба Нурмагомедова. Вообще, люди, которые знают его с детства, называют Абубакара Абдулманапом. Почему — он рассказал в большом интервью «СЭ» накануне UFC 260. В автобиографии Хабиб уделил Абубакару-Абдулманапу много внимания, рассказывая об их приключениях на улице: он самый хулиганистый из Нурмагомедовых. Абубакар в шутку называет себя дагестанским гангстером.

Абубакар выступал в престижной лиге WSOF/PFL, а в 2019-м подписался в UFC. Дебютировал в главном ММА-промоушене в ноябре 2019-го в Москве и проиграл удушающим малоизвестному Давиду Заваде. То поражение очень расстроило Абдулманапа Нурмагомедова, а Абубакар стал объектом шуток, мемов и т.д. — потому что он постучал в знак сдачи, а отец Хабиба до этого как-то сказал, что после удушающих стучат только те, у кого нет внутреннего стержня.

Вторым соперником Абубакара стал Джаред Гуден (17-8), у которого за плечами был лишь один бой в UFC — проигранный Алану Джубану единогласным решением судей. Перед поединком с Нурмагомедовым американец заявил, что стиль боя соперника напоминает ему гей-порно — потому что основан на борьбе. Однако два первых раунда практически полностью прошли в стойке, и Абубакар без проблем перебил Гудена.

В начале боя Гуден посек ему лицо, но больше никакого ущерба не причинил. Нурмагомедов полностью владел ситуацией, выбрасывал не только панчи, но и кики, а еще засадил несколько локтей. В целом же Абубакар был осторожен, держал дистанцию, атакуя лишь когда представлялся наиболее удобный момент. У Гудена же пройти эту дистанцию никак не получалось (и так и не получилось). В третьем раунде Абубакар сделал тейкдаун и так и пролежал на противнике до гонга. Убедительная победа единогласным решением судей.

В углу Абубакара были Хавьер, Хабиб и Умар Нурмагомедов (двоюродный брат).

Полутяжелый вес: Алонсо Менифилд (США) — Фабио Черант (США) — удушение Вон-Флю, 1-й раунд, 1:11.

Легкий вес: Джейми Малларки (Австралия) победил Каму Ворти (США) — КО, 1-й раунд, 0:46.

Наилегчайший вес (женщины): Миранда Маверик (США) победила Джиллиан Робертсон (Канада) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

Легчайший вес: Шон О'Мэлли (США) победил Томаса Алмейду (Бразилия) — КО, 3-й раунд, 3:52.

О'Мэлли — тот боец, в котором Дана Уайт видит новую звезду UFC. И это оправдано: Шон ярко выглядит, красиво говорит, зрелищно дерется. Еще у него своеобразный образ жизни (растаман) — вроде бы, он противоречит здоровому образу жизни, но у О'Мэлли все прекрасно. Еще Шон веган, геймер и ютубер, а в Instagram у него уже больше миллиона подписчиков.

О'Мэлли выиграл четыре боя подряд, затем проиграл ТКО Марлону Вере — из-за травмы, а на UFC 260 встретился с Алмейдой, который до этого проиграл четыре последних боя из пяти, а зато до этого считался околотопом.

Шон делал с бразильцем что хотел. В первом раунде отправил в нокдаун, но не стал добивать. Во втором немного сбавил обороты, а в третьем нокаутировал — поймал на левый встречный, уронил, а затем жестко добил одним ударом. О'Мэлли показал потрясающее выступление в стойке: разнообразные удары (руки, ноги, колени), прекрасный тайминг, скорость. Просто топ! Но надо учитывать, что Алмейда сейчас на спаде. Следующий соперник Шона будет посерьезнее.

The short left was brutal.. But the kill shot ICU ? #Omalley can throw them thangs.. #UFC260 pic.twitter.com/qWgCcXcJdm — ?? Dusty Blackwell ?? (@dusty803) March 28, 2021

Полусредний вес: Висенте Луке (Бразилия) победил Тайрона Вудли (США) — удушение Д'Арсе, 1-й раунд, 3:56.

Похоже, что бывший чемпион UFC в полусреднем весе 38-летний Тайрон Вудли очень близок к увольнению из UFC. Поражение от Висенте Луке стало для него четвертым подряд. Причем бьют его капитально: Камару Усман, Гилберт Бернс и Колби Ковингтон разбили его в пух и прах, а Луке и вовсе задушил после того, как отправил в нокдаун.

Тяжелый вес: Франсис Нганну (Камерун/Франция) победил Стипе Миочича (США) — КО, 2-й раунд, 0:52. Бой за титул чемпиона UFC.

Подробно о главном бое вечера UFC 260 можно прочитать здесь.