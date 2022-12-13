«Покраснел как рак, сидел нервничал». Пресс-конференция Емельяненко, Коваленко и Дацика

А еще на прессуху пришел Михаил Кокляев и заявил о желании подраться с Дациком.

16 декабря в Москве состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном поединке Александр Емельяненко встретится с блогером Святославом Коваленко, в соглавном событии вечера Вячеслав Дацик подерется с Павлом Шульским, а в третьем по значимости бое Вячеслав Василевский проверит навыки Никиты Солонина.

В преддверии турнира состоялась большая пресс-конференция, на которой Коваленко вспомнил, как в детстве смотрел бои Емельяненко, Александр рассказал, как краснел его будущий соперник, Дацик устроил дуэль взглядов с Михаилом Кокляевым, а Василевский обвинил Солонина в желании угодить Александру Шлеменко.

Емельяненко — Коваленко

Ведущий: Александр, вот ваш соперник, напротив вас. Легче, менее опытный, конечно, не такой звездный. Вас это не расслабляет?

Емельяненко: Меня это не расслабляет. Почему ты говоришь, что он менее опытный? Он опыта набирается из интернета, с аккаунтов.

Ведущий: Ваш [Емельяненко] первый поединок был в 2003 году. Свят, ты в этот момент в какой класс пошел?

Коваленко: В 2003-м? 13 лет мне было, это, скорее всего, шестой-седьмой класс.

Ведущий: А ты смотрел тогда поединки?

Александр Емельяненко. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Коваленко: Конечно, смотрел. У меня даже была нарезка Александра Емельяненко во «ВКонтакте» тогда. Его лучшие нокауты, бои я прямо включал, под музыку смотрел. Даже никогда не думал, что мы как-то сможем пересечься. Я не имел отношения практически всю жизнь к спорту. Это сейчас я ворвался, поэтому тогда было сложно. Ну, у дяди Саши это работа такая — бить людей, а у меня хобби.

Ведущий: У вас был спарринг в рамках блога, когда ты [Коваленко] ездил на сборы к Александру. Что вы можете сказать о Святе? Запомнили этот спарринг?

Емельяненко: Конечно же, запомнил. Я его еще потом просмотрел. Я тогда абсолютно был не в форме, только неделю как приехал, начал тренироваться. Килограмм 20 было лишнего веса. Короче, был вообще никакой, расклеенный. Не стоит смотреть это видео (смеется). Я сейчас в абсолютно другой форме, в других кондициях.

Святослав Коваленко. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Коваленко: Аналогично. Я в то время был в такой форме, что я не тренировался. Был период, когда я просто ездил, брал интервью, и для контента, для зрелищности я с каждым гостем делал спарринг. Так же случилось с Александром. Я думаю, действительно этот спарринг нет смысла вспоминать. Александр сейчас в другой форме, да и я в другой.

Ведущий: Дядь Саш, помните, вы на подкасте были после объявления поединка и попытались сделать прием Святу?

Емельяненко: Не стоит даже обращать на это внимание. Свят просто понял, что со мной бороться бесполезно. Не готов был к моей физической силе. Ничего не произошло, он просто покраснел как рак, напрягся, сел, сидел потел, нервничал.

Вячеслав Дацик. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Дацик — Шульский

Ведущий: По поводу твоей излюбленной схемы — выходим на ударную позицию и кидаем две «колхозки». Все знают эту комбинацию, но не знают, как с ней справиться. Что будет на этот раз?

Дацик: Паша не просто знает мои «колхозки» — против этих «колхозок» он отрабатывал. Мы с ним на спаррингах дрались больше ста раз. Поэтому будет еще интереснее, как он будет от них уклоняться и меня контратаковать на скорости.

Хрюнов: Гаджи Автомат считает, что вы договорились и драться не собираетесь. Хотели бы спросить с него за это?

Дацик: Не знаю, о чем можно договориться, если нам с Пашей даже в спаррингах говорят делать одно, а мы делаем то, что у нас получается. Начинается полный хаос.

Александр Емельяненко и Павел Шульский. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Хрюнов: У нас есть еще один сюрприз. Один парень пришел с гармонью. Где ваша гармонь?

Кокляев: Гармошка будет потом, Владимир. Когда мы подпишем договор, все будет: и гармошка, и не одна, и гитарист, и трубочист. Мне нравится все, что связано с боями, нравится присутствовать в этом.

Дацик: Ты готов встретиться с Сашей?

Кокляев: После тебя Вячеслав. Только с тобой подерусь, потом мы уже с Сашей можем подраться.

Хрюнов: А чем вам так Слава не нравится?

Кокляев: Слава мне нравится, просто интересно выстоять подольше, чем Саша.

Вячеслав Василевский, Владимир Хрюнов и Никита Солонин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Василевский — Солонин

Ведущий: Вячеслав, ваш соперник пришел из поп-ММА, вы как будто заходите сейчас в ту индустрию.

Василевский: Здесь вообще все стали чуть-чуть путать и отдавать мне предпочтение глобальное — «он тебе не соперник, это другой уровень». Ведь для меня это дебют, у меня много боев, но я никогда не выступал по боксу, пусть даже в ММА-перчатках.

Ведущий: Не слышал, чтобы ты говорил о Солонине хоть раз. Ты больше говоришь об Александре Шлеменко, почти в каждом интервью. Почему?

Василевский: У меня про Никиту не спрашивают, у меня спрашивают про Сашу Шлеменко постоянно. Каждый мой ответ начинается со слов: «Чего вы у меня постоянно спрашиваете про него?» Да он мне вообще не сдался.

Ведущий: А публикации на странице после поединка с Иличем, после последнего поединка?

Вячеслав Василевский. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Василевский: Это был такой ответ. Если ты смотрел пресс-конференцию, которая была перед этим боем в Екатеринбурге, меня там не было, но Саша очень много говорил про меня, причем в негативном формате. Если он хочет что-то мне сказать, что-то у меня спросить или, как говорит Владимир, с меня спросить, то пусть это делает лично.

Солонин: Пусть меня пройдет, а потом уже...

Василевский: Никита, а ты лучше скажи мне, ты что, его адвокат? Зачем ты ему так подлизал умело у себя на странице?

Солонин: Как может мужик мужику лизать?

Василевский: А как это можно назвать?

Солонин: Я просто высказал свое мнение.

Никита Солонин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Василевский: Кто не видел публикацию Никиты, он сделал пост, что, во-первых, собирается меня избить. А во-вторых, он сказал, что «мне давно не нравятся его выпады». Ты думаешь, Саша оценит, что ли?

Солонин: Да не, мне вообще...

Василевский: По фигу?

Солонин: Ну, как, не по фигу, я высказал свое мнение. И да, я собираюсь избить, подраться, будем друг друга бить. За себя и за Сашу, да.