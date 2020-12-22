«Он расколол мне зуб, порвал ухо и вырубил». Боец UFC лечится после спаррингов с Хамзатом Чимаевым

Неделя избиения.

Хамзат Чимаев. Возраст: 26 лет. Страна: Швеция. Весовая категория: до 77,1 кг, до 83,9 кг. Победы: 9. Поражения: 0. Ничьи: 0.

Хамзат Чимаев — самый быстро поднимающийся проспект в истории UFC. Никто и никогда в новейшей истории промоушена (с января 2001-го) не стартовал с трех побед за 63 дня. Никто и никогда не выигрывал два боя в UFC за 10 дней, никто и никогда не выигрывал два бонуса «Выступление вечера» за такой же мизерный промежуток времени. Никто и никогда не пропускал за три стартовых боя в UFC всего один значимый удар.

С точки зрения цифр вся короткая карьера Чимаева в профессионалах выглядит как одна сплошная фальсификация — настолько сложно представить, что подобные статистические рекорды возможны:

— 9 досрочных побед в 9 боях (с учетом любительских ММА — 12 финишей в 12 боях);

— 12-0 по раундам (17-0 с учетом любителей);

— 10-0 по тейкдаунам;

— 224-15 по значимым ударам (87-1 в UFC);

— 5-0 по нокдаунам.

Люди сравнивают Чимаева с Хабибом, но чеченский боец — гораздо более сложная мутация качеств. Мы не видели борца с таким кардио, при этом очень высокого, с длинными конечностями и корпусом, гибкого и в то же время с очень чистыми по траектории и технике боксерскими нокаут-панчами. Чимаев дважды ронял соперников в профи джебами. Чемпиона мира по боевому самбо Икрама Алискерова он нокаутировал изумительным по чистоте и точности апперкотом в лучших традициях Леннокса Льюиса.

Каким бы параболически быстрым и неадекватным ни казался взлет Чимаева, нужно признать, что перед нами нечто особенное.

Подтверждает это и боец UFC Даррен Стюарт (12-6). Стюарт — матерый средневес со 100 кг веса. Последний бой он проиграл одной из главных звезд этого года Кевину Холланду (5-0 в UFC-2020), но это был близкий поединок, который закончился раздельным решением судей. Также на его счету упорный бой с восходящей звездой среднего дивизиона Эдменом Шахбазяном (и тут тоже поражение раздельным решением). А теперь послушайте, что с ним сделал за неделю спаррингов Чимаев.

«Хамзат — он...уфф... Смотри сюда (показывает на зуб. — Прим. «СЭ»): он расколол мне зуб, вырвал почти всю его начинку, просто взяв меня на ущемление шеи, — говорит Стюарт в интервью ютуб-каналу AbzTalks. — Он очень силен физически. Очень. И техничен.

Даррен Стюарт.

Он попал по мне очень четким миддл-киком. После этого удара я два дня лечился от межреберного повреждения. Потом мы грэпплили, и он порвал мне ухо, просто взяв мою голову в захват. И зуб, вот посмотри на зуб. Он лишил меня почти всего зуба, мне придется удалять осколок и вставлять новый. Он даже не смотрит на тебя — просто сносит. Зверь... Он бросал Алекса Густафссона и Илира Латифи, даже не напрягаясь.

Я не говорю, что у Леона Эдвардса нет шансов. Я работал с его братом Фабианом, и тот говорит, что Леон сейчас зверски хорош в грэпплинге, что он тоже силен физически. И я верю ему. Но, послушай, Хамзат не просто грэпплер. Он избивает тебя. Никто не слушает меня, никто не хочет верить мне. Он избивал меня неделю. Я учился каждый день, и в конце недели у меня получалось уже получше, но он избивал меня. Просто избивал. Он нокаутировал меня миддл-киком. Я был в отключке, потом лежал и восстанавливался с упаковкой льда на ребрах. Он очень сильный ударник. Что он сделал в последнем бою, скажи мне, что? Нокаутировал одним ударом.

С ним шутки плохи, просто поверьте мне. Я видел, как он швырял всех этих крупных ребят, Густафссона и Латифи. Он швырял меня. А ведь я вешу 100 килограммов. Его сила просто нереальна. Слушай историю. Перед крайним боем я сдавал мочу для USADA. Выхожу из туалета, вижу — стоит Хамзат: «Брат, ты хороший боец». Отвечаю: «Да, брат, я знаю». Он: «Ты готов к бою, брат?» — «Да, брат». — «Ты должен выйти и размазать его, брат». И потом мы ударились грудью в прыжке. Такой знак уважения и настроя. И слушай меня. Его грудь — это скала. Просто камень. Никаких шуток. Еще раз: видишь мой зуб? Это ведь не шутка, верно? Он особенный».

Поединок Хамзата Чимаева и Леона Эдварса пройдет 21 января (рано утром по московскому времени) на турнире UFC Fight Night.