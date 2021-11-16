Кошмар в Тихом океане: боец убил врача после спора о вакцинации

Они были друзьями.

Боец Акмал Хожиев был арестован на Гуаме (США) по обвинению в убийстве врача Мирана Рибати. Между ними произошел спор из-за вакцинации от коронавируса, который перерос в драку.

Кто такой Хожиев

В СМИ указывается, что 27-летний Хожиев — российский боец. Действительно, в статистической базе Tapology напротив его фамилии указан российский флаг. В Sherdog же он — представитель Гуама. При этом Акмал родом из Самарканда (Узбекистан), откуда в детстве переехал в Санкт-Петербург. Что касается Гуама, то на этом острове в Тихом океане Хожиев проживает последние три года. Соответственно там он и тренировался.

Всего на счету Хожиева четыре профессиональных боя в ММА — три победы, одно поражение. Последний поединок он провел в марте прошлого года на турнире Brawl на Гуаме, победив местного бойца Хосе Родригеса (1-4). Акмал выступал под прозвищем АК-47.

Подробности конфликта

Инцидент случился в городе Тамунинг 6 ноября. Как сообщают гуамские СМИ, Хожиев и Рибате хорошо общались, ходили в один спортивный зал. Убийство произошло в доме Акмала, куда врач пришел в гости — на ужин. Во время ужина они начали спорить насчет вакцины от Covid-19. Хожиев — ярый противник вакцинации, о чем писал в Instagram. «Большинство госпитализированных — вакцинированные. Не делайте вакцину. Это то, что по-настоящему убивает!» — такой пост Акмал сделал 3 ноября.

Боец выкрикнул: «Я больше тебе не доверяю!» — а затем начал душить врача. Он душил его до тех пор, пока тот не отключился, а затем воткнул ему в шею кость, которую схватил со стола. Рибати попытался убежать, но был настигнут — Хожиев несколько раз ударил его ножом.

Свидетелями убийства стали сестра и мама узбекско-российского бойца, они пытались разнять драку, однако у них ничего не получилось. Когда приехали полицейские, Рибати лежал лицом вниз в луже собственной крови. Хожиев сдался сразу. «Сэр, это я, это я, я убил его», — сказал он.

Теперь Акмала ждет суд. За него установлен залог в размере 1 миллиона долларов.

Рибати работал в Мемориальной больнице Гуама. Администрация медучреждения, узнав о смерти своего сотрудника, выпустила специальное заявление: «Доктор Рибати был интервенционным рентгенологом, он служил своему делу более трех лет. Его талант был неоспорим, его страсть не имела равной по силе, его хвалили многие наши пациенты. Его будет очень не хватать коллегам, персоналу и всему медицинскому сообществу Гуама».

Реакция бойцов

Боец ММА Салман Магомедов сказал РЕН ТВ, что случившееся стало для него большой неожиданностью. «Он [Хожиев] замечательный человек. Я его знаю более 10 лет, мы тренировались с ним в Санкт-Петербурге. Никакой агрессии я от него в жизни не видел. Это убийство с Акмалом в моей голове никак не складывается», — отметил Магомедов.

А вот бывший боец Bellator Джей Джей Амброуз заявил, что в последнее время Акмал вел себя странно. Эмброуз владеет залом Steel Athletics, где Хожиев сначала просто тренировался, а затем начал тренировать сам. Однако Акмал с должности тренерам был уволен, так как начал угрожать клиентам.

«Мы сделали все возможное, чтобы предупредить людей, что АК больше не АК», — сказал Амброуз в интервью KUAM. «Он больше не был тем парнем, которого мы когда-то знали», — добавила его жена Франческа.

«Миран же был похож на того парня, который поддерживал его. Замечательный человек, врач. Он всегда тренировался в нашем тренажерном зале, заботился о своем здоровье, о физической форме, — сказал владелец Steel Athletics. — Когда ты дружишь с двумя людьми, а эти два человека в ссоре, ты не хочешь принимать чью-то сторону. Вы хотите быть посередине. Но тут АК серьезно нуждался в помощи, и в этом была проблема — люди не пытались встать на чью-то сторону, а ему серьезно требовалась помощь все это время».