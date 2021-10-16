Большое интервью.

В ночь на 17 октября ультраветеран UFC Андрей Орловский подерется с Карлосом Фелипе на UFC Vegas 40 и остановится всего в одном поединке от рекорда по количеству боев в истории промоушена.

Поединок с бразильцем станет для Орловского 36-м в UFC, больше только у Дональда Серроне и Джима Миллера (у обоих по 37). Хотя Андрей давно уже не на своей первой и даже второй волне, дела его идут не так уж плохо. В ноябре прошлого года он даже вышел на первую за несколько последних лет победную серию, выиграв решением у крепкого Таннера Бозера и шедшего на тот момент на четырехматчевой победной серии Филипе Линса.

Также важно, что Орловский, несмотря на молву о его слабой челюсти, практически перестал проигрывать нокаутами — что очень неожиданный поворот для карьеры стареющего тяжеловеса. В последних 13 поединках Питбуль проиграл нокаутом только однажды — суперопасному и молодому Жаирзиньо Розенштруку. В предыдущие 13 поединков Орловский был нокаутирован трижды (Нганну, Оверим, Миочич), еще в более ранние 13 боев — также трижды (Харитонов, Роджерс, Федор), и еще в 13 боях до этого — опять трижды (Сильвия, Риззо, Родригес).

То есть Андрей проигрывал нокаутами в среднем 3 раза за 13 боев, но в последние 13 он проиграл всего однажды. В тяжелом весе, где возрастное замедление реакции даже на долю секунды грозит новыми неувиденными ударами, это потрясающий прогресс. Орловский стал драться умнее, безопаснее, его очень непросто финишировать даже в 42 года. И ведь это не те 42 года, что были, к примеру, у великого Рэнди Кутюра в 2005 году, когда он в таком возрасте был чемпионом в тяжах. У Рэнди к 42 годам опыт составлял всего 21 бой в ММА и 8 проведенных лет. У Орловского — 53 поединка и 22 года. То, что показывает Питбуль при таком возрасте и уровне износа, сегодняшняя публика сильно недооценивает.

В предстоящем поединке с Фелипе Орловский берет задачу новой сложности — он будет драться с соперником моложе себя на безумные 16 лет. Сам Андрей над подобной статистикой лишь посмеивается — никакими фактами его неиссякаемый оптимизм не сбить. В преддверии поединка «Спорт-Экспресс» созвонился с ним, чтобы выяснить, какую эпоху тяжей он лично считает золотой, вспомнить его легендарный болевой на ахилл в поединке с Тимом Сильвией, обсудить Федора Емельяненко и Вячеслава Дацика, а также фильм «Брат-2» и вред «ТикТока».

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— Год заканчивается. По пятибалльной шкале он у вас к какой оценке двигается?

— Да нормально все. Главное, что мои близкие все живы и здоровы. Остальное все преходящее.

— Этот бой будет для вас 36-м в UFC. Больше на один поединок только у Джима Миллера и Дональда Серроне. Как объяснить ваше долголетие?

— Не знаю. (Смеется.) Везунчик, наверное. А если серьезно, я же осознанно этим занимаюсь, иду на жертвы — или пойти погулять, или завтра встать пораньше, пойти потренироваться. Не знаю... все, наверное, все вместе сыграло. Везение, работоспособность, характер и так далее.

— Часто спорят, какая эпоха тяжей в UFC была золотой — ранняя с Коулмэном, Смитом или затем этап с вами, Сильвией, Миром, Фримэном, или вообще время Веласкеза и Дос Сантоса. Вы лично какую эпоху тяжей считаете золотой?

— Слушайте, если бы я был лишен самоиронии, то сказал бы, что моя эпоха. Но в каждой есть свои прелести и недостатки. Так нельзя сказать, какая одна. Это точно не мне судить. И много чего поменялось благодаря USADA, поэтому вопрос не ко мне. (Смеется.)

«Болевой на ахилл по-прежнему тренирую. Недавно поймал на него Дос Сантоса»

— В истории UFC было только два человека, кто выиграл титульный бой болевым на ногу, — это Фрэнк Шэмрок и Андрей Орловский. Помните эту болячку на ахилл с Тимом Сильвией?

— Это один из моих коронных болевых на ногу еще из самбо. Я постоянно сидел на этом болевом. Ничего удивительного поэтому. Просто ухватил хорошо, ступня у него широкая была, прихватывать было нормально, особо не напрягался. А был в классе [по БЖЖ] в Чикаго гуттаперчевый мальчик, как же его звали... Карлос, по-моему, мексиканец. Я уже ему и выгибал так, ступня прямо вот так, но ни фига. Правда, он легковес был, растянутый хорошо. Ему ни разу не сделал в жизни.

— Вы этот болевой все еще тренируете?

- Постоянно делаю. Последний раз, знаете, кому я ее сделал... Джуниору Дос Сантосу. Он, правда, задушил меня два раза (смеется), а ему болевой на ахилл сделал и на колено. Причем он меня задушил интересно, как-то постоянно подседал... Потом он мне объяснил, интересная [техника удушающего]. Я в ноги проходил, он меня придушил. Я ни влево ни вправо не могу рыпнуться, два раза меня задушил.

— Во времена самбо какой у вас коронный бросок был?

— Боковая с падением или зашагивание. Я был не очень тяжелый, но достаточно сильный, сильнее многих тяжеловесов. Потому что хотел стать Мистером Олимпия, железо тягал постоянно. Самбистские куртки рвал на спинах у соперников.

- Помните, в каком возрасте стали оформляться в полноценного тяжа?

- В 16 лет, когда меня заставили в приказном порядке заниматься самбо на факультете Академии милиции. Я тогда весил где-то, наверное, килограммов 120. Качался, хотел быть Мистером Олимпия. А ребенком я футболом занимался, крупный мальчик был — тоненькая шея, толстые накачанные ноги, и бабушка меня в то время хорошо кормила. А в кого я такой... У меня и дедушка высокий был, чемпионом был по волейболу, отец был призером по вольной борьбе в юношах.

«Кормье хотел бросить меня через себя, но я его накрыл»

— Вы когда-то ставили на победу Брока Леснара, когда он победил Фрэнка Мира. Сколько выиграли?

— Десятку (десять тысяч долларов. — Прим. «СЭ»). Я периодически ставлю на андердогов. Но больше всего я заработал на Холли Холм — Ронда Раузи. 9,5 был коэффициент на Холм. Поставил 500 долларов, выиграл 4,5 тысячи. Была история с корешком моим, он был в Нью-Йорке, там какие-то буки русские были. Я говорю, давай, я с тобой иду на эту ставку. Он такой: «Хорошо, ставим». Выигрыш был 45 000 долларов, но денег я не увидел. Он сказал, что забыл поставить.

— Сейчас в российских ММА большой звездой стал Владимир Минеев. Когда-то он приезжал к вам на сборы в США. Чем запомнился?

— Он был с Андреем «Бупасом» Ивичуком (боксером. - Прим. "СЭ"). Мне главное в тот момент было, чтобы приехал именно Бупас. С ним (Минеевым. - Прим. "СЭ") я особо не тренировался, он сам тренировался — с Джонсом пару раз, с Кондитом.

— Когда-то вы сами ездили в чужой зал спарринг-партнером — к Даниэлю Кормье в АКА. Как прошли спарринги с ним?

— Тогда он был темной лошадкой, пытался мне сделать бросок через себя, но я его накрыл. Больше особо с ним не спарринговал, стоял в основном с Кайлом, с которым потом дрался в WSOF, и пару раз с Веласкезом.

- Кормье потом попер сильно в ММА. Удивились?

— Ну попер, молодец, туда ему и дорога. Пусть прет дальше.

— Самый харизматичный соперник в вашей карьере? Кто удивил аурой.

— Да блин, не могу сказать, что кто-то запомнился этим. Но меня однажды удивил Туйваса, который пьет пиво из кроссовка. Меня это выворачивает наизнанку. Потом еще какой-то легковес из Австралии появился, кто делает это. Меня это не очень.

«Сыну » Брата-2 » не собираюсь ставить. Хотя сам недавно пересмотрел его, «Бригаду» и «Бумер»

— Вы в прошлом интервью говорили мне, что удалили сыну "ТикТок". Не вернули?

- Нет. Он пока заработал обратно только «Нинтендо». Есть игра такая. И то — чтобы получить 30 минут на «Нинтендо», он должен пойти два ведра бейсбольных мячей кинуть на броски. Поотрабатывать хорошо.

— Вы Дмитрию Смолякову сказали интересную вещь — бывает, что если послушать ребенка, может оказаться, что он умные вещи говорит. Пример, когда ребенок последний раз вас убедил в чем-то?

— Недавно было. Мы в машине на тренировку ехали, я ему говорю: «Андрюш, ну так же нельзя, нужно было покушать и...» Он говорит: «Пап, ну смотри, давай разберемся». Я сразу: «Че разбираться? Не надо ничего разбираться. У меня у самого школа была, все в школе учились». Но он мне по полочкам разложил, что он там в школе кому-то помог, потом надо было сделать домашнее задание, потом он ездил на японскую систему математики и чтения, Kumon называется. Говорит: «Пап, ну ты видишь? У меня школьное домашнее задание, Kumon, потом я с младшим братом поиграл. Просто не успел нормально покушать». Я уже сменил гнев на милость — ну да, прав он. Бывает, что я уставший, идти никуда не хочу. Он говорит: «Пап, ну ты же хочешь выиграть? Давай походим туда-сюда». Я импульсивный, мне надо сразу какую-то сиюминутную реакцию выдать, а он другой. Я что-то грубо отвечу, говорю, он ждет минуту и говорит: «Пап, извини, что перебиваю, но...» Я уже понимаю, что перегнул где-то.

— Когда ваш сын немного подрастет и вы поставите ему, скажем, «Брата-2» — как думаете, у него будет культурный шок?

— Я, честно говоря, даже не предполагал, что могу поставить ему такие фильмы. Он все-таки из другого поколения и другие фильмы смотрит. Сейчас он смотрел фильм про футболиста, как он там... Goal. Dreams come true. Про мексиканского пацана, который сбежал из Мексики через границу, работал уборщиком в Калифорнии, его заметили, и он играл, играл, играл и в итоге во второй части уже в Европе заиграл. Вот такой фильм ему жена включила.

— Вам лично «Брат» нравится?"

— Я недавно, кстати, пересматривал его. «Брат» и «Брат-2». «Бумер» пересматривал, не знаю, с чего бы... «Бригаду» смотрел недавно. На съемной квартире там просто ничего не было, вот смотрел по одной серии перед сном.

— Кайфанули?

- Ну да. Ну что значит кайфанул? (Смеется.) Я непосредственного участия не принимал в 90-х, был еще юнцом. Посмотрел, интересно.

«Недавно написал человек, который был на моем бо е с Дациком. Ну был, молодец, посмотрел, как Орловскому ТКО оформили»

— Скоро дерется Федор Емельяненко с Тимоти Джонсоном. Будете смотреть бой?

— Вряд ли. Я полечу в Абу-Даби.

— Вам по-прежнему часто пишут по этому бою?

— Нет-нет да пописывают. Кто-то что-то писал про Дацика недавно. Говорит [человек, который был на том турнире]: «Даже не знал, кто такой Орловский. Пришел бои посмотреть». Ну ради бога, пришел, посмотрел. Еще и увидел, как Орловскому ТКО оформили. Поэтому вот так. Все нормально. (Смеется.)

— У Дацика сейчас вторая волна популярности в России. Четыре боя за год выиграл. Слыхали?

- Нет. Слушаю только новости по интернету и все.

— Ваш следующий соперник Карлос Фелиппе младше вас на 16 лет. Аспиналл был моложе на 14, Бозер — на 13. Не страшно с такими молодыми драться?

— Ну он же меня вызывал. (Смеется.) Я вызывал Волкова, а не его. Но он вызвал меня, вот UFC и дали. Нормально. Им виднее с их колокольни.