Интервью с новым чемпионом из команды Федора Емельяненко.

В ночь на 26 июня в США состоялся турнир Bellator 261, в главном бою которого Валентин Молдавский из Fedor Team победил американца Тимоти Джонсона единогласным решением судей и стал временным чемпионом Bellator в тяжелом весе. Секундировали его Федор Емельяненко и Вадим Немков. Утром 27 июня все они вернулись в Москву.

В Шереметьеве Молдавский дал небольшое интервью «СЭ».

— Рад, что победил, — сказал Молдавский. — Конечно, не все прошло так, как я хотел, но все равно рад, что выиграл.

— Самый сложный момент в бою с Джонсоном?

— Да все сложные моменты у меня были. То, что бой длился пять раундов, — это уже сложный момент (улыбается).

— Чем смог удивить оппонент?

— Он был быстрее и дышал намного лучше, чем в предыдущих боях.

— Можно сказать, что греко-римская борьба зарешала?

— В корпусной борьбе мне она точно помогла. Я ему в этом не уступал, хоть он и борец высокого уровня. Нормально я себя чувствовал с ним в этом аспекте.

— В конце пятого раунда вы знатно зарубились с ним. Почему?

— Он пошел в зарубу, и я подумал: зачем концовку отдавать? Помашемся (улыбается).

— Не рискованно было, учитывая, что вы выигрывали поединок по очкам?

— В принципе я видел все удары и поэтому не особо опасался этой зарубы. Тем более у него скорость уже подсела — плюха послабее стала. Поэтому все нормально.

— Какие выводы сделаны после этого боя — в чем нужно прибавлять?

— Во всем нужно прибавлять. Еще все очень-очень плохо (улыбается). Надо делать так, чтобы все было лучше.

— До боя говорили, что вам следует поверить в свои руки — в свой бокс. Можно ли сказать, что недооценка ваших рук уже прошла?

— Да, это говорил Кирилл Сидельников (боец Fedor Team. — Прим «СЭ»). В принципе недооценка рук уже в прошлом. Но все-таки надо больше обострять.

— Пять из шести последних побед были одержаны решением судей. Это имеет какое-то значение для вас?

— Нет, но, конечно же, хотелось бы одержать досрочную победу — не только из-за зрелищности, но это и меньше вреда для организма, когда все быстрее заканчивается (улыбается).

— Что сказал Федор Емельяненко после победы?

— «Молодец. Красавчик».

— Замечания были?

— Конечно. Я и сам понимаю, что замечаний у меня куча. Много всего сделал не так, как хотел сделать.

— Самое главное замечание Федора?

— Говорил, чтобы я не останавливался перед Джонсоном, не застаивался, двигался, ну и моменты не терял, когда можно начинать атаку. Я воронил частенько в этом бою.

— Кто может стать вашим следующим оппонентом?

— Не знаю. Будет видно. Это не от меня зависит. Наверное, это Линтон Васселл или Чейк Конго.

— В октябре турнир Bellator в Москве, на котором может выступить другой российский тяжеловес — Виталий Минаков. Если поступит предложение подраться с ним, то ваша команда примет этот вариант?

— Не хотелось бы. Будем обсуждать, конечно же. Просто драться с соотечественником... Хватает в мире других стран, других национальностей, с кем можно подраться. Но если придется, то подеремся.

— Вам лично хотелось бы выступить на турнире Bellator в Москве?

— Конечно же, хотелось бы.

— Бой Александра Волкова успели с командой посмотреть?

— Нет. Мы летели в это время. А кто выиграл?

— Волков проиграл решением судей.

— Жалко Сашу. Хорошо шел. Мне кажется, что Сирил Ган — это тот, кто может подвинуть Фрэнсиса Нганну.

— Правильно понимаю, что ваш прогноз — это победа Гана в противостоянии с Нганну?

— Думаю, 55 на 45, что выиграет Сирил Ган.

— А у Деррика Льюиса какие шансы?

— Вообще не пойму, как этот человек оказался в топах. Смотрю его бои, и он реально какой-то фартовый — волевой дядька. У него, кроме одного удара, ничего нет. Его бьют-бьют, но при этом стоит ему попасть — и человек потух. Теперь в топ-3 UFC сидит. Нормально (улыбается).