«Федор сказал: «Красавчик». Молдавский — о титуле Bellator, поражении Волкова и бое с Минаковым
В ночь на 26 июня в США состоялся турнир Bellator 261, в главном бою которого Валентин Молдавский из Fedor Team победил американца Тимоти Джонсона единогласным решением судей и стал временным чемпионом Bellator в тяжелом весе. Секундировали его Федор Емельяненко и Вадим Немков. Утром 27 июня все они вернулись в Москву.
В Шереметьеве Молдавский дал небольшое интервью «СЭ».
— Рад, что победил, — сказал Молдавский. — Конечно, не все прошло так, как я хотел, но все равно рад, что выиграл.
— Самый сложный момент в бою с Джонсоном?
— Да все сложные моменты у меня были. То, что бой длился пять раундов, — это уже сложный момент (улыбается).
— Чем смог удивить оппонент?
— Он был быстрее и дышал намного лучше, чем в предыдущих боях.
— Можно сказать, что греко-римская борьба зарешала?
— В корпусной борьбе мне она точно помогла. Я ему в этом не уступал, хоть он и борец высокого уровня. Нормально я себя чувствовал с ним в этом аспекте.
— В конце пятого раунда вы знатно зарубились с ним. Почему?
— Он пошел в зарубу, и я подумал: зачем концовку отдавать? Помашемся (улыбается).
— Не рискованно было, учитывая, что вы выигрывали поединок по очкам?
— В принципе я видел все удары и поэтому не особо опасался этой зарубы. Тем более у него скорость уже подсела — плюха послабее стала. Поэтому все нормально.
— Какие выводы сделаны после этого боя — в чем нужно прибавлять?
— Во всем нужно прибавлять. Еще все очень-очень плохо (улыбается). Надо делать так, чтобы все было лучше.
— До боя говорили, что вам следует поверить в свои руки — в свой бокс. Можно ли сказать, что недооценка ваших рук уже прошла?
— Да, это говорил Кирилл Сидельников (боец Fedor Team. — Прим «СЭ»). В принципе недооценка рук уже в прошлом. Но все-таки надо больше обострять.
— Пять из шести последних побед были одержаны решением судей. Это имеет какое-то значение для вас?
— Нет, но, конечно же, хотелось бы одержать досрочную победу — не только из-за зрелищности, но это и меньше вреда для организма, когда все быстрее заканчивается (улыбается).
— Что сказал Федор Емельяненко после победы?
— «Молодец. Красавчик».
— Замечания были?
— Конечно. Я и сам понимаю, что замечаний у меня куча. Много всего сделал не так, как хотел сделать.
— Самое главное замечание Федора?
— Говорил, чтобы я не останавливался перед Джонсоном, не застаивался, двигался, ну и моменты не терял, когда можно начинать атаку. Я воронил частенько в этом бою.
— Кто может стать вашим следующим оппонентом?
— Не знаю. Будет видно. Это не от меня зависит. Наверное, это Линтон Васселл или Чейк Конго.
— В октябре турнир Bellator в Москве, на котором может выступить другой российский тяжеловес — Виталий Минаков. Если поступит предложение подраться с ним, то ваша команда примет этот вариант?
— Не хотелось бы. Будем обсуждать, конечно же. Просто драться с соотечественником... Хватает в мире других стран, других национальностей, с кем можно подраться. Но если придется, то подеремся.
— Вам лично хотелось бы выступить на турнире Bellator в Москве?
— Конечно же, хотелось бы.
— Бой Александра Волкова успели с командой посмотреть?
— Нет. Мы летели в это время. А кто выиграл?
— Волков проиграл решением судей.
— Жалко Сашу. Хорошо шел. Мне кажется, что Сирил Ган — это тот, кто может подвинуть Фрэнсиса Нганну.
— Правильно понимаю, что ваш прогноз — это победа Гана в противостоянии с Нганну?
— Думаю, 55 на 45, что выиграет Сирил Ган.
— А у Деррика Льюиса какие шансы?
— Вообще не пойму, как этот человек оказался в топах. Смотрю его бои, и он реально какой-то фартовый — волевой дядька. У него, кроме одного удара, ничего нет. Его бьют-бьют, но при этом стоит ему попасть — и человек потух. Теперь в топ-3 UFC сидит. Нормально (улыбается).
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