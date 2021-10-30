«Я здесь король! Убью любого!» Чимаев легко разделался с сильным китайским бойцом

Просто растерзал.

Хамзат Чимаев, Швеция, 27 лет. Полусредний/средний вес. Статистика в ММА: 10 побед, 0 поражений.

Ли Цзиньлян, Китай, 33 года. Полусредний вес. Статистика в ММА: 18 побед, 7 поражений.

Хамзат Чимаев очень бодро стартовал в UFC — две победы за 10 дней, три победы за три месяца. А потом выбыл на год. У Хамзата были проблемы со здоровьем (какие именно — боец не уточнял) — он перенес операцию, даже задумывался над завершением карьеры. Но в итоге решил продолжать. Из СМИ он, впрочем, не пропадал. Чего стоит хотя бы история с его сообщением во время прямого эфира Рамзана Кадырова — про Хабиба Нурмагомедова («И его порвем, если захочет»). Возник скандал, который, к счастью, был урегулирован. Впоследствии Чимаев дал несколько интервью, отметив, что к Хабибу относится с большим уважением.

В соперники на UFC 267 ему достался Ли Цзиньлян — очень опасный китайский боец, в январе нокаутировавший Сантьяго Понзиниббио, который перед поединком с ним выиграл семь боев подряд.

На церемонии взвешивания битва взглядов Чимаева и Цзиньляна была самой зрелищной. Да и на пресс-конференции шведский чеченец был самым ярким — назвал себя главным гангстером в UFC и в шутку пригрозил журналисту разборкой.

Были опасения насчет того, в какой форме Чимаев — не повлияли ли проблемы со здоровьем на его бойцовские качества. Опасения, похоже, были все-таки беспочвенны: Хамзат растерзал Цзиньляна.

KHAMZAT CHIMAEV WITH G&P THEN PUTS LI TO SLEEP WITH A RNC!!! SAVAGE!!! https://t.co/wVDhMeshjd pic.twitter.com/qUFn5SGsdA — ??? (@FTBVids_YT) October 30, 2021

Он сразу прошел в ноги. Китаец какое-то время сопротивлялся, но в итоге Чимаев оторвал его от земли, пронес (заодно сказав несколько слов сидящему в зале президенту UFC Дане Уайту) и бросил на пол. Цзиньлян пытался держаться, оборонялся, не давая Хамзату занять удобную позицию. И все же Чимаев оказался у него за спиной и начал забивать. Затем шведский боец перешел на удушение сзади. Сначала китайский боец выдержал, но потом Хамзат перехватил захват и усыпил соперника. В этом поединке он не пропустил ни одного удара. «Я король здесь. Убью любого!» — прокричал Чимаев в октагон-интервью.