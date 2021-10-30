Что творит Махачев! Ислам деклассировал Хукера и потребовал бой за титул!

Великолепная победа на UFC 267.

Ислам Махачев, Россия, 30 лет. Легкий вес. Статистика в ММА: 20 побед, 1 поражение.

Дэн Хукер, Новая Зеландия, 31 год. Статистика в ММА: 21 победа, 10 поражений.

В июле Махачев заставил сдаться Тиаго Мойзеса, одержал пятую победу подряд в UFC и справедливо вышел на 5-ю строчку рейтинга легкого дивизиона. Время, когда его не замечали, держали ниже 10-й строчки рейтинга, закончилось. Теперь он топ во всех отношениях.

На UFC 267 Ислам должен был подраться с экс-чемпионом UFC в легком весе Рафаэлем дос Аньосом, с которым должен был встретиться еще осенью прошлого года. Однако их бой был отменен в третий раз — из-за травмы бразильца. На замену согласился выйти Дэн Хукер.

Замена не совсем равноценная — но в том плане, что Хукер сейчас котируется выше, чем дос Аньос. РДА — ветеран ММА, чьи лучшие годы уже позади. Новозеландец же — боец в самом расцвете сил, да и в рейтинге легкого веса он находится выше дос Аньоса — на шестом месте (бразилец — на восьмом). Плюс на бумаге ударник Хукер — удобный соперник для блестящего грепплера Махачева. Правда, вчера Дэн сказал «СЭ»: «А с чего вы взяли, что я ударник! Я могу и побороться!»

Побороться не получилось. В начале боя Ислам показал, что выбрасывает правый оверхенд, а сам сделал тейкдаун. Причем Хукера он приземлил прямо напротив своего секунданта — Хабиба Нурмагомедова. А через две минуты все закончилось — Махачев сделал кимуру, новозеландец вскрикнул от боли, и рефери остановил поединок. Это была девятая победа Ислама в UFC и третья в этом году — и снова досрочная.

После боя в октагон забежали самые популярные дагестанцы в мире — само собой, Хабиб, а также сидевший прямо у клетки Хасбик — малыша Махачев дважды поднял над собой.

«Вот и настало время, — сказал Ислам в октагон-интервью Даниэлю Кормье. — Теперь я могу говорить. Девять побед подряд — я готов к титульному бою. Сейчас этот дивизион в спящем состоянии, я хочу раскачать его. Финиш? Когда я перевожу соперника — я могу финишировать любого. Мой грепплинг на другом уровне, лучший в этом дивизионе. Я хочу забрать этот пояс и долго удерживать его».