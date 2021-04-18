«Ракушка ушла в сторону...» Русский боец UFC не смог драться после удара в пах, но победил

Александр Романов из Гагаузии (Молдавия) провел самый сложный бой в жизни.

Бой между Александром Романовым и Хуаном Эспино был одним из самых интригующих на турнире UFC on ESPN 22, потому что оба — высококлассные борцы. Романов — мастер спорта по вольной борьбе, входил в сборную Молдавии, становился третьим на чемпионате мира и чемпионате Европы по грэпплингу.

Эспино — пятикратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы по грэпплингу. Также он сильно проявил себя в экзотических видах борьбы — канарсакой, кельтской и даже в борьбе куреш. Плюс к этому Эспино дважды выигрывал чемпионат Испании по самбо.

Испанец тренируется в American Top Team вместе с Алексеем Олейником. И в февральском интервью «СЭ» Олейник отозвался о нем так:

«Эспино в борьбе очень крут, не в ММА, не в ударной технике. Борец крутой. Считаю его одним из самых крутых борцов в UFC. Если кто-то попытается с ним побороться — мало не покажется. Не скажу, что всех порвет, но проработает на крутом уровне с кем угодно. С Олейником, Кормье, Блэйдсом».

В начале карьеры в ММА, в апреле 2011 года, Эспино приехал в Москву, где провел провальный бой с Виталием Минаковым. Русский боец нокаутировал его уже на 9-й секунде. Испанец в рашгарде смотрелся нелепо. После этого Эспино провел следующий бой в ММА через шесть лет и с 2017-го по 2020-й выиграл восемь боев подряд, а также шоу The Ultimate Fighter.

К бою с Романовым он подошел с рекордом 10-1 (2-0 в UFC). Но статистика Романова выглядела еще более впечатляющей — 13-0 (2-0 в UFC). В главном ММА-промоушене он дебютировал в прошлом году, и это было брутально: Роке Мартинеса Александр просто не почувствовал (легкая победа во втором раунде), а Маркоса Рожерио де Лиму победил редким приемом — удушением плечом.

Who takes their their 3??rd UFC win?



?? Alexandr Romanov vs ?? @Juan_Espino_Ofi close out our prelims NOW! #UFCVegas24 pic.twitter.com/trh4Owl9uS — UFC (@ufc) April 18, 2021

Романов хорошо начал бой: увернулся от бокового, прошел в корпус и перевел Эспино на пол зацепом. Но испанец сумел подняться, а затем, из клинча, находясь спиной к сетке, провел бросок через бедро и занял доминирующую позицию — на какое-то время даже забрался в маунт. Романов сумел выбраться и снова прижать соперника к сетке. Раунд закончился бэкфистом молдавского бойца и ответным ударом рукой Эспино. В целом равные пять минут, но контроля у Романова все же было больше — совсем чуть-чуть, но больше.

Второй раунд начался с размена, где Романов смотрелся немного предпочтительнее. Затем Александр прижал противника к сетке и пропустил мощный удар коленом. Романов вытерпел, затем сделал тейкдаун и включил граунд-энд-паунд, в том числе фирменные удары Кинг-Конга (удары двумя руками одновременно) — Эспино пришлось выживать. В конце концов испанцу удалось подняться. Александр старался не сбавлять давление до последних секунд раунда, но чувствовалось, что устал он сильно.

Третий раунд продлился минуту, и прошла она под диктовку Эспино. Сначала он перевел Романова. Тот поднялся, после чего был прижат к сетке. Поединок закончился ударом Эспино коленом в пах. Со стороны этот удар не выглядел сокрушительным, однако Александр не сумел продолжить бой.

Espino-Romanov ends due to an accidental low blow...



Romanov wins via technical split decision pic.twitter.com/EkixhW3lQw — ?? (@RespectDaBeard1) April 18, 2021

«Если я не готов продолжать, что же, мне поражение дадут что ли? Что будет, если я не смогу продолжить?» — спрашивал он, лежа на спине. Романов вел диалог с представителем Атлетической комиссии Невады через секунданта — говорил он на русском. Представитель комиссии ответил, что не знает, какое решение примут судьи. «Я не могу [продолжать бой], — сказал Александр. — Скажи, что я не могу выпрямить ногу». «. Я не могу встать. Because it's pain from... яйцо» — попытался он объяснить ситуацию на английском. Романов неплохо говорит на английском, но, видимо, от боли забыл подходящие слова. «Когда он ударил, ракушка ушла в сторону», — объяснил Александр уже по-русски.

При помощи секунданта Романов поднялся — на объявление победителя боя: поскольку поединок прошел больше половины отведенного времени (два полных раунда и 1 минута третьего), было решено его определить. В итоге Александр выиграл раздельным решением судей — 29-28, 28-29, 29-28: двое судей отдали ему первые два раунда. Романов после объявления недовольно покачал головой и протянул руку Эспино в знак уважения. Тот пожал ее с недовольной ухмылкой.