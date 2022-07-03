Болельщики взбесили Адесанью: «Публика гудела? Да пошли они! Они пьяные и понятия не имеют, что такое драться»

Пресс-конференция чемпиона UFC в среднем весе: про фанатов, зрелищность, ногти, Алекса Перейру и критику Джона Джонса.

Исраэль Адесанья в пятый раз защитил титул чемпиона UFC в среднем весе, победив единогласным решением судей Джареда Каннонье. И вновь бой Исраэля получился совершенно незрелищным. Прямо сейчас Адесанья — этот яркий спикер, яркий человек — самый скучный чемпион UFC. Конечно, это его не радует. И на пресс-конференции он как следует проехался по болельщикам, которые его освистали.

«Каким бы ни получился бой, я доволен собой, — сказал Адесанья. — Как я уже когда-то говорил, в моем худшем положении я могу убить лучшего, но иногда случаются неудачные вечера. Сегодня был неудачный вечер. Я не смог почувствовать свою мощь, зарядить силовые удары руками и ногами, так как он смог приспособиться по ходу поединка. Но тут я еще отмечу, что дрался не я против него, а моя команда против его команды. Это я всегда отмечаю каждый раз, когда выхожу в клетку. В мой худший вечер я все же сумел в шестой раз защитить пояс. Все еще остаюсь неоспоримым чемпионом.

Публика гудела? Пошли они на ***. Время почти три часа ночи, и они все в сраку пьяные. Они понятия не имеют, что такое драться. Я, будучи фанатом, следил за Жоржем Сен-Пьером и Андерсоном Силвой, и публика так же гудела во время их выступлений. Я такой: «Какого черта? Почему вы гудите? Это же Жорж Сен-Пьер, и он фантастически подрался». Те же [Мохаммед] Али или Флойд Мейвезер. Когда ты величайший, люди хотят увидеть, как ты падаешь. Понимаете? Стоит невпечатляющим образом выступить — так сразу начинают бросаться в тебя камнями. Джаред — достойнейший оппонент, и я отдаю ему дань уважения.

Следующий — Алекс Перрейра. Я смотрел его бой с Шоном Стриклендом, и он получился хорошим. Как скоро состоится бой с Перейрой? Мы это выясним. Мне нравится сюжетная линия, которая прослеживается в случае с Перейрой. Можно сказать, моя жизнь — как кино или аниме. Я ему проигрывал в прошлом, и он все еще идет за мной и за этим золотом, потому что понимает, что я король. Ребята, вы же знаете, как я могу выступить, когда меня загоняют в угол и оказывают давление. Да, я хочу этот бой, и я надеюсь, что он станет следующим соперником, но не могу сказать, как скоро этот бой состоится. Мне нужен, пожалуй, бурбон и, вероятно, несколько шотов сегодня, чтобы обдумать, что и как. Может быть, потом смогу дать ответ.

Видел ли я, что сказал Джон Джонс? (Джонс после боя Адесаньи и Каннонье написал в Twitter: «Что ты (Адесанья. — Прим. «СЭ») можешь противопоставить Алексу со своими глянцевыми ноготками и застывшей стойкой?») Пошел он на ***. Не хочу говорить об этой завистливой сучке. Какое тебе дело до моих [накрашенных] ногтей? Он завистник и трахнутый мальчик. Он никогда не осмелится сделать то, что я сделал. Он завистник. Мне плевать, что он думает обо мне. Следующий вопрос, пожалуйста.

Давило ли на меня то, что я был крупным фаворитом? Нет, я вообще не придаю значения коэффициентам. Бой есть бой. Кстати, поздравляю Дрейка! Сколько, черт возьми, он выиграл на мне? Люди говорили о некоем проклятии Дрейка, мол, на кого он ставит — тот проигрывает. Я разрушил проклятие. Люди настолько наивны и глупы, что верят в разного рода проклятия. Даже перед боем с Веттори говорили о проклятии Дрейка из-за совместной фотографии с ним. Говорили о проклятии даже из-за зеленых шорт. Люди — идиоты. Я разрушаю проклятия. Также было проклятие, что если ты подстрижешься во время съемок Embedded, то проиграешь. Я все это разрушил. Люди пипец как глупы. Мои поздравления Дрейку за то, что зарядил на меня миллион долларов. Увидимся на неделе.

Победа Алекса Волкановски чертовски вдохновила меня! Да, у меня была неудачная ночь, но как же зрелищно он выступил! Все на одном дыхании, начиная с первого раунда. Всегда восхищаюсь Алексом. Но и не могу не отметить, что мне нравится Макс Холлоуэй. Он один из моих любимых бойцов. Его команда уважительно относится ко мне, но в конечном итоге бой есть бой, мы выходим сражаться, и победа была за нашей командой. А Алекс же всегда заряжает меня своим трудолюбием. Этот парень особенный. Как же он мне нравится! В зале он усердно пашет, заряжая меня.

Я еще не принял душ, но сделаю это после клуба. У меня там важная встреча, обязательства. Мне нужно выпить, отдохнуть. Не мечта ли это?!

Перейра сказал, что заставит меня драться в нашем бою? Что ж, это все хорошо. Опять же, я выступил не лучшим образом, и я критикую себя за то, что не смог достать его силовыми ударами. Я не хочу подвергать себя риску, потому что этот парень мог бы отправить спать. Я не против зарубиться, но делать это нужно с головой, а не на потеху публике.

Нет, проблем с Атлетической комиссией из-за ногтей у меня не было. Что они длинные — лишь иллюзия, а на самом деле они только красивые, и они никак не мешают драться, ими нельзя нанести травму сопернику или самому себе. Почему людей так сильно беспокоят мои ногти?"