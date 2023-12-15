Шлеменко избил Илича и отомстил за быстрый нокаут. Теперь с остановкой не согласен серб

Илич уже требует третий поединок.

Вечером 15 декабря в Екатеринбурге прошел турнир RCC 17, в главном событии которого Александр Шлеменко встретился с Александром Иличем. Поединок стал реваншем: летом 2022 года сербский боец нокаутировал россиянина за 21 секунду.

Шлеменко поражение не признал: по его мнению, рефери слишком рано остановил поединок, не дав Александру шанса переломить ход встречи. Кроме того, Шторм недоволен поведением Илича, который, по мнению Шлеменко, слишком часто вспоминал, что нокаутировал Александра. После этого поединка 39-летний россиянин провел три боя по правилам ММА: отбился вничью с Клебером Соузой, уступил Магомеду Исмаилову и победил Алекса Оливейру. Кроме того, Шторм одолел Ясубея Эномото по правилам кикбоксинга.

Илич же провел лишь один бой по ММА: победил раздельным решением поляка Марчина Нарущку на турнире Brave. Также Илич на волне популярности после победы над Шлеменко выступил по боксу против Магомеда Исмаилова и уступил единогласным решением.

Бой Шлеменко с Иличем проходил на вместительном КРК «Уралец» — чаще турниры RCC проводят на базе промоушена — компактной Академии РМК. На старте первого раунда Шлеменко перевел Илича и начал забивать в граунд-энд-паунде, но серб легко поднялся. Вскоре омский боец снова провел удачный тейкдаун — Илич удачно отбился апкиками, благодаря чему смог снова вернуться в стойку. Шлеменко не успокоился — он провел сопернику амплитудный бросок и оказался в гарде, откуда старался наносить как можно больше ударов.

Россиянин делал все, чтобы не отпускать Илича из партера — он заходил за спину, оказывался в маунте, пытался задушить гильотиной. За минуту до сирены Шлеменко начал избивать серба у сетки, но рефери не спешил останавливать бой. Вячеслав Киселев все же сделал это, когда Шлеменко несколько раз попал по голове серба мощными хаммерфистами — рефери вмешался за девять секунд до перерыва.

Илич после боя всячески демонстрировал несогласие с рефери — вполне возможно, что бойцов теперь ждет трилогия, о чем серб заявил сразу после боя. Шлеменко же взял микрофон, поблагодарил RCC и ее владельца Игоря Алтушкина, а затем обратился к зрителям: «Друзья, несмотря ни на что верьте в себя, даже если все вам скажут: «Вы уже старый, вы зажрались». Вы только один знаете в чем проблема. Вернитесь и покажите всем, что вы красавцы — так же, как это сделал я».