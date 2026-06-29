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Стал известен полный кард турнира RCC 25

4 июля в Екатеринбурге состоится 25-й юбилейный турнир по ММА и кикбоксингу от RCC.

В главном событии вечера действующий чемпион лиги в среднем весе Влад Белаз выйдет на защиту титула против Михаила Рагозина.

В финале Гран-при полулегкого веса Абдулмалик Мугидинов и Хабиб Булачов определят не только победителя престижного турнира, но и первого чемпиона дивизиона. В легком весе Дмитрий Климов и Валерий Грицутин разыграют первый в истории RCC чемпионский титул этой весовой категории.

Полный кард RCC 25:

  • Владислав Ковалев (5-1) — Михаил Рагозин (25-6)
    5 р. по 5 мин., бой за титул чемпиона RCC в среднем весе
  • Иван Штырков (3-3) — Гаджи Автомат (2-0)
    3 р. по 3 мин., до 102,5 кг, RCC Fair Fight
  • Дмитрий Климов (12-4) — Валерий Грицутин (20-11)
    5 р. по 5 мин., бой за титул чемпиона RCC в легком весе
  • Абдулмалик Мугидинов (9-2) — Хабиб Булачов (9-1)
    5 р. по 5 мин., бой за титул чемпиона RCC в полулегком весе
  • Дмитрий Киреев (7-0) — Василий Козлов (12-6)
    3 р. по 5 мин., до 70,3 кг
  • Максим Сульгин (31-6) — Сайфулах Хамбахадов (65-13)
    3 р. по 3 мин., 82 кг, RCC Fair Fight
  • Хайбула Мусалов (1-0) — Марко Антонио (5-3)
    3 р. по 5 мин., до 83,9 кг
  • Темирхан Темирханов (15-1) — Лучано Пальяно (20-5)
    3 р. по 5 мин., до 79 кг
  • Дмитрий Дмитриев (10-0) — Алексей Мешков (3-4)
    3 р. по 3 мин., до 73 кг, RCC Fair Fight
  • Максим Фукс (5-1) — Карлос Кавальканте (10-2)
    3 р. по 5 мин., до 65,8 кг
  • Халим Назрулоев (12-0) — Рафаэль Коста (14-4)
    3 р. по 5 мин., до 61,2 кг
  • Михаил Кашурников (1-0 — Дмитрий Веженко (12-4)
    3 р. по 5 мин., 93+ кг
  • Иван Архипов (3-0) — Сослан Гаглоев (7-2)
    3 р. по 5 мин., до 70,3 кг
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