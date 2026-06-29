Стал известен полный кард турнира RCC 25

4 июля в Екатеринбурге состоится 25-й юбилейный турнир по ММА и кикбоксингу от RCC.

В главном событии вечера действующий чемпион лиги в среднем весе Влад Белаз выйдет на защиту титула против Михаила Рагозина.

В финале Гран-при полулегкого веса Абдулмалик Мугидинов и Хабиб Булачов определят не только победителя престижного турнира, но и первого чемпиона дивизиона. В легком весе Дмитрий Климов и Валерий Грицутин разыграют первый в истории RCC чемпионский титул этой весовой категории.

Полный кард RCC 25: