Абдуллаев и Агрба прошли взвешивание перед боем за временный титул чемпиона мира WBA

Российские боксеры Заур Абдуллаев и Харитон Агрба прошли процедуру взвешивания перед поединком за титул временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 63,5 кг.

Вес 32-летнего Абдуллаева составил 63,5 кг, 30-летнего Агрбы — 63,25 кг. Оба спортсмена уложились в лимит весовой категории.

Агрба занимает первое место в рейтинге WBA и является обязательным претендентом на чемпионский титул. Абдуллаев располагается на 11-й строчке рейтинга и владеет поясом WBA Gold.

На профессиональном ринге Агрба одержал 17 побед (9 нокаутом) и потерпел одно поражение. В активе Абдуллаева 21 победа (13 нокаутом) при двух поражениях.

Поединок состоится 10 октября в Екатеринбурге в рамках боксерского турнира RCC. В программу вечера также войдут два финала Гран-при RCC: Никита Кузьмин встретится с Андреем Степановым, а Магомеднури Магомедов — с Александром Зыряновым. В этих боях будут разыграны пояса WBA Gold International и IBF Asia.