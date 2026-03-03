Титульный бой Хамзина и Лоорэ возглавит совместный турнир RCC и Karate Combat
Пресс-служба RCC анонсировала поединок чемпиона Karate Combat в среднем весе россиянина Ильяса Хамзина и французского бойца Алекса Лоорэ.
Бойцы возглавят совместный турнир Karate Combat и RCC, который состоится 27 марта в Екатеринбурге. Это будет первая защита титула чемпиона для Хамзина.
Лоорэ — чемпион Brave CF в полусреднем весе, бывший претендент на титул чемпиона Octagon MMA, дрался в Bellator и Cage Warriors. На счету спортсмена 26 побед, 21 из которых он забрал досрочно.
Хамзин завоевал пояс в декабре прошлого года в США, одержав победу над Адрианом Уэзерсби.
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12 дек 2025 17:00
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