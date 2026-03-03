Титульный бой Хамзина и Лоорэ возглавит совместный турнир RCC и Karate Combat

Пресс-служба RCC анонсировала поединок чемпиона Karate Combat в среднем весе россиянина Ильяса Хамзина и французского бойца Алекса Лоорэ.

Бойцы возглавят совместный турнир Karate Combat и RCC, который состоится 27 марта в Екатеринбурге. Это будет первая защита титула чемпиона для Хамзина.

Лоорэ — чемпион Brave CF в полусреднем весе, бывший претендент на титул чемпиона Octagon MMA, дрался в Bellator и Cage Warriors. На счету спортсмена 26 побед, 21 из которых он забрал досрочно.

Хамзин завоевал пояс в декабре прошлого года в США, одержав победу над Адрианом Уэзерсби.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max