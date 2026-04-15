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15 апреля, 17:25

В Екатеринбург доставили все чемпионские пояса Бивола в преддверии его боя с Айфертом

Алина Савинова

В Екатеринбурге продолжается подготовка к вечеру бокса RCC, главным событием которого станет бой абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Дмитрия Бивола и претендента на пояс IBF World Михаэля Айферта.

Турнир пройдет 30 мая. Как сообщает пресс-служба промоушена, в среду в столицу Урала доставили восемь чемпионских поясов Бивола: WBC Undisputed: Бивол vs Бетербиев, WBA Super World, WBO World, IBF World, WBC World, IBO World, The Ring и Undisputed.

Уникальная коллекция выставлена сейчас в штаб-квартире РМК и Академии единоборств РМК. 23 апреля все пояса перевезут в зал нового поколения RCC в спортивном квартале «Архангел Михаил», где их смогут увидеть все желающие.

35-летний Бивол одержал 24 победы при 1 поражении в профессиональной карьере. У 28-летнего Айферта 13 побед и 1 поражение.

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Дмитрий Бивол
Михаэль Айферт
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