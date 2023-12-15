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Олейник финишировал Родригеса, хотя имел большие проблемы. 46-летний Удав пока не заканчивает карьеру

Олейник победил бразильца Родригеса на турнире RCC 17 в Екатеринбурге
Отдел единоборств «СЭ»
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Алексей Олейник победил Фернандо Родригеса удушающим приемом.
Фото Скриншот видео
Родригес здорово начал, но безвольно сдался.

Вечером 15 декабря в Екатеринбурге проходит турнир RCC 17, в главном событии которого Александр Шлеменко встретится с Александром Иличем. В мейн-карде Алексей Олейник провел бой против бразильца Фернандо Родригеса — это уже третье выступление ветерана после ухода из UFC.

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В октябре 2022 года Олейник проиграл Илиру Латифи в UFC, после чего был нокаутирован Оли Томпсоном в «Бойцовском клубе РЕН ТВ» и сам оформил нокаут в бою по правилам бокса против Тагира Дзоблаева. Изначально 46-летний ветеран должен был провести реванш с Томпсоном: в прошлом бою было ограничение по времени в партере, а этот поединок планировалось провести по полноценным правилам ММА. Однако англичанин снялся с поединка, и на замену ему вышел Родригес.

Бразилец в российских ММА выступает уже давно. Последний поединок он провел против Хадиса Ибрагимова за пояс Hardcore FC. Также за последние несколько лет Родригес проиграл Владимиру Минееву по правилам кикбоксинга и Сергею Билостенному на том же RCC.

В первом раунде Родригес обстреливал Олейника лоу-киками, а Олейник выцеливал подбородок бразильца джебами. У Фернандо получалось доносить больше урона — Олейник же ждал момента, когда перевести соперника на канвас. Пока Олейник ждал, Родригес донес до его головы несколько ощутимых ударов, но в середине раунда Алексей все-таки прошел в ноги. Правда, после прохода именно Родригес оказался сверху.

Бразилец начал активную работу локтями, не позволяя Олейнику выйти на прием. За полторы минуты до конца Олейник все же вышел на кимуру, но довести ее до конца не получилось. За 40 секунд до сирены Олейник попал сопернику рукой в пах — пришлось взять паузу. Первую пятиминутку точно забрал Родригес.

В начале второго отрезка Олейник снова попал Родригесу в пах апперкотом — обошлось без снятия балла. Через пару минут после начала раунда Алексей зашел Фернандо за спину, а затем залез в фулл-маунт, откуда закрыл ручной треугольник и заставил бразильца постучать.

В профессиональных ММА эта победа стала для Олейника первой с апреля 2022 года, когда он одолел Джареда Вандераа. После боя Алексей поблагодарил всех, кто болел за него и против. Победа у Алексея получилась непростой, но карьеру он завершать пока не планирует — по крайней мере, в клетке об этом объявлять не стал.

Алексей Олейник
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