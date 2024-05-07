Куат Хамитов называет Шторма своей добычей.

11 мая в Екатеринбурге состоится турнир RCC 19, в главном событии которого Александр Шлеменко проведет поединок против Куата Хамитова. Бой пройдет в среднем весе и будет трехраундовым.

Шлеменко еще не выходил в клетку в 2024 году. В 2023-м он провел три боя, один из которых по кикбоксингу, и выиграл все. По кику в апреле Шторм одолел Ясубея Эномото решением судей, а по ММА в июле задушил Алекса Оливейру на большой арене в Омске, после чего взял реванш у Александра Илича в декабре, победив техническим нокаутом. Оба боя Шлеменко выиграл в первом раунде.

Хамитов в прошлом году провел два поединка. В марте на турнире Mergen FC он поймал в гильотину Бобура Абдулазимова, а в мае решением судей на турнире Hardcore MMA победил Залимхана Юсупова. Раньше Хамитов выступал в легком весе, а последние бои провел в 77 кг, поэтому в поединке с Шлеменко у российского бойца будет преимущество в габаритах, из-за чего среди ММА-специалистов даже возникли споры, можно ли такой бой считать фриковым.

Для Александра бой с Куатом станет 82-м в профессиональной карьере только по ММА, но на этом он не остановится. Если поединок завершится без травм, Шлеменко уже через 20 дней снова выйдет в клетку, уже в родном Омске, где встретится с экс-бойцом UFC Кертисом Миллендером. За профессиональную карьеру Шторм одержал 64 победы, проиграл 15 раз, один бой свел вничью, а еще один был признан несостоявшимся.

Почти 40-летний (юбилей — 20 мая) Александр — бывший чемпион Bellator в среднем весе и сорекордсмен по числу защит в этом дивизионе вместе с бразильцем Рафаэлем Карвальо. Также Шлеменко побеждал в Гран-при средневесов Bellator и в Гран-при M-1 Global. Среди тех, кого победил Шторм, значатся такие имена, как Венер Галиев, Беслан Исаев, Бреннан Уорд, Вячеслав Василевский, Пол Брэдли, Дэвид Бранч, Марсио Сантос, Артур Гусейнов. В последние шесть лет карьеры Александр выступает исключительно в России, в том числе и в своем промоушене Shlemenko Fighting Championship.

36-летний Хамитов провел 35 поединков в карьере, 26 из которых выиграл, семь проиграл и еще два свел вничью. Первый соперник с именем у Куата был в 2013 году, когда он встретился с молодым Зубайрой Тухуговым из команды Хабиба и проиграл раздельным решением судей. В 2016-м казахстанец попал в лигу Fight Nights, где ручным треугольником победил другого ученика Абдулманапа Нурмагомедова, Гаджи Рабаданова, но затем два раза проиграл в бою за пояс — сначала Магомедсайгиду Алибекову, затем Нариману Аббасову.

Букмекеры видят большим фаворитом Шлеменко. На победу легенды российских ММА можно поставить с коэффициентом 1,18, в то время как успех Куата Хамитова идет за гигантский кэф 5,40. Сам Хамитов при этом верит в себя и предлагает Александру вообще не приезжать в Екатеринбург.

Куат Хамитов. Фото Соцсети

«Александру Шлеменко не нужно сюда ехать, — заявил Куат. — Как только я вылетел сюда, начались большие перемены — дождь, снег. Не дай Бог, завтра будет землетрясение. Не нужно сюда ехать Александру Шлеменко. Я буду выигрывать за счет ума: я хитер, умен. Когда встречаются такие два спортсмена, у которых за спиной столько боев, побеждает не просто физическая сила и функционалка, здесь побеждает интеллект. Я просто умнее Александра Шлеменко. Страх уходит, тело реагирует по-другому. Последнюю неделю перед спаррингами я физически, морально стал другим человеком. Сейчас я смотрю на Шлеменко как охотник на свою добычу!»

Шторм отреагировал на дерзкие высказывания Хамитова с юмором: «Слушай, Куат, ну ничего себе, ты заряжен! Даже погода за тебя, да? Сначала у меня такие мысли возникли: может быть, правда не ехать? Но все-таки подумал: через пару дней подтянусь. Так что ты сильно там не расслабляйся».

Поединок пройдет 11 мая в КРК «Уралец», трансляция турнира пройдет на телеканале «Удар», начало — в 15.00 по московскому времени.