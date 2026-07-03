Штырков и Ковалев успешно прошли взвешивание перед турниром RCC 25

В Екатеринбурге состоялась официальная церемония взвешивания участников турнира RCC 25, который пройдет 4 июля.

В главном поединке вечера чемпион организации в среднем весе белорус Владислав «Белаз» Ковалев проведет защиту титула против россиянина Михаила Рогозина. Оба бойца показали на весах по 84,4 кг.

В главном карде турнира российский боец Иван Штырков проведет поединок по правилам кикбоксинга против соотечественника Гаджи Автомата Наврузова. Штырков показал на взвешивании 102,1 кг, Наврузов — 102,3 кг.