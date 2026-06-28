Чемпион RCC MMA Белаз прилетел в Екатеринбург на бой против Рагозина

Чемпион RCC MMA в среднем весе Владислав «Белаз» Ковалев прибыл в Екатеринбург, где на турнире RCC 25 будет защищать титул в поединке против Михаила Рагозина.

В воскресенье поздно вечером самолет с командой Белаза приземлился в аэропорту Кольцово. Впереди его ждет конференция, финальный этап подготовки, весогонка, стердаун и сам бой, который пройдет 4 июля и станет главным событием RCC 25.

В декабре 2025 года Ковалев победил экс-бойца UFC Армена Петросяна удушающим приемом во втором раунде и защитил пояс чемпиона RCC.