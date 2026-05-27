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Белаз и Рагозин проведут титульный бой на турнире RCC 25

Сергей Ярошенко

Главным событием турнира RCC 25 станет поединок за титул чемпиона организации в среднем весе между Владиславом Белазом и Михаилом Рагозиным.

Белаз выйдет на бой в статусе действующего чемпиона лиги. Ранее он дважды победил Александра Шлеменко и завоевал пояс RCC. Рагозин выступает в RCC с первых турниров организации. В претендентском поединке он победил Вячеслава Василевского и получил право на титульный бой.

На счету Белаза 9 побед и 2 поражения в ММА. В активе Рагозина 25 побед при 6 поражениях.

Турнир пройдет 4 июля в Екатеринбурге на «УГМК-Арене».

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