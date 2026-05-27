Белаз и Рагозин проведут титульный бой на турнире RCC 25
Главным событием турнира RCC 25 станет поединок за титул чемпиона организации в среднем весе между Владиславом Белазом и Михаилом Рагозиным.
Белаз выйдет на бой в статусе действующего чемпиона лиги. Ранее он дважды победил Александра Шлеменко и завоевал пояс RCC. Рагозин выступает в RCC с первых турниров организации. В претендентском поединке он победил Вячеслава Василевского и получил право на титульный бой.
На счету Белаза 9 побед и 2 поражения в ММА. В активе Рагозина 25 побед при 6 поражениях.
Турнир пройдет 4 июля в Екатеринбурге на «УГМК-Арене».
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12 дек 2025 17:00
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