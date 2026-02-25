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Karate Combat и RCC проведут совместный турнир в России с участием Хамзина, Мокаева и Кутателадзе

27 марта в Екатеринбурге на арене Академии РМК пройдет первый совместный турнир лиги RCC и американской организации Karate Combat.

Возглавит бойцовский вечер поединок Ильяса Хамзина, которому предстоит защита титула чемпиона Karate Combat в среднем весе. Имя соперника будет объявлено позднее.

В главном карде состоятся бои с участием экс-бойцов UFC Мухаммада Мокаева и Гурама Кутателадзе.

Кард будет объявляться постепенно в течение ближайших нескольких недель.

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