Бой Лианы Джоджуа и Дианы Погосян пополнил кард совместного турнира RCC и Karate Combat

Поединок Лианы Джоджуа (8-6) и Дианы Погосян (3-0) пополнил кард совместного турнира RCC и Karate Combat.

Джоджуа известна по выступлениям в UFC, Ares FC и Fight Nights Global. Погосян в 2023 году стала чемпионкой России по ММА в наилегчайшем весе и была признана Союзом ММА России лучшей спортсменкой года.

Поединок между Джоджуа и Погосян пройдет в весовой категории до 63,96 кг. Совместный турнир RCC и Karate Combat состоится 27 марта в Екатеринбурге.