Бокс/ММА
UFC PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
RCC

30 марта, 14:10

Федор Емельяненко: «Токов извинился и попросился обратно. Дали ему испытательный срок»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Анатолий Токов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Анатолий Токов снова тренируется с Fedor Team, но, чтобы окончательно вернуться в команду, ему надо пройти испытательный срок. Об этом в интервью «СЭ» рассказал Федор Емельяненко.

«Да, Анатолий пришел в зал. Пришел, как ни странно, в неделю о блудном сыне. Извинился перед ребятами, передо мной — и попросился обратно в команду. Ему дали испытательный срок, и вот он работает сейчас. Пару-тройку месяцев надо посмотреть, не передумает ли. Я сказал Толе, что мы здесь для того и собрались, чтобы переносить все вместе, все тяготы и невзгоды, чтобы поддерживать друг друга. Надеюсь, что он услышал», — сказал Емельяненко.

36-летний Токов является чемпионом России по армейскому рукопашному бою. Боец выступал в RCC, Bellator, M-1 Global, ACB, Rizin FF и Fight Nights. В 2023 году он завоевал серебро Кубка мира по боевому самбо.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Анатолий Токов
Федор Емельяненко
RCC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Ждем ремейк финала ЧМ-2022 — Месси против Мбаппе
Велогонщица Ростовцева рассказала о возвращении в спорт после родов
Головин может оказаться в «Зените» или «Спартаке», ЦСКА готовит обмен вратарей. Главные трансферные слухи за 13 июля
Дмитриев указал на желание ЕС свалить ответственность за свои проблемы на Россию
Силы ПВО отразили атаку беспилотников на промзону Салавата в Башкирии
Как кризис оперативной памяти меняет рынок пользовательской электроники. Разбор
Популярное видео
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бой Лианы Джоджуа и Дианы Погосян пополнил кард совместного турнира RCC и Karate Combat

В Екатеринбург доставили все чемпионские пояса Бивола в преддверии его боя с Айфертом

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости