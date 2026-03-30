Федор Емельяненко: «Токов извинился и попросился обратно. Дали ему испытательный срок»

Анатолий Токов снова тренируется с Fedor Team, но, чтобы окончательно вернуться в команду, ему надо пройти испытательный срок. Об этом в интервью «СЭ» рассказал Федор Емельяненко.

«Да, Анатолий пришел в зал. Пришел, как ни странно, в неделю о блудном сыне. Извинился перед ребятами, передо мной — и попросился обратно в команду. Ему дали испытательный срок, и вот он работает сейчас. Пару-тройку месяцев надо посмотреть, не передумает ли. Я сказал Толе, что мы здесь для того и собрались, чтобы переносить все вместе, все тяготы и невзгоды, чтобы поддерживать друг друга. Надеюсь, что он услышал», — сказал Емельяненко.

36-летний Токов является чемпионом России по армейскому рукопашному бою. Боец выступал в RCC, Bellator, M-1 Global, ACB, Rizin FF и Fight Nights. В 2023 году он завоевал серебро Кубка мира по боевому самбо.