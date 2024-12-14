Штырков взял реванш у Эномото на турнире RCC 21

Иван Штырков победил Ясубея Эномото в бою по правилам кикбоксинга на турнире RCC 21.

Поединок продлился все 3 раунда, россиянин был признан победителем единогласным решением судей (29:26, 29:26, 30:25).

Штырков и Эномото уже дрались в 2019 году в рамках турнира RCC 7. Тогда единогласным решением судей победу одержал швейцарец.

На счету 36-летнего Штыркова 26 боев в ММА (23 победы, 2 ничьи, 1 поражение).

40-летний Эномото — бывший чемпион М-1 Global в полусреднем весе. В его активе 22 победы и 12 поражений в ММА.