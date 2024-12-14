Бокс/ММА
UFC Bellator PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
RCC

Сегодня, 20:05

Штырков взял реванш у Эномото на турнире RCC 21

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Иван Штырков победил Ясубея Эномото в бою по правилам кикбоксинга на турнире RCC 21.

Поединок продлился все 3 раунда, россиянин был признан победителем единогласным решением судей (29:26, 29:26, 30:25).

Штырков и Эномото уже дрались в 2019 году в рамках турнира RCC 7. Тогда единогласным решением судей победу одержал швейцарец.

На счету 36-летнего Штыркова 26 боев в ММА (23 победы, 2 ничьи, 1 поражение).

40-летний Эномото — бывший чемпион М-1 Global в полусреднем весе. В его активе 22 победы и 12 поражений в ММА.

Иван Штырков
RCC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Главный тренер «Спартака» Станкович развелся после 23 лет брака
Прерывал гегемонию «Спартака», забивал «МЮ» за «Манчестер Сити» и видел во сне чемпионство России. Каким футболистом был Михаил Кавелашвили, ставший президентом Грузии
В Москве мужчина упал грудью на шампур во время поминок
31 год назад футболист Сергей Щербаков попал в страшную аварию
Зурабишвили сделала первое заявление по результатам выборов в Грузии
Экс-глава МИД Латвии напомнил о вине стран Запада в украинском кризисе
Популярное видео
Минаков vs Кевин Джонсон / Папин vs Харди: прямой эфир
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Перейдет ли Илья Набоков в СКА?
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Медведев победил Бутенко на RCC 21

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости