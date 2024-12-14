Шлеменко победил Токова на RCC 21

Российский боец Александр Шлеменко одержал победу над соотечественником Анатолием Токовым в главном поединке турнира RCC 21.

Турнир состоялся на арене «Уралец» в Екатеринбурге.

40-летний Шлеменко выиграл раздельным решением судей — 29-28, 28-29, 30-27. Он взял реванш за поражение от Токова на турнире Bellator 208 в Юниодейле (США) в 2018 году.

На счету Шлеменко в профессиональных ММА теперь 66 побед, 15 поражений, 1 ничья, 1 бой признан несостоявшимся. 34-летний Токов потерпел четвертое поражение в карьере при 32 победах.