RCC 24: кард боев турнира, время начала, где смотреть трансляцию

Турнир по смешанным единоборствам RCC 24 пройдет в Екатеринбурге

Турнир RCC 24 состоится в пятницу, 12 декабря. Бои пройдут на «УГМК Арене» в Екатеринбурге, начало — в 16.00 по московскому времени.

Полный кард турнира RCC 24

Владислав Ковалев (4-1) — Армен Петросян (10-5)

Михаил Рагозин (24-6) — Вячеслав Василевский (35-10)

Иван Штырков (25-2-1) — Валентин Молдавский (14-4)

Магомед Магомедов (13-4) — Сергей Хрисанов (5-2)

Дмитрий Климов (3-0) — Василий Козлов (12-5)

Рахим Мидаев (16-2) — Хабиб Булачов (8-1)

Эдгар Саргсян (9-3) — Абдулмалик Мугидинов (8-3)

Георгий Кичигин (33-11) — Темирхан Темирханов (13-1)

Владимир Дайнеко (17-5) — Акасио дос Сантос (16-6)

Сергей Банзаракцаев (2-0) — Игорь Шардаков (4-2)

Дмитрий Киреев (7-0) — Начин Сат (8-3)

Максим Фукс (4-1) — Рустам Даминов (7-4-1)

В прямом эфире турнир покажет канал «Удар». Результаты боев отслеживайте в ленте раздела RCC на сайте «СЭ».