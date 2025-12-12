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RCC 24: кард боев турнира, время начала, где смотреть трансляцию

Турнир по смешанным единоборствам RCC 24 пройдет в Екатеринбурге
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Турнир RCC 24 состоится в пятницу, 12 декабря. Бои пройдут на «УГМК Арене» в Екатеринбурге, начало — в 16.00 по московскому времени.

Полный кард турнира RCC 24

  • Владислав Ковалев (4-1) — Армен Петросян (10-5)
  • Михаил Рагозин (24-6) — Вячеслав Василевский (35-10)
  • Иван Штырков (25-2-1) — Валентин Молдавский (14-4)
  • Магомед Магомедов (13-4) — Сергей Хрисанов (5-2)
  • Дмитрий Климов (3-0) — Василий Козлов (12-5)
  • Рахим Мидаев (16-2) — Хабиб Булачов (8-1)
  • Эдгар Саргсян (9-3) — Абдулмалик Мугидинов (8-3)
  • Георгий Кичигин (33-11) — Темирхан Темирханов (13-1)
  • Владимир Дайнеко (17-5) — Акасио дос Сантос (16-6)
  • Сергей Банзаракцаев (2-0) — Игорь Шардаков (4-2)
  • Дмитрий Киреев (7-0) — Начин Сат (8-3)
  • Максим Фукс (4-1) — Рустам Даминов (7-4-1)

В прямом эфире турнир покажет канал «Удар». Результаты боев отслеживайте в ленте раздела RCC на сайте «СЭ».

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